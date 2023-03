Onder elkaar zijn D66’ers het roerend eens: ‘toenemend conservatisme’ bedreigt positie vrouwen

Sigrid Kaag legt uit hoe de samenleving in haar ogen de laatste jaren achteruit is gegaan. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Het gaat om ontmoedigen, demotiveren, bang maken. Een op de drie jonge vrouwen krijgt te maken met online seksueel geweld. 55 procent van de vrouwelijke ambtsdragers heeft te maken met vooral verbale agressie en dreiging. Dit is structureel. Vrouwen zouden nooit een aarzeling moeten voelen om naar voren te stappen.’ Maar die aarzeling is er steeds vaker en dat is schadelijk, voor vrouwen en de hele maatschappij.

Aan het woord is Sigrid Kaag, met ‘frisse tegenzin’ zegt ze zelf. ‘Want ik had nooit verwacht, op mijn 61ste, in Nederland, dat we nog dit soort thema’s zo expliciet moeten benoemen, dat we actie nodig hebben.’

Kaag spreekt op het ‘balkon’ van het Muziekgebouw in Amsterdam, een tussenverdieping in het trappenhuis die een majestueus uitzicht biedt over het IJ. Er zitten enkele tientallen mensen op de stoeltjes die daar in twee rijen tegenover elkaar zijn geplaatst. Zodat iedereen elkaar kan aankijken in een soort kringgesprek over ‘toenemend conservatisme en seksisme’.

Vrouwengrapjes

Het publiek lijkt vooral te bestaan uit D66-kader en genodigden. D66-minister Robbert Dijkgraaf is van de partij, net als het Kamerlid Alexander Hammelburg. Als het over alledaags seksisme gaat, stelt hij dat hij die ‘dagelijkse stroom aan vrouwengrapjes’ ook meemaakt in de Tweede Kamer. ‘Dat is heel erg intimiderend. Ikzelf ben homoseksueel, ik ben ‘geen echte man’, daar worden ook heel vaak grapjes over gemaakt. Dat zegt iets over homo’s maar ook over hoe heel veel heteromannen naar vrouwen kijken. En die grapjes hoor je elke dag, het is afschuwelijk.’

‘Maar zeg je er weleens wat van’, vraagt gespreksleider Ilana Rooderkerk, D66-fractieleider in Amsterdam. ‘Constant’, luidt het antwoord, ‘maar dan ben je ook weer geen echte man, dan ben je vervelend.’ Ilana: ‘Wat goed dat je dat doet.’ Het publiek klapt, zoals eigenlijk elke keer nadat iemand heeft gesproken, of iets heeft ‘gedeeld’. Zo blijft de stemming positief, hoewel het over een zwaar onderwerp gaat.

Hoe houdt ze het eigenlijk vol, vraagt Rooderkerk aan Kaag. ‘Naarmate ik ouder word, word ik eigenlijk steeds radicaler’, zegt Kaag. ‘We hebben onszelf niet zien afglijden.’

Schoonmaakster

Voordat het ‘Gesprek met Sigrid Kaag’ begint, is er beneden bij de inloop koffie en wijn voor de aanwezigen. Daar staat ook Sophie (15) uit Amersfoort. Het is haar eerste politieke bijeenkomst, zegt ze. Sophie volgt Kaag op Instagram en zegt benaderd te zijn door het D66-team met de vraag of ze hier bij wilde zijn. Sophie zit op het VMBO en zegt dat niemand in haar klas zich interesseert voor politiek. ‘Mijn ouders ook niet, alleen met de schoonmaakster praat ik er weleens over. En ik heb gehoord over Sigrid’, zegt ze verwachtingsvol, ‘dat zoals ze op tv is, ook is in het echt.’

Bij de landelijke verkiezingen twee jaar geleden, die Kaag inging met de ambitie de ‘eerste vrouwelijke premier van Nederland’ te worden, behaalde ze vijf zetels winst voor haar partij. Sindsdien trad ze af als minister van Buitenlandse Zaken, werd ze de eerste Nederlandse vrouwelijke minister van Financiën ooit en kreeg ze te maken met vragen over haar opstelling in een affaire over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen D66 zelf.

Maar daarover wordt vandaag met geen woord gerept. Want dit is een moment – vlak voor internationale vrouwendag en vlak voor de verkiezingen voor Provinciale Staten – waarop Kaag weer eens van zich kan laten horen als vrouwelijke politicus die strijdt tegen de ’online kruistochten’. Ze is ook ervaringsdeskundige, want ze krijgt zelf voortdurend te maken met haatdragende berichten, bedreigingen, en seksistische bejegening.

Vrouwelijke stemmers

Precies die ambitie en de rol van Kaag als vrouwelijk boegbeeld hebben haar in de politiek getrokken, zegt Eva (25), die actief is in de partij. Dat gold voor heel veel vrouwelijke stemmers die twee jaar geleden om die reden besloten op D66 te stemmen, een effect dat inmiddels lijkt te zijn weggeëbd, getuige de opiniepeilingen. Maar niet bij Eva: ‘Kaag vangt als eerste de klappen op. Ze spreekt zich heel erg uit over dit onderwerp en dat zal het makkelijker maken voor andere vrouwen.’

In haar korte toespraak keert Kaag zich behalve tegen het ‘klassieke conservatisme’ met zijn ‘houd je mond maar wees vooral mooi’-houding vooral tegen het ‘nieuwe extreemrechts’. ‘Conservatieve en extreemrechtse politici spelen een rol – of als enabler, iemand die het mogelijk maakt, of door te zwijgen, of door het actief aanjagen van vrouwenhaat en intimidatie.’

Ook de grote tech-bedrijven met hun ‘perverse algoritmes die opruiende, haatzaaiende of illegale berichten een megafoon geven’ neemt Kaag op de korrel. Die algoritmes moeten volgens haar verboden worden want ‘online sentimenten vinden altijd een weg naar de echte samenleving en vormen daarmee een bedreiging’.

Gedragsverandering

Dat seksisme, vrouwenhaat en intimidatie moeilijk te overwinnen zijn omdat ze vragen om gedragsverandering, daarover is iedereen het eens op het balkon aan het IJ. Maar een aanwezige heeft nog wel een idee: ‘Het zou heel erg helpen als alle mannen een tijdje als vrouw zouden leven. Ik heb een tijdje als man geleefd, en ben als onderdeel van zo’n mannencultuur ook gaan geloven dat grapjes maken over vrouwen erbij hoorde. Ik was een stille omstander. Tot ik vrijwillig mijn mannelijke privileges de prullenbak in smeet en ineens slachtoffer werd van al die gasten. Toen dacht ik: waarom heb ik dat altijd normaal gevonden?’

‘Wat een mooie suggestie’, zegt Rooderkerk. ‘Dank.’ En weer wordt er geklapt.