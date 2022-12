Ondergrondse energieopslag in luchtdruk wekt hoge verwachtingen, maar in Groningen gaan alarmbellen af

Een groot zonnepark in Vlagtwedde, nabij het gebied waar het bedrijf Corre Energy luchtdruk in de grond wil opslaan. Het ruime aanbod duurzame energie is een van de redenen van Corre om voor Groningen te kiezen. Beeld Reyer Boxem / HH

Stel dat Corre Energy nu al voor elkaar had wat het bedrijf over een jaar of vier wil bereiken. Dat er al een holte ter grootte van de Eiffeltoren was ‘uitgeloogd’ in de zoutlaag onder Zuidwending, een zoutwinningsgebied tussen de Groningse dorpen Veendam en Oude en Nieuwe Pekela. Dat het bedrijf de holte zou kunnen volpersen met lucht wanneer de zon volop schijnt of de wind hard waait. En dat die luchtdruk dan zou worden omgezet in elektriciteit op het moment dat de vraag naar elektriciteit groot is. Zou Corre dan veel geld verdienen?

‘Zeker’, zegt operationeel directeur Astrid Hartwijk. ‘De stroomprijzen fluctueren de laatste jaren hevig gedurende de dag en tussen verschillende dagen. Door de energiecrisis zijn de prijzen ook nog eens hoog. Wij zouden nu enorm in business zijn.’

Dat het plan veelbelovend is, blijkt ook wel uit de samenwerkingsovereenkomst die Corre Energy deze week tekende met energiebedrijf Eneco. ‘Een belangrijke stap richting ons doel om in 2023 samen met onze klanten klimaatneutraal te zijn’, stelt Eneco. Maar zover is het dus nog niet. Niet alleen omdat er nog heel wat ingenieurswerk moet worden verricht. Ook omdat de grote vraag is: wil Nederland dit wel? Want hoewel het plan van Corre Energy bij de gemiddelde energie-expert het hart sneller doet kloppen, bezorgt het veel Pekelders eerder een kleine hartverzakking. ‘Is dit voor ons wel veilig?’, vraagt burgemeester Jaap Kuin van Pekela zich namens zijn inwoners af. ‘En wat gebeurt er als blijkt dat dat niet zo is?’

Gaswinning

Terwijl de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen nog werkt aan haar eindrapport, doemt onder de oppervlakte van de provincie dus alweer een nieuw economisch-maatschappelijk spanningsveld op. Helemaal eerlijk is die vergelijking overigens niet. Geologisch gezien is het plan van Corre Energy slecht vergelijkbaar met de aardgaswinning. Holtes creëren in een keiharde zoutlaag is wat anders dan gas weghalen uit een poreus gesteente. Maar op één punt is de vergelijking wel treffend: zoals aardgas afgelopen decennia een kip met gouden eieren was voor de economie, zo is energieopslag dat voor de economie van de toekomst.

Nu duurzame energie steeds meer fossiele brandstof vervangt, groeit zowel de vraag als het aanbod van elektriciteit explosief. Alleen sluiten vraag en aanbod vaak slecht op elkaar aan. Stroom golft het net op als het hard waait of de zon schijnt, en is vaak schaars als mensen thuiskomen en massaal ovens, wasmachines, tv’s en lichten aanzetten. Dus ontwikkelt menig bedrijf manieren om stroom op te slaan. Met accu’s en batterijen, of door elektriciteit om te zetten in warmte en die te bewaren. Je kunt stroom opslaan door moleculen te maken die je later weer verbrandt – vooral de productie van waterstof wordt inmiddels snel opgevoerd. Of in zwaartekracht, zoals al jaren op grote schaal gebeurt in buurlanden met bergen. Daar worden stuwmeren volgepompt op het moment dat er te veel stroom is.

En je kunt elektriciteit dus ook omzetten in luchtdruk. ‘Eigenlijk is wat wij doen een soort ondergronds stuwmeer creëren’, legt Astrid Hartwijk uit. ‘We pompen het vol als er te veel stroom is en laten het weer leeglopen als er tekort is.’

Onbalans

Accu’s zijn vooral handig als de stroomvraag binnen enkele seconden fluctueert, zoals in elektrische auto’s, en waterstof en stuwmeren zijn juist geschikt voor langdurige opslag. Het persluchtplan van Corre is gericht op een termijn van enkele uren tot drie dagen. Dat sluit goed aan bij de onbalans die er nu vaak is op het stroomnet door pieken en dalen van zonne- en windenergie. Corre kan op de pieken persen en op de dalen ontladen. In de huidige opzet zou met perslucht onder Zuidwending maximaal drie dagen lang eenderde van de stroomproductie van een gasgestookte energiecentrale kunnen worden gerealiseerd. Drie dagen komt mooi overeen met de gemiddelde windstille periode in Nederland.

Dit is precies het plan waarmee de Ierse oprichter van Corre Energy, Keith McGrane, tien jaar geleden zijn bedrijf begon. Dankzij verschillende subsidies en geld van de Europese Investeringsbank is die start-up inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met een notering aan de Ierse aandelenbeurs. Zo’n honderd mensen werken er nu fulltime aan twee projecten. Eén in Denemarken, waar in 2026 de eerste persluchtopslag gereed moet zijn. Een jaar later volgt, als het aan Corre ligt, de opslag in Groningen bij Zuidwending, een vijftig jaar oude zoutmijn.

