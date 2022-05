Onder druk van Hongarije en Slowakije wordt Europese boycot Russische olie afgezwakt

Protestactie van milieuactivisten van Greenpeace, die een olietanker met Russische olie blokkeerden in haven van Antwerpen. Beeld BELGA

De invoer via de Droezba-pijpleiding wordt voorlopig ongemoeid gelaten omdat anders Hongarije en Slowakije niet akkoord zouden gaan met deze strafmaatregel tegen Moskou.

Maandagochtend praten de EU-ambassadeurs verder over de afgezwakte olieboycot, in de middag buigen de regeringsleiders zich over het idee. EU-ambtenaren hopen dat later in de week het zesde sanctiepakket tegen Rusland – waarvan de olieboycot het hoofdbestanddeel is – eindelijk kan worden afgerond.

Over de Russische olieboycot wordt al weken intensief onderhandeld tussen de lidstaten. Hongarije en Slowakije (maar ook Tsjechië, Kroatië en Bulgarije) zijn zeer afhankelijk van deze olie, de economieën in deze lidstaten zouden zwaar geraakt worden door een boycot. Hongarije en Slowakije benadrukten dat zij als landen zonder zeehavens geen alternatieve aanvoerroutes hebben.

De andere lidstaten tonen begrip voor deze benarde situatie en stellen daarom voor de olie-aanvoer via pijpleidingen voorlopig buiten schot te laten. Hoe lang die uitzondering moet gelden, is nog niet besloten. De boycot van Russische olie via zee moet eind dit jaar ingaan.

Orbán

De Hongaarse premier Orbán maande EU-president Michel, die de EU-top voorzit, vorige week de olieboycot niet ter sprake te brengen. Dat zou alleen maar ‘contraproductief’ zijn. EU-ambtenaren hopen dat het compromisvoorstel Orbán milder stemt.

De helft van de Russische olie per tanker komt via de Rotterdamse haven naar Europa. Nederland dringt erop aan dat alle havens in de EU de olieboycot op dezelfde manier uitvoeren om concurrentievervalsing te voorkomen. Ook mag de olie die per pijpleiding naar Hongarije en Slowakije komt, niet worden doorverkocht aan andere landen.