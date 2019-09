Ondernemer beschuldigt Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma van chantage tijdens hoorzitting AEB

Sharon Dijksma woensdag in de Amsterdamse gemeenteraad. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nog nooit in haar lange bestuurlijke carrière kreeg Sharon Dijksma zo’n aanval op haar integriteit te verduren als woensdag in de Amsterdamse gemeenteraad. En dat op een dossier waar ze nog geen week voor verantwoordelijk is. Dijksma zou een afvalondernemer hebben ‘gechanteerd’ om hem ervan te weerhouden zijn plannen met het noodlijdende afvalverbrandingsbedrijf AEB te presenteren aan de raad.

Vorige week was de crisis bij AEB – dat door meerdere storingen al maanden stilligt en de stad tientallen miljoenen kost – voor verantwoordelijk wethouder Udo Kock al reden om op te stappen. Hij kon niet leven met de keuze van de rest van het stadsbestuur om AEB vooralsnog niet te verkopen aan het commerciële bedrijf Beelen. In plaats daarvan kiest het college om onderhandelingen te beginnen met HVC, dat net als AEB een overheidsbedrijf is.

Kock blijkt niet de enige tegenstander van die optie. Afgelopen week liet zowel de directie als het personeel van AEB weten dat zij ‘ontgoocheld’ zijn. Via brieven aan de gemeente en berichten in de media proberen zij het stads­bestuur ertoe te bewegen alsnog te kiezen voor een overname door afvalverwerkingsbedrijf Beelen.

Op verzoek van de VVD kwam ondernemer Wim Beelen woensdag zelf uitleg geven aan de gemeenteraad over zijn plannen met AEB. Beelen (44) – die als tiener een handeltje begon in appels en peren en dat uitbouwde tot een miljoenenbedrijf in ‘circulair ondernemen’ – was gekomen om toe te lichten onder welke condities hij AEB wilde overnemen. En hoe hij aankijkt tegen de grote juridische bezwaren van advocatenkantoor Pels Rijcken. Met name de clausule dat Amsterdam zich contractueel voor twintig jaar zou vastleggen om afval te leveren, zou ongeoorloofde staatssteun zijn.

‘Op het matje’

Maar tijdens de hoorzitting sloegen de oppositiepartijen vooral aan op een andere mededeling. Beelen vertelde dat hij afgelopen maandag ‘op het matje’ was geroepen op het stadhuis. Daar trof hij drie wethouders van wie wethouder Sharon Dijksma volgens hem ‘de enige baas in het gesprek was’. Dijksma bestiert sinds vrijdag de portefeuille ‘deelnemingen’ waar AEB onder valt. Tijdens het gesprek zou zij hebben geëist dat Beelen zijn plan niet in de raad zou toelichten en hem daarbij hebben gechanteerd door hem erop te wijzen dat het bedrijf nog een heleboel dossiers heeft lopen bij de gemeente. ‘En die gaan een stuk minder makkelijk lopen als u dit doorzet’, zou Dijksma hebben gezegd.

Enige uren later moest Dijksma zich verweren tegen de bijna voltallige oppositie, die stond te stomen bij de interruptiemicrofoon. Dijksma (48) begon haar beantwoording nog luchtig met een vrolijke verwijzing naar de zwangerschap van haar derde kind. ‘Soms krijg je cadeautjes in het leven, maar het wethouderschap deelnemingen zag ik even niet aankomen.’

Maar daarna stak zij niet onder stoelen of banken dat de aantijgingen haar zeer raken. ‘Dit is mij in al mijn jaren als bestuurder niet gebeurd.’ Zij probeerde de oppositie gerust te stellen met de opmerking dat ‘het niet zo is gezegd en ook zeker niet zo bedoeld’. Wel was ze ‘stevig’ geweest toen ze het vermoeden kreeg dat Beelen in de raad bedrijfsgevoelige informatie naar buiten zou brengen. ‘Maar ik vind ook dat ik dat moest zeggen, want dat zou de stad gewoon schaden.’

Ook erkende ze dat er aan het eind van het onderhoud met Beelen was gesproken over alle andere projecten waarbij de gemeente en Beelen goed samenwerken. Maar dat was nooit een dreigement, zegt Dijksma. Zij vindt het vervelend als dat wel zo is overgekomen en wil daarom nog eens met Beelen praten. Dijksma besloot: ‘Als u mij niet gelooft, dan moet u mij dat nu vertellen.’ Na lang beraad besloot de oppositie niet zo ver te willen gaan. Zuinigjes: ‘Dijksma krijgt de voorkeur van de twijfel.’