Dat is inmiddels dus niet alleen maar een mooi idee, maar op papier ook een winstgevend bedrijfsplan. Want hoge pieken van vraag en aanbod, betekenen stroomprijzen die heel hard op en neer schieten. Dit jaar is er ondanks de extreem hoge gemiddelde energieprijs al 75 uur geweest dat stroom gratis was of je zelfs geld moest betalen om het aan het net te leveren. Wie op die momenten stroom afneemt en teruglevert als de prijs een paar uur later weer is gestegen, kan daar dus gemakkelijk geld mee verdienen.

‘Niet alleen wijzelf kunnen daar economisch voordeel mee halen’, benadrukt Hartwijk. ‘Goede opslag betekent ook dat eigenaren van zon- en windenergie stroom blijven opwekken op de momenten dat zij het productiefst zijn. Voor consumenten is dat ook gunstig: meer stroom betekent gemiddeld een lagere stroomprijs.’

En er is nog één groot voordeel: Wanneer stroompieken van wind- en zonnestroom goed worden opgevangen, is dat ook veel minder belastend voor de elektriciteitsnetwerken. Woensdag stuurde energieminister Rob Jetten nog een actieplan voor het Nederlandse stroomnet naar de de Tweede Kamer. Hoewel er jaarlijks zo'n 4 miljard euro in wordt geïnvesteerd, houdt het net het alleen als er veel slimmer met energie wordt omgesprongen, blijkt uit dat plan. Hartwijk: ‘Als je stroom kunt opslaan dicht bij de plek waar die wordt opgewekt, hoef je als samenleving minder te investeren in het verzwaren van het elektriciteitsnet.’

Randje aardbevingsgebied

Pluspunten genoeg dus. Maar waarom wil Corre Energy dit nu uitgerekend doen in het reeds verzakkende Groningen?

Hartwijk: ‘Zowel de geologie als het stroomnetwerk maakt Zuidwending tot een ideale plek. Om met die geologie te beginnen: om een ondergrondse holte vol met lucht te persen, heb je een zoutlaag nodig. Dat is, in tegenstelling tot poreus gesteente of zachte klei een keiharde stabiele formatie. De zoutlaag bij Zuidwending ligt relatief dicht aan de oppervlakte.’

Dat is ook de reden waarom Akzo hier vijftig jaar geleden de eerste pijp in de grond boorde. Nog altijd wordt er zout gewonnen, zij het nu door Nobian, een inmiddels van Akzo afgesplitst bedrijf. Nobian spuit zoet water in de zoutlaag, dat er via een ander pijp weer uitkomt als pekel, zout water. Uit de pekel wordt vervolgens zout gewonnen. Na verloop van tijd blijft er daardoor onder de grond een zoutcaverne onder, een enorme holte. Precies zoals Corre nodige heeft.

Zuidwending ligt vanuit het elektriciteitsnet bekeken ook nog eens op een uitstekende plek. Het hoogspanningsstation bij Meeden, op nog geen 3 kilometer afstand, behoort tot de drukste knooppunten in het Nederlandse hoogspanningsnet. Onder meer vanwege de dikke kabel naar Duitsland. Bovendien ligt het station midden in een gebied met de grootste zonneweiden van Nederland en talloze windmolens. In de nabije toekomst komt daar ook nog eens de stroom bij van duizenden molens op de Noordzee, die via de Eemshaven aan land komt.

‘Wij begrijpen heel goed dat energieopslag belangrijk is en dat Zuidwending daar een logische plek voor is’, zegt burgemeester Jaap Kuin. ‘Maar er gebeurt nu zo veel tegelijk in onze ondergrond: wij zitten tegen het randje van het aardbevingsgebied en in de omgeving worden nog een paar kleine aardgasvelden aangeboord. Bij Zuidwending wordt al onder de grond aardgas opgeslagen in oude cavernes en naast perslucht zijn er ook plannen om nieuwe cavernes te maken waar waterstof in gestopt kan worden. En dan wordt er hier in de gemeente ook nog zand gewonnen.’

In de luwte

Bij Corre zijn ze zich zeer bewust van de gevoeligheden. Het is een van de redenen waarom het bedrijf afgelopen jaren redelijk in de luwte heeft geopereerd. ‘We wilden onze plannen goed uitwerken en die daarna als eerste aan bewoners voorleggen’, zegt Hartwijk. Afgelopen jaar heeft zij samen met collega’s in verschillende dorpen bijeenkomsten gehouden om hun plannen toe te lichten.

Dat verliep volgens het bedrijf goed. Maar daar heeft de burgemeester een iets ander beeld bij. ‘Er is door Corre uitgebreid uitgelegd waarom dit niet gevaarlijk is. En dat klinkt ook best aannemelijk’, zeg Kuin. ‘Maar op de vraag wat er gebeurt als er onverhoopt toch iets mis mocht gaan, is het antwoord niet geruststellend. Dan wordt er verwezen naar een loket van de overheid.’

Als het aan de burgemeester ligt, is het dan ook niet acceptabel dat een particulier bedrijf zo’n ondergrondse opslag runt. ‘Als het misgaat en we hier schade hebben, is zo’n bedrijf al snel failliet en zitten wij ermee.’ Maar Kuin voegt eraan toe dat hij als burgemeester eigenlijk weinig te zeggen heeft over de plannen onder zijn gemeente. ‘De ondergrond is in Nederland een landelijke zaak.’

Wat het ministerie van Economische Zaken hier zal beslissen is nog onduidelijk. Daarvoor moeten er eerst nog heel wat vergunningen worden afgegeven. Om te beginnen een evaluatieboring, vervolgens een winningsvergunning voor het zout, een omgevingsvergunning en pas daarna kan de opslagvergunning worden aangevraagd. Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat die echt pas wordt afgegeven ‘als duidelijk is dat de opslag veilig kan plaatsvinden’.