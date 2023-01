Onder hevige druk besluit Duitsland dan toch Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen

Bondskanselier Olaf Scholz loopt langs een Leopard 2-tank tijdens een bezoek aan een trainingscentrum in Ostenholz, in oktober. Beeld Getty Images

De Leopard 2-tank, van Duitse makelij, is een veel krachtiger wapensysteem dan de infanterie-gevechtsvoertuigen die het Westen tot nu toe aan Oekraïne leverde. Geavanceerde navigatie- en communicatiesystemen stellen de tank in staat meerdere doelen tegelijk onder vuur te nemen. Samen met zijn snelheid, vuurkracht, bepantsering en vooral grote bereik maakt dit de Leopard 2 veruit superieur aan de vele T72-tanks die Rusland naar Oekraïne heeft gestuurd, en vermoedelijk ook aan de modernere T80s en T90s.

Der Spiegel meldt dat Duitsland de Leopard 2 A6 stuurt, een van de modernste versies van de tank, die het Nederlandse leger ook gebruikt. Het weekblad schrijft dat Berlijn heeft besloten tot levering van een ‘compagnie’, wat zou betekenen dat Duitsland vijftien stuks stuurt – eentje meer dan Groot-Brittannië. Daarmee zou Duitsland precies doen wat het al sinds het begin van de Oekraïne-oorlog zegt te willen doen: in gelijke pas lopen met haar bondgenoten.

Volgens Der Spiegel en The Wall Street Journal hebben de VS nu besloten, na dagenlange en steeds meer gespannen gesprekken met de Duitse regering, een ‘significant’ aantal Abrams-tanks aan Oekraïne te leveren. Washington schat in dat die tanks weinig praktisch nut hebben, aangezien de Abrams-tank door zijn turbinemotoren enorm veel brandstof verslindt en zeer onderhoudsgevoelig is. Toch lijkt de toezegging Scholz over de streep te hebben getrokken.

In navolging van het Duitse besluit laat het Nederlandse kabinet weten ook na te denken over de levering van Leopard 2-tanks aan Oekraïne. Nederland bezit die niet zelf, maar leaset er achttien van Duitsland. Tegen internationale media in Brussel zei premier Rutte dinsdag dat Nederland die tanks kan kopen en desnoods kan weggeven. Als dat zinvol zou zijn, is het kabinet bereid dat te overwegen, aldus de premier.

Patstelling doorbreken

Kyiv wil de tanks graag hebben om de patstelling in het zuiden en oosten van het land te doorbreken, met de door Rusland bezette provincie Loehansk voorop. De Leopard 2, mits geleverd in afdoende aantallen, kan de balans op een slagveld doen kantelen, stelden militair experts de afgelopen weken herhaaldelijk.

Juist daarom heeft Duitsland lang gewacht voordat het met de levering instemde. Bondskanselier Olaf Scholz wil voorkomen dat de Navo, of Duitsland zelf, een directe partij in het Oekraïne-conflict wordt. De Leopard 2 tilt de westerse steun aan Oekraïne naar een aanzienlijk hoger plan, en de vrees is dat Rusland op zeker moment tot vergelding besluit. Duitsland wil bovendien koste wat kost vermijden dat het enkel een Duitse stap wordt die leidt tot een bredere escalatie van de oorlog.

De afgelopen weken riepen de VS en Europese bondgenoten Duitsland steeds luider op Leopards 2 te leveren, of in elk geval andere Europese landen die over de tank beschikken toe te staan die naar Oekraïne over te brengen. De grootste Duitse oppositiepartij CDU riep daar ook al langer om, en ook de twee regeringspartners van Olaf Scholz’ sociaal-democratische SPD wilden dat Oekraïne de tanks zou krijgen. Een kabinetscrisis verscheen aan de horizon.

Polen en Finland willen ook tanks sturen

Polen wil een aantal eigen Leopard 2-tanks aan Oekraïne leveren, en dreigde dat zelfs zonder Duitse toestemming te doen. Die toestemming is nodig bij het leveren van Duitse wapensystemen aan derde landen. Vandaag diende Polen een officieel verzoek in bij de Duitse regering. Ook Finland overwoog de Leopards 2 desnoods in eigen beheer aan Oekraïne te geven.

Scholz bleef voet bij stuk houden: Duitsland gaat niet voor de troepen uitlopen. Pas als de VS haar Abrams-tank zou leveren aan Oekraïne, zou Duitsland de Leopard 2 leveren.