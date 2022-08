‘Onder de Taliban is de corruptie verdwenen: er komt helemaal geen geld meer binnen in Afghanistan’

Voedselhulp bij het kantoor van het Wereldvoedselprogramma in Kabul. Beeld Nava Jamshidi

Hallo Carlijne. Het is vandaag een jaar geleden dat het laatste Amerikaanse vliegtuig uit Afghanistan vertrok. Werd dit gevierd in Kabul?

‘Ik was aanwezig bij een bijeenkomst van hooggeplaatste Taliban in Kabul, die in hun toespraken vooral de Amerikanen aan het afzeiken waren. Twee komedianten deden in een rollenspel zelfs alsof ze Mike Pompeo, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS, gingen opbellen om de triomf van de Taliban over de VS uit te roepen. Het was een beetje een absurdistische toestand. De Taliban waren erg in hun nopjes.’

Er lijkt onder de bevolking grote opluchting te bestaan dat de corruptie in het land voorbij is sinds de Taliban aantraden. Hoe kan corruptie in een jaar ineens verdwenen zijn? Weegt dit voor de bevolking op tegen de mensenrechtenschendingen, met name jegens vrouwen?

‘Het idee dat de corruptie verdwenen is, komt voornamelijk voort uit het feit dat er geen geld meer binnenkomt. Bij de voormalige regering verdween veel hulpgeld via de staatskas in corrupte handen. Dat was een doorn in het oog van de internationale gemeenschap, maar ook van de bevolking, die dus geen enkel voordeel had van dat geld. Maar door de financiële sancties die tegen de Taliban zijn ingesteld komt er geen dollar meer Afghanistan in. En als er niks binnenkomt kun je ook niks inpikken, dus is er ook minder corruptie.

‘Maar de opluchting weegt voor de bevolking op geen enkele manier op tegen de teleurstelling over de economische ellende. Iedereen is hier alleen maar bezig met overleven. En vergeet de vrouwen niet, die door de Taliban allemaal buitenspel zijn gezet, de middelbare school niet eens mogen afmaken, niet meer mogen werken of aan het openbare leven deelnemen. Dat vindt iedereen heel erg.’

Je bent een week in Afghanistan geweest. In welke staat trof je het land aan?

‘De humanitaire ramp is hier enorm. Door de westerse sancties en een enorme ontslaggolf van mensen in de publieke sector die door Taliban zijn vervangen, hebben veel mensen geen inkomen meer. Daar komt bij dat de voedselprijzen hier, net als elders in de wereld, flink gestegen zijn als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vrijwel de gehele bevolking heeft te weinig te eten.

Daarbovenop kwamen de door droogte mislukte oogsten, een aardbeving en de moessonregens die net als in Pakistan grote overstromingen veroorzaken. Tienduizenden mensen zijn inkomen, huis en haard kwijt. Je ziet ontzettend veel mensen bedelen op straat.’

In Afghanistan houdt men niet de Taliban, maar vooral het Westen verantwoordelijk voor die crises. Waarom?

‘Daar hebben ze wel enigszins gelijk in. Toen de Taliban aan aan de macht kwamen, draaide het westen acuut de geldkraan dicht. Maar in de twintig jaar dat westerse landen aanwezig waren in Afghanistan is het land afhankelijk gemaakt én gebleven van buitenlands geld. Als je dan per direct de stekker uit die financiering trekt, tref je direct de bevolking, niet de Taliban. Daarnaast stopten veel ontwikkelingsprogramma’s waarmee de bevolking nog enig inkomen genereerde.’

Zelfs de Taliban hebben de internationale gemeenschap nu opgeroepen te helpen. Waarom komt die noodhulp zo langzaam op gang?

‘Dat komt deels nog door die sancties, al zie je wel dat de roep om weer noodhulp te gaan verlenen groeit. Maar het is een heel ingewikkelde kwestie voor westerse landen. Allereerst omdat de Afghaanse nationale bank is afgesloten van het mondiale banksysteem. Het is dus vrijwel onmogelijk om geld over te maken naar hulpverleners.

Naast die praktische bezwaren moet de internationale gemeenschap ook voorzichtig zijn in het erkennen van de Taliban als rechtmatig regime. Je wilt de bevolking steunen zonder het regime te steunen. De angst bestaat dat als de Taliban zich erkend voelen door westerse landen, de mensenrechtenschendingen alleen maar zullen toenemen en ze zichzelf weer zullen verrijken met donorgeld.’

Wat heeft de bevolking van Afghanistan nu nodig? Kan Nederland iets betekenen in deze crisis?

‘Ik denk dat het goed zou zijn om bewezen effectieve ontwikkelingsprogramma’s weer op te starten. Afghanen hebben vooral behoefte aan investeringen in ondernemerschap. De private sector bestaat hier nauwelijks en de publieke sector is heel zwak. Om de economie van het land weer een beetje te laten opkrabbelen, zal die private sector moeten worden ontwikkeld. Maar de meeste Afghanen die ik spreek, zien hier zelf geen toekomst meer, en willen nog altijd zo snel mogelijk het land uit.’