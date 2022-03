Onderonsje van Poetin en zijn internationale vrienden, live vanuit het Kremlin

Beeld Javier Muñoz

Vladimir Vladimirovitsj Poetin, leider van Rusland: ‘Hierbij verklaar ik deze Buitengewone Oekraïne Conferentie voor geopend. Ik groet alle gasten 20 meter verderop aan deze lange tafel, en alle kijkers van Volokolamsk tot Vladivostok. Helaas is mij ter ore gekomen dat sommigen van jullie buitenlandse leugens geloven dat ik in Oekraïne een zinloze oorlog ben begonnen die wereldwijd wordt veroordeeld. Deze conferentie live vanuit het Kremlin zal jullie leren dat mijn beperkte militaire operatie tegen drugsverslaafde nazi’s wereldwijd steun geniet. Als eerste wil ik het woord geven aan een van de beste leiders van onze tijd, een van onze belangrijkste steunpilaren, een man die…’

Aleksandr Grigorjevitsj Loekasjenko, leider van Belarus: ‘Dankjewel Vladimir Vladimirovitsj, mijn steun heb je! Mag ik wel vragen of ik de Russische luchtmacht even kan lenen? Ik heb tienduizend demonstranten laten opsluiten. Inmiddels is het onrustig in mijn gevangenissen. Het handigst is gewoon die gevangenisgebouwen te bombarderen…’

Poetin: ‘Uilskuiken! Onbehouwen aap van de kolchoz! Ik wilde jóú helemaal niet het woord geven! Excuses kijkers. Mannen met zaagsel in hun hoofd praten altijd voor hun beurt. Ik ga snel verder met mijn introductie van een leider die wél hersens heeft, een leider die al sinds 2013 in een heel ander deel van de wereld de vijand trotseert…’

Nicolás Maduro, leider van Venezuela: ‘At your service, kameraad Poetin. Maar vergeet niet: voor wat hoort wat. Sinds jij oorlog voert in Oekraïne, stuur je mij geen geld meer. En doordat de roebel is gekelderd, kunnen jouw Russen op mijn stranden hun cocktails niet meer betalen. Ik ben niet van plan jullie de rest van het jaar gratis in te schenken…’

Poetin: ‘Wel verdomme! Eerst word ik onderbroken door een besnorde lomperik uit Minsk, daarna door een lompe snor uit Zuid-Amerika! Voor alle dames die deze uitzending volgen: het is en blijft oppassen voor mannen met snorren. De leider die ik aankondig heeft géén snor en is ook géén halve analfabeet, je kunt hem rustig geleerd noemen…’

Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie: ‘Gratias tibi ago, prachtvent Poetin! Ik snap dat je mijn stem wil horen. Mundus vult decipi, ergo decipiatur…’

Poetin: ‘Stop!!! Kan iemand van de afdeling veiligheid dit creatuur de zaal uitzetten? Allemachtig zeg, sommige figuren zijn zo ijdel dat ze geen besef meer hebben van het ridicule. West-Europeanen die mij steunen, vertrouw ik sowieso niet. Wat houd je over als zelfs signore Salvini en madame Le Pen afstand van je nemen? Precies: lui van het laagste allooi. Gelukkig wordt mijn strijd in Oekraïne óók gesteund door mensen die niet tot het uitschot van de wereld behoren.

‘Ik geef het woord nú aan de meest visionaire Chinese leider sinds Mao, de leider die heel Europa via Alibaba.com aan zich bindt, de leider van het één-na-belangrijkste land ter wereld, na ons Rusland welteverstaan! Hij kon om veiligheidsredenen niet hier zijn, maar u ziet hem live op dat grote scherm. Mag ik een daverend applaus voor de secretaris-generaal van de Communistische Partij van China, de enige echte Xi Jinping!’

Xi Jinping: (…)

Loekasjenko: ‘Het scherm is zwart Vladimir Vladimirovitsj. Volgens mij laat onze goeie ouwe Sovjet-techniek ons weer eens in de steek als een bejaarde Lada.’

Maduro: ‘Volgens mij had je niet moeten zeggen dat China het één-na-belangrijkste land is, kameraad Poetin. Nu heb je hem op zijn kleine gele pikkie getrapt.’