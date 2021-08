Ondernemers verkiezen vaker vaccinatieplicht boven testen, maar hoeveel veiliger is dat?

Anti-vaccinatiedemonstranten in gele hesjes wilden demonstreren bij de vaccinatiebus voor het gemeentehuis in Lekkerkerk, maar werden geweerd. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Peter Vlug, dansschoolhouder in Utrecht, was één van de eerste. Met zijn besluit om zijn cursisten voortaan om een vaccinatiebewijs te vragen haalde hij landelijke krantenkoppen. Liever dat dan een testbewijs eisen, aldus Vlug, want dat is tijdens Testen voor Toegang onbetrouwbaar gebleken. Om gelijksoortige redenen schuift onder meer Duitsland ook op van een testsamenleving naar een vaccinatiesamenleving. Zoals Het Parool onlangs opmerkte: zelfs met een negatief testbewijs zouden ongevaccineerde bezoekers ‘te risicovol’ zijn tegenover gevaccineerden zónder testbewijs.

Maar is dat ook echt zo? Tot een half jaar geleden konden gevaccineerden het virus in elk geval maar moeizaam overdragen op anderen, concludeert het RIVM met nieuw onderzoek. Toen ging de minder besmettelijke alfavariant van SARS-CoV-2 rond. Gevaccineerde huisgenoten die toch besmet raakten, infecteerden slechts 11 procent van huisgenoten, versus 31 procent bij ongevaccineerde huisgenoten.

Deltavariant

De verhoudingen liggen nu ongetwijfeld anders met de veel besmettelijkere deltavariant. Als een gevaccineerde daarmee besmet raakt, zal die het virus waarschijnlijk ook sneller doorgeven, denken experts. Om die reden overwegen de Verenigde Staten de mondmaskerverplichting weer voor gevaccineerden. Wie besmet raakt met delta, kweekt namelijk veel meer virusdeeltjes in de keel. Hoeveel dat er zijn? Daarover bestaat nog onduidelijkheid. De aantallen variëren van vier (volgens een voorlopige studie uit Maastricht) tot wel duizend keer (volgens een eveneens voorlopige studie uit China).

Het lijkt zeker dat ook een gevaccineerde de eerste dagen rondsjokt met een enorme hoeveelheid deltavirusdeeltjes, al neemt die hoeveelheid snel af vergeleken bij ongevaccineerden. Hoe zich dat precies vertaalt naar een besmettingsrisico op een bijeenkomst met enkel gevaccineerde mensen, valt niet precies te zeggen. ‘Delta heeft de spelregels tijdens de wedstrijd veranderd’, zegt Martijn Luijsterburg, dna-onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) die geregeld vaccinatiecijfers uitlegt op sociale media.

Toch valt er wel íéts te zeggen, denkt Luijsterburg. Hij schetst twee borrels: een waarop de bezoekers allemaal gevaccineerd zijn en een waar niemand dat is. Op basis van recente besmettingscijfers uit het Verenigd Koninkrijk, waar onderzoekers met de zogeheten REACT-1-studie grofweg bijhouden hoe vaak gevaccineerden en ongevaccineerden het virus oplopen en hoeveel virus ze dragen, vult Luijsterburg de borrels in met cijfers.

Er moeten driehonderd mensen op de borrel met vaccinatieplicht komen, wil er één het virus meenemen. Onder de driehonderd ongevaccineerde borrelbezoekers zullen daarentegen liefst vier mensen het virus meenemen. Daarbij geldt dat de gevaccineerden gemiddeld minder virusdeeltjes dragen en minder lang besmettelijk zijn. ‘Ik zou naar de gevaccineerde borrel gaan’, zegt Luijsterburg.

Superverspreiders

Een testplicht op de ongevaccineerde borrel zou wel enkele besmette bezoekers tegenhouden, maar misschien niet alle vier. Bijvoorbeeld doordat een testbewijs te lang geldig is en iemand alsnog flink besmet blijkt. Of doordat de bezoekers antigeen-sneltests gebruiken, waarbij iemand onterecht een negatieve uitslag krijgt maar het virus wel draagt – iets dat in een op de vijf à tien gevallen voorkomt.

En dan zijn er nog de superverspreiders: mensen die zo besmettelijk zijn dat ze zelf tientallen of honderden anderen op een avond weten te besmetten. Die zijn er ook onder gevaccineerden. Maar of zij, omdat ze minder virusdeeltjes bij zich dragen, ook veel minder virus verspreiden is onduidelijk zegt Luijsterburg. ‘De vraag is of een superverspreider na vaccinatie veel minder virus verspreidt’, zegt Luijsterburg. ‘Dat weten we niet.’

De deltavariant kan dus mogelijk op elke bijeenkomst rondgaan, al zullen vaccinatie-eisen en testplichten het risico natuurlijk drukken. ‘De bottom line is dat beide geen garantie bieden’, zegt Luijsterburg.