Onder invloed van een charlatan laat ict-ondernemer Gerard Sanderink zijn imperium steeds verder afbrokkelen

Gerard Sanderink Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Ik wil gewoon laten zien dat ik meer in mijn mars heb dan mijn omgeving ooit voor mogelijk heeft gehouden. Oké, ik heb me allang bewezen. Maar het zit zo diep, die angsten en gevoelens van minderwaardigheid.’ Aan het woord is de dan 50-jarige Gerard Sanderink, in 1999 in het regionale dagblad Tubantia. Sanderink heeft gelijk: op dat moment heeft hij zich bewezen. Hij is eigenaar van een aantal ict-bedrijven en heeft daarmee een flink vermogen opgebouwd.

Maar dat laatste is geen drijfveer, zo vertelt hij in datzelfde jaar aan de Volkskrant. De boerenzoon uit het Twentse gehucht Lemselo is in zaken om zichzelf te bewijzen. Het vierde kind uit een gezin van zes voelde zich lange tijd miskend. ‘Mijn vader zag het niet zo met me zitten. Hij vond me minder dan mijn broer. Dat is niet bevorderlijk voor het zelfvertrouwen.’

Lang ziet het er niet naar uit dat Sanderink (73) op welk vlak dan ook succes zal oogsten. Halverwege de jaren zeventig geeft niemand een cent voor zijn toekomst, schrijft Angelique Kunst in haar dit jaar verschenen biografie over de excentrieke ‘knuffeltukker’. ‘Onzekerheid en angst beheersten zijn geest, anorexia sloopt zijn lichaam. Vader ergert zich aan de zwaktes van zijn zoon, laat hem geregeld merken dat hij hem niet voor vol aanziet.’

Plat Twents

Zijn schoolcarrière verloopt op alle vlakken moeizaam. Sanderink spreekt alleen plat Twents als hij naar de lagere school gaat en is jarenlang de zwakste van de klas. Hij wordt gepest. Als hij op zijn 16de voedingsmiddelentechniek in Bolsward gaat studeren, zijn zijn prestaties aanvankelijk ook slecht. Maar dan valt toch het kwartje en ontluikt zijn ambitie. Hij meldt zich aan op de Technische Hogeschool in Twente en studeert in korte tijd af in elektrotechniek.

Zijn moeder zit anders in elkaar dan zijn vader en ziet het geworstel van haar jongste zoon met lede ogen aan, ook nadat hij allang zijn opleiding heeft afgerond. Ze wil haar jongste zoon (een ‘aparte’) het liefst de hele dag onder haar vleugels houden. ‘Hij kan absoluut niet voor zichzelf zorgen’, schrijft Kunst. Niet raar dus dat de jonge Sanderink, die altijd hetzelfde pak, overhemd en schoenen draagt, nog lang bij zijn moeder blijft wonen.

‘Wat moet, dat moet’

Toch neemt zijn leven in de tweede helft van de jaren zeventig een positieve wending. Sanderink kan namelijk aardig programmeren en hij wordt aangenomen bij een automatiseringsbedrijf. Hij mag dan wereldvreemd zijn, zijn talent valt op. In 1978 begint hij met een collega zijn eerste bedrijf, getooid met de übersaaie naam ICT Automatisering. Vanaf de beginjaren negentig gaat het snel. Sanderink blijkt een neus te hebben voor het opkopen van slechtlopende bedrijven, om ze daarna te reorganiseren. Op veel mededogen hoeven de ontslagen mensen niet te rekenen. ‘Wat moet, dat moet. De emoties zijn op dat moment ook inderdaad verdwenen’, vertelt hij aan Tubantia. Het levert hem overigens wel stress en gezondheidsklachten op, versterkt door nachten van slechts vier uur slaap.

Onbeholpen

Zakenpartners onderschatten hem nog weleens. Ict-vakblad Computable omschrijft hem in die jaren als ‘een schuw ventje dat moeilijk uit zijn woorden komt’. Met ‘gebogen schouders en een bijna wantrouwige blik’ wacht hij zijn gesprekspartners op. ‘Maar zo onbeholpen als hij zich gedraagt, zo sluw onderhandelt deze Twentse ondernemer’, schrijft het blad. ‘Zijn tegenstanders plegen zich keer op keer te vergissen in zijn denkkracht.’

Het resultaat van dit alles is indrukwekkend. Sanderink heeft eigenhandig een imperium opgebouwd dat naast Centric onder meer bestaat uit bouwbedrijf Strukton (in 2010 gekocht) en ingenieursbureau Antea. Zijn persoonlijke vermogen wordt geschat op ruim 500 miljoen euro, terwijl zijn bedrijven bij elkaar miljarden omzetten. Centric is een van de grootste ict-ondernemingen van ons land en levert systemen aan overheden en grote bedrijven.

Melbatoastje

Daar had het kunnen eindigen. Sanderink zou de geschiedenis zijn ingegaan als een succesnummer. Een man ook met een voor de buitenwereld grappig excentriek randje: de puissant rijke nerd die nog jarenlang in een stoffige oude Audi 80 rondrijdt en ’s avonds bij zijn moeder op een droog melbatoastje knabbelt.

Maar als Sanderink in 2018 Rian van Rijbroek ontmoet, verandert alles. Over deze cybercharlatan is al het nodige geschreven. Ze is geheim agent, weet alles van financiën, is op de hoogte van de geheime uraniumvoorraden van Iran en is superhacker. Althans: in haar eigen fantasiewereld. Van Rijbroek schrijft samen met oud-minister Willem Vermeend een bij elkaar gejat boekje en wordt na een desastreus optreden bij Nieuwsuur ontmanteld als fopexpert. Daarna schrijft ze nog een boek over ‘de cyber’, een raar allegaartje van Wikipedia-feitjes en warrige fantasieën. Maar Sanderink is in de ban en draagt haar op handen. Het gevolg is wat biograaf Kunst een ‘onthutsende metamorfose’ noemt. De man wantrouwt alles en iedereen, behalve Van Rijbroek.

Het stabiele en degelijke imperium wankelt sindsdien en wordt geplaagd door een eindeloze stoet met ruzie vertrokken topbestuurders, weglopende klanten (onlangs DNB nog), tientallen miljoenen euro’s aan omzetverlies en vooral een bizarre rij rechtszaken met Sanderinks ex-geliefde Brigitte van Egten, de vrouw aan wie hij in 2002 door een vriend wordt gekoppeld. Vanwege dat conflict stapte deze week de volledige uitvoerende directie van Centric op. Van Rijbroek lijkt bij iedere beslissing die Sanderink sinds 2018 neemt betrokken. En dat niet alleen: Centric en Strukton zijn nu al deels in haar handen.