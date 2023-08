Ondanks verlies in eigen huis (0-1) plaatst Ajax zich voor de groepsfase van de Europa League

Ajax-spelers Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Brian Brobbey donderdagavond na de verloren wedstrijd tegen Ludogorets. Beeld ANP

De teleurgestelde fans in de volle Johan Cruijff Arena floten hun spelers hard uit na het laatste fluitsignaal. De thuisploeg speelde slordig en in een laag tempo. In de 62ste minuut schoot Matiás Tissera de bezoekers op voorsprong. Vlak na de openingstreffer moest Steven Bergwijn bij Ajax geblesseerd van het veld.

Steven Berghuis, die de afgelopen dagen ziek was, ontbrak in de basisformatie van de Amsterdammers. In een poging het spel van zijn ploeg te verbeteren, wisselde Steijn in de rust. Branco van den Boomen kwam erin voor Davy Klaassen. Even later mocht Berghuis de moegestreden Carlos Forbs aflossen, maar het hielp allemaal weinig.

Kwaliteit verloren

Ajax heeft na een teleurstellend seizoen veel kwaliteit verloren, met het vertrek van Dusan Tadic, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Mohammed Kudus. Toch heeft de club volgens de Duitse directeur voetbalzaken Sven Mislintat een selectie om voor de prijzen te strijden. Dat was in de thuiswedstrijd tegen Ludogorets nog niet te zien.

Maar liefst tien nieuwe spelