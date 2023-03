Onder druk wordt alles vloeibaar, ook klimaatbeloften van ‘groenste president ooit’ Joe Biden

President Joe Biden tijdens een ceremonie in de tuin van het Witte Huis in september 2022. Beeld AP

‘Ik wil 30 worden op een aarde die ik herken’, huilde klimaatactivist Elise Joshi maandag ten overstaan van haar 125 duizend volgers op TikTok. ‘Biden heeft jongeren een klap in het gezicht gegeven. Dit is het begin van een beweging!’ Er zijn talloze soortgelijke video’s die deze week rondgaan op sociale media met verdrietige, boze en teleurgestelde Amerikaanse jongeren. De reden: een nieuw klimaatbesluit van de president.

Maandag gaf Joe Biden zijn fiat aan het omstreden Willow-project van olieconcern ConocoPhilips. Het bedrijf mag op drie plekken gaan boren naar olie in het noordwesten van Alaska, goed voor zo’n 600 miljoen vaten. Het project creëert 2.500 banen, waar zowel Democraten als Republikeinen in Alaska voor staan te trappelen. Het kan de staat 16 miljard euro opleveren.

Over de auteur Maral Noshad Sharifi is correspondent Verenigde Staten voor de Volkskrant. Ze woont in New York.

De olieboringen staan echter op gespannen voet met de klimaatplannen van Biden, die beloofde de ‘groenste president ooit’ te worden. ‘Geen boringen meer op federale grond, púnt’, bezwoer hij zijn publiek nog tijdens een campagnebijeenkomst in 2020. ‘Punt, punt, punt.’ Met die belofte breekt hij nu opnieuw. Heeft Biden definitief afscheid genomen van zijn klimaatambities?

De automobilist stemt

Zo simpel ligt het niet, zegt Paul Bledsoe, energie-expert verbonden aan de American University. ‘Biden was er niet mee weggekomen als hij het project zou proberen staken.’ Het Willow-project werd in 2020 goedgekeurd door Donald Trump. ‘Als het tot een rechtszaak was gekomen dan had de regering verloren.’

Toch is de juridische situatie niet de enige reden dat Biden het omstreden plan alsnog groen licht gaf. De president zit al een jaar klem tussen zijn klimaatambities en de oorlog in Oekraïne, die de brandstofprijzen opdrijft. Hoewel hij zich nog niet officieel heeft gekandideerd wijst alles erop dat hij voor een tweede termijn als president wil gaan – en Amerikanen die zich zorgen maken aan de pomp zijn een achilleshiel.

‘Kiezers vinden economische thema’s veel belangrijker dan het klimaat’, zegt Sarah Anderson, politicoloog en klimaatexpert aan de Universiteit van Santa Barbara. Slechts 3 procent van de Amerikanen ziet het klimaat als allerbelangrijkste politieke thema, blijkt uit een peiling van Gallup uit februari. Bij de Inflation Reduction Act, de investering van ruim 400 miljard euro gericht op schone energie, is het woord ‘klimaat’ bewust uit de naam gelaten.

Vorig jaar beloofde Biden al nieuwe vergunningen te verhandelen voor boringen in negen Amerikaanse staten. Dit jaar wilde hij 12,4 miljoen vaten olie per dag oppompen – meer dan ooit in de Amerikaanse geschiedenis.

Een oliepijplijn slingert zich door het landschap van Alaska. Beeld The Washington Post via Getty Im

Gen-Z

Natuurlijk kleven er politieke risico’s aan het breken van beloften. Of Biden daarvan wakker ligt is nog maar de vraag. ‘Zolang er geen progressieve tegenkandidaat is, kan Biden zich naar het midden blijven bewegen’, zegt Anderson. ‘Deze groep gaat niet massaal naar de Republikeinen rennen.’ Maar progressieve jongeren kunnen er wel voor kiezen om niet te gaan stemmen tijdens de presidentsverkiezingen van 2024.

Onder die 3 procent kiezers die het klimaat wel heel belangrijk vindt, vallen Gen-Z’ers zoals Elise Joshi, maar ook Democraat Maxwell Frost, die met zijn 26 jaar het jongste lid van het Huis van Afgevaardigden is. Deze week liet Frost weten ‘zeer teleurgesteld’ te zijn in de president. ‘We verdienen een leefbare toekomst’, schreef hij op Twitter.

‘De komende anderhalf jaar moet de president de noodzakelijke stappen zetten om te bewijzen dat hij voor ons wil vechten’, reageerde Michele Weindling, van de actiegroep Sunrise Movement. Van alle leeftijdsgroepen kreeg de president in 2020 de meeste steun van de 18- tot 24-jarigen, daar staat iets tegenover, wil ze maar zeggen.

‘Revolutionair’

Helemaal verspeeld heeft Biden zijn klimaatkrediet overigens nog niet. ‘Er is teleurstelling, er is woede, er is frustratie’, zegt Lori Lodes, directeur van Climate Power, een invloedrijke campagnegroep in Washington, donderdag tegen The Washington Post. ‘Maar wat er het afgelopen jaar is bereikt is revolutionair.’ Ze doelt op de klimaatwet zonder het woord klimaat erin.

En ook al heeft Biden het Willow-project niet gestopt, de president wist het wel enigszins in te dammen. De ooit aangekondigde vijf boorlocaties zijn teruggebracht naar drie. Om de natuur te ontzien wist hij ook de aanleg van tientallen kilometers aan wegen en oliepijpleidingen in Alaska tegen te houden.

Toch vrezen tegenstanders dat de VS als gevolg van dit plan nog eens dertig jaar afhankelijk zal blijven van fossiele brandstoffen. Online petities werden door meer dan vier miljoen tegenstanders ondertekend. Op dinsdag en woensdag spanden milieuorganisaties rechtszaken aan tegen het besluit van de regering, dat tegen klimaatafspraken zou indruisen. ‘Ze hebben groen licht gegeven aan een koolstofbom’, zei een van de aanklagers.