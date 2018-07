Onder #metwo protesteren Duitsers tegen alledaags racisme

Een Marokkaanse Duitser vertelt op Twitter hoe hij een oude man voorrang aanbiedt in de rij voor de kassa, en het volgende antwoord krijgt: ‘Nee, ik houd u liever in het zicht.’ Een Turks-Duitse man vertelt dat zijn zijn ex-schoonmoeder hem het ‘compliment’ maakte dat hij zo beleefd was, voor een buitenlander. Ook vertelt een vrouw wat ze te horen kreeg bij het spellen van haar niet Duits klinkende achternaam: ‘Mijn opa had mensen zoals jij doodgeschoten.’

Duitsers zijn doorgaans lang niet zo Twitterverslaafd als Nederlanders, maar vrijdag deelden duizenden mensen hun ervaringen met discriminatie en alledaags racisme onder de hashtag #metwo. De twee staat voor de twee identiteiten, soms ook twee paspoorten, die miljoenen Duitsers bezitten.

Lange Schlange an der Kasse. Ich sag zum älteren Mann hinter mir:"Sie können ruhig vor." - "Nein danke, ich habe dich lieber im Blick." #MeTwo Abdelkarim 🐤

Aanleiding is de kwestie rond voetballer Mesut Özil, die vorige week zondag aankondigde niet meer te willen spelen voor de Duitse Mannschaft omdat hij zich racistisch bejegend voelt. Özil, die in opspraak raakte vanwege een serie foto’s met de Turkse President Erdogan, beklaagde zich na het voor Duitsland desastreus verlopen WK voetbal dat hij alleen als Duitser wordt gezien als hij succesvol is. Is hij dat niet, dan is hij de migrant – terwijl hij is geboren in Gelsenkirchen en niet in Turkije.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 Mesut Özil

#metoo-debat voor mensen met een migratieachtergrond

Hierin herkennen veel Turkse Duitsers zich, ook mensen die zelf kritisch tegenover Erdogan staan en vinden dat Özil die fotosessie beter had kunnen laten. Onder hen journalist Ali Can, initiatiefnemer van de #metwo-campagne.

Can werd in 1995 in Turkije geboren en verhuisde als kind naar Duitsland. Hij merkt dat veel mensen moeite hebben met het idee dat iemand zich met beide landen identificeert. ‘Mijn beide zijden versmelten, zijn niet met elkaar in tegenspraak’, zei Can donderdag in een video op Perspective Daily, een platform voor constructieve journalistiek, gemodelleerd op de Nederlandse Correspondent.

Voetballer Mesut Özil in het Duitse presidentiële paleis met de Duitse president Chrisian Wulff (r) en de Duitse bondskanselier Angela Merkel (l). Foto AFP

Can zegt behoefte te hebben aan een ‘#metoo-debat voor mensen met een migratieachtergrond’. Zijn oproep tot het delen van verhalen vond een overweldigend gehoor. Niet alleen van Turkse Duitsers, maar ook van mensen met onder andere Russische, Vietnamese, Kroatische, Iraanse of Marokkaanse wortels – en van Joodse Duitsers.

De meeste op Twitter gedeelde verhalen, over problemen bij het vinden van huurhuizen, te lage schooladviezen, of buschauffeurs die niet stoppen, zouden evengoed van biculturele Nederlanders afkomstig kunnen zijn.

Wel lijkt het of het erkennen en het politiek agenderen van de aanwezigheid van alledaags racisme in Duitsland ingewikkelder ligt dan elders in Europa, vanwege de schaamte rond het naziverleden en altijd sluimerende angst voor terugkeer daarvan.

Bovendien blijken er veel Duitsers te zijn die zich juist gediscrimineerd voelen door migrantengemeenschappen. Zo twittert iemand dat ze op de basisschool door haar Turks-Duitse klasgenoten steevast werd uitgescholden voor ‘vieze varkensvreter’ en zagen anderen #metwo als aanleiding om nog eens hardgrondig op immigranten of moslims te schelden.

Wellicht verklaart de polarisatiepotentie van de hashtag de politieke stilte over het onderwerp – of is het toch het zomerreces? In elk geval heeft namens de regering alleen minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) steun betuigd aan de actie. ‘Wie gelooft dat alledaags racisme in Duitsland geen probleem meer is, raad ik aan alle tweets onder #metwo eens door te lezen. Het is indrukwekkend en pijnlijk hoeveel mensen daar hun stem verheffen. Laten we met hen onze stem verheffen: tegen racisme, altijd overal!’

Wer glaubt, Rassismus in Deutschland sei kein Problem mehr, dem empfehle ich, sich sämtliche #MeTwo-Tweets durchzulesen. Es ist beeindruckend und schmerzhaft, wie viele Menschen hier ihre Stimme erheben. Erheben wir unsere Stimme mit ihnen: gegen Rassismus, jederzeit, überall. Heiko Maas