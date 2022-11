Ondernemer met liefde voor mensen, puinruimen, Oost-Groningen én Riek, die drie dagen na hem overleed

Een minuut stilte voor Henk van der Wal, voorafgaand aan FC Groningen-AZ. Van der Wal was van 1993 tot 1996 samen met Wim Everards voorzitter van FC Groningen. Beeld Ed van de Pol / ANP

Hendrik van der Wal, roepnaam Henk, stond in het noorden bekend als een zakenman zonder opsmuk, met als specialiteit van het huis: bedrijven opkalefateren die hun zaakjes niet op orde hadden. Op die manier redde hij ondernemingen als Cultuurhuis De Klinker en hotel Royal York in Winschoten van de ondergang. Als crisismanager van FC Groningen blies hij de club eind jaren tachtig nieuw leven in na een Fiod-inval.

Charmant en een tikkeltje ongeduldig, zo valt zijn manier van zakendoen waarschijnlijk het best te omschrijven. Kenmerkend was de wijze waarop hij als FC Groningen-voorzitter in 1996 commercieel directeur Hans Nijland vroeg algemeen directeur te worden. Nijland wilde een dagje bedenktijd om te overleggen met zijn vrouw. ‘Kan niet’, zei Van der Wal, die het Nieuwsblad van het Noorden al had ingelicht. ‘Staat morgen in de krant.’ Zo kon Nijland niet anders dan instemmen met zijn nieuwe baan, die hij overigens tot 2019 zou bekleden.

Van der Wal groeide op in Midwolda, Oost-Groningen. Zijn vader was kleermaker, moeder verzorgde het gezin met zeven kinderen. Op jonge leeftijd begon hij als automonteur bij Taxi De Grooth, gerund door Dirk de Grooth en zijn vrouw Riek. Toen Dirk bij een auto-ongeluk om het leven kwam, hielp hij Riek met het voortzetten van het bedrijf. Van het een kwam het ander. ‘Ze waren een gouden team’, zegt zijn broer Geert. ‘Henk was gepassioneerd, Riek wat rustiger en strategisch heel sterk.’

Dat kwam bijvoorbeeld van pas als Van der Wal met politiek te maken kreeg. ‘Dat vond hij allemaal geleuter’, zegt Geert, zelf voormalig wethouder in Winschoten. ‘Was hij veel te ongeduldig voor.’ Als voorzitter van FC Groningen liet hij vergaderingen in Zeist, bij de KNVB, met liefde aan anderen over. Hij hoorde de volgende dag wel wat er was besproken.

Henk van der Wal

Van der Wal was een selfmade ondernemer, boerenslim, zegt vriend en oud-journalist Jan van der Meide. ‘Hij stapte altijd op het juiste moment in bij een bedrijf.’ Maar zo goed als hij was in het weer optuigen van zieltogende bedrijven, zo voorzichtig was hij als investeerder. Stond een bedrijf eenmaal op de rit, dan ‘vergat’ hij weleens om de zaak verder uit te bouwen. ‘Hij was een beetje zuunig, in onderhoud en zo’, zegt zijn broer. ‘Het moest allemaal een beetje doorlopen. Dan kon hij mooie cijfers laten zien. Misschien kwam dat wel door onze opvoeding.’

Gezamenlijke begrafenis

Vanwege die opvoeding kon hij zich ook goed inleven in het personeel. ‘Hij voelde zich niet verheven, maar sprak hun taal. Het plat-Grunnegs’, zegt zijn broer. Van der Meide kwam hem een keer tegen in hotel Royal York, terwijl hij ontbijt serveerde aan de gasten omdat er personeelstekort was. Bij werkgemeenschap Synergon in Oost-Groningen at hij geregeld in de pauze een boterham mee.

In 2013 verkochten Henk en Riek Taxi De Grooth en gingen ze rentenieren. Een paar jaar geleden werd Riek ziek, blaaskanker. Geert: ‘Henk is toen zo opgegaan in het verzorgen van haar dat hij zichzelf heeft verwaarloosd. Dan zei ik: ga nou toch eens naar de dokter. Maar daar had hij geen tijd voor. Hij moest bij Riek blijven.’

Van der Wal overleed op 14 september. Zijn broer was zijn begrafenis aan het regelen toen het ook met Riek plots snel bergafwaarts ging. Drie dagen na de dood van Henk overleed zij. Het was nog net op tijd om een gezamenlijke begrafenis te organiseren. Ze liggen naast elkaar op de begraafplaats in Midwolda.