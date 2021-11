‘Onder Biden hebben de VS nog geen leiderschap getoond in de klimaatcrisis’

President Joe Biden van de Verenigde Staten houdt een toespraak tijdens COP26, de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Schotland. Beeld ANP

De klimaattop in Glasgow moet het hoogtepunt worden van Bidens Europese reis. Was het een blamage dat de president maandag bij het begin in slaap dommelde?

‘Het verbaasde mij eerlijk gezegd niet, gezien zijn agenda van de afgelopen dagen. Biden is dan wel 78 jaar, maar op mijn leeftijd zou ik ook moe zijn geweest als je ziet wat Biden allemaal heeft gedaan sinds hij donderdag naar Europa vertrok. Hij verliet Washington toen in een hectische sfeer. Biden hoopte voor vertrek op een deal in het Congres over onder andere zijn klimaatplannen. Hij wilde daarna in Glasgow de wereld laten zien wat de VS doen in de strijd tegen klimaatverandering. Maar de deal kwam er niet.

‘Vervolgens bezocht hij na aankomst in Rome de paus, sprak hij op de G20 onder meer over het herstel van het Iran-akkoord, legde hij de ruzie met de EU bij over de importheffingen, had hij een lastig gesprek met Erdogan over de Turkse aankoop van een Russisch wapensysteem en probeerde hij het geschil met Macron over de omstreden Australische onderzeebootdeal bij te leggen. En toen moest hij naar Glasgow. Dat zijn ogen dicht vielen bij de openingsceremonie is een beetje een domper voor Biden, maar meer is het ook niet.’

Biden wil met zijn klimaatplannen ‘shinen’. Hij zit nu tien maanden in het Witte Huis. Gaat het hem wel lukken?

‘Nog niet. Zijn toespraak in Glasgow was daarom ook niet heel sterk. Het is een zwaktebod van Biden dat hij nu niet kan laten zien wat zijn plannen zijn. Hij wil leidend zijn, hij wil de wereld laten zien hoe de VS hun bijdrage gaan leveren om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Biden heeft een deelpakket met klimaatmaatregelen, kosten 550 miljard dollar, dat voorziet in het bevorderen van wind- en zonne-energie, meer gebruik van elektrische voertuigen en een klimaatneutrale landbouw, maar het is nog niet aangenomen in het Congres.

‘Hebben de VS, een van de grootste vervuilers, leiderschap getoond tot nu toe onder Biden? Nee, het is veel retoriek. Die laatste zin ook van zijn toespraak: ‘Moge God de aarde redden.’ Best suf. Op zo’n moment kan je beter laten zien wat de verantwoordelijkheid is van de VS en hoe je dat als president invult. In zijn speech zei hij de komende dagen nieuwe initiatieven aan te kondigen. Wie weet wordt er dan wat meer duidelijk.’

Hebben de problemen in het Congres rond Bidens binnenlandse plannen zijn positie niet geschaad, ook internationaal?

‘Het komt niet sterk over dat hij zijn eigen partij niet kan overtuigen van zijn ambitieuze ‘Build Back Better’-plan om Amerika te vernieuwen. Toen hij donderdag naar Rome vertrok, zei Biden dat ze er wel uit zouden komen. Maar toen was nog helemaal niet duidelijk of behoudende Democratische senatoren zoals Joe Manchin en Kyrsten Sinema én de progressieven in de partij het eens waren met zijn uitgeklede plan van 1.750 miljard dollar. Dat is fors minder dan de 3.500 miljard waarvan werd uitgegaan. Het allereerste plan van de Democraten ging zelfs om 6.000 miljard.

‘Volgend jaar zijn er tussentijdse Congres-verkiezingen en de Republikeinen zullen de Democratische strijd zeker gaan gebruiken in de campagne. Maar als er in de komende weken alsnog een deal wordt bereikt in het Huis van Afgevaardigden, kunnen de Democraten het verkopen als een van de grootste en belangrijkste sociale uitgaven ooit, samen met het Infrastructuurplan. Het wordt dan hun grootste trofee volgend jaar. Maar nu komt Biden, met alle interne strijd, zwak over.’

Kan Biden vandaag bij de verkiezingen in diverse staten ook een gevoelige klap oplopen? Alle aandacht gaat uit naar Virginia, waar een door Trump gesteunde gouverneurskandidaat een nek-aan-nekstrijd voert met de Democraat.

‘Absoluut. Trump en de Republikeinen zullen een overwinning van Glenn Youngkin zeker gebruiken om te laten zien dat de kiezers zich in hun ogen afwenden van de Democraten. Biden en de partij doen er alles aan om te voorkomen dat Terry McAuliffe, een oud-gouverneur van de staat en een bekende Democraat, verliest. Biden voerde campagne voor hem, evenals vicepresident Kamala Harris, die zanger Pharrell Williams had meegenomen.

‘Als McAuliffe wordt verslagen zal de ongerustheid in het Witte Huis en bij de Democraten toenemen. Ook zal de frustratie nog groter worden over het uitblijven van een deal over Bidens plannen. McAuliffe had zo’n akkoord de afgelopen weken kunnen gebruiken in zijn campagne. Hij had kunnen zeggen: kijk eens wat we al hebben bereikt! Veel van die sociale plannen zijn namelijk populair bij de kiezers.’