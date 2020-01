Onder Nederlanders is de stemming over vuurwerk fors omgeslagen

Vuurwerkverkoop in Eemnes. Vier jaar geleden was de helft van de kiesgerechtigde Nederlanders nog voor een algeheel vuurwerkverbod, intussen is dat gestegen naar 65 procent. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vier jaar geleden was de helft van de kiesgerechtigde Nederlanders nog voor zo’n algeheel verbod, intussen is dat gestegen naar 65 procent. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research onder een representatieve groep van tweeduizend Nederlanders van 18 jaar en ouder. De steun neemt nog verder toe als een verbod gepaard gaat met een professionele vuurwerkshow op een centraal punt in iedere gemeente. In dat geval kan 69 procent van de mensen er mee leven dat particulieren geen vuurwerk meer mogen afsteken.

In het onderzoek is respondenten ook gevraagd naar hun argumenten. Dierenwelzijn en CO 2 -uitstoot spelen een rol, maar vooral de onveiligheid, het geweld tegen hulpverleners en de fysieke en materiële schade worden veel genoemd.

Volgens onderzoeker Peter Kanne is de enquête gehouden op initiatief van I&O Research zelf, ‘uit maatschappelijke betrokkenheid’. Kanne ziet een duidelijke kanteling in de publieke opinie. ‘Nederlanders denken als een soort teleurgestelde ouder. Het is alsof dit de laatste kans was voor een knalrijke jaarwisseling. Het merendeel van de respondenten is het erover eens dat het zo niet langer kan en een verbod de enige optie is.’

Ook bij de achterban van de regeringspartijen is de stemming fors omgeslagen. Nu is 62 procent van de VVD-kiezers voor een algeheel verbod, vorig jaar was dat nog 45 procent. Bij het CDA is het aantal voorstanders gestegen van 41 naar 55 procent. De achterban van de twee andere regeringspartijen, D66 (78 procent voor een verbod) en ChristenUnie (71 procent), kent amper nog twijfels.

Toch zal een algeheel verbod er waarschijnlijk niet komen. Het kabinet stuurt nu aan op het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen. Zo’n 70 procent van de ondervraagden kan daarmee leven, zelfs een nipte meerderheid van Forum voor Democratie-kiezers steunt die variant. Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus zegt dat hij in februari een plan aan de Kamer wil voorleggen.

GroenLinks blijft werken aan een wetsvoorstel voor een algeheel verbod. De oppositiepartij meent dat zo’n algeheel verbod beter te handhaven is. Volgens GroenLinks is bijvoorbeeld onduidelijk wanneer iets knalvuurwerk is, omdat bijna al het vuurwerk lawaai maakt.