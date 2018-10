Onderhandelingen met fabrikanten van dure medicijnen leveren kostenbesparing van 132 miljoen euro op

Het ministerie voerde een paar jaar geleden een zogeheten sluis in voor nieuwe dure geneesmiddelen. Die middelen komen niet automatisch in het basispakket, maar staan in de wacht totdat onderhandelaars van het ministerie bij de farmaceuten een lagere prijs hebben bedongen. Zo’n financieel arrangement wordt vervolgens voor een aantal jaren vastgelegd. Het gaat onder meer om deals rond prijzige antistollingsmiddelen, medicijnen tegen chronische hepatitis C (de zogeheten 1000 dollar-pil) en middelen tegen familiaire hoge bloeddruk.

Met de komst van almaar nieuwe dure medicijnen, neemt het aantal kandidaten voor de sluis toe: in 2015 ging het nog om 16 arrangementen, vorig jaar om 25. Voor die 25 dure geneesmiddelen zou zonder prijsonderhandelingen in 2017 457 miljoen zijn uitgegeven, met korting is dat 132 miljoen euro minder. Daarvan is 78 miljoen vertrouwelijk: farmabedrijven bedingen strikte geheimhouding over een groot deel van de kortingen die zij verstrekken, omdat anders hun positie in buitenlandse onderhandelingen zou worden geschaad. Bedrijven onderhandelen in elk land apart over de prijzen van hun medicijnen.

Tweede Kamerleden willen al jaren dat er een einde komt aan de ondoorzichtige prijsonderhandelingen met de farmaceutische industrie maar Bruins staat daarbij, net als zijn voorganger Edith Schippers, machteloos. ‘Het liefst zou ik precies vertellen wat we uiteindelijk voor elk middel betalen’, schrijft hij op de site van het ministerie. ‘Maar als ik dat doe, leert de ervaring, stelt de farmaceut het middel niet meer beschikbaar. In dat geval kies ik voor de patiënt, al betekent dat dat de afspraken geheim blijven.’ Door samen te werken met andere landen probeert Bruins ‘de geheimzinnigheid te doorbreken’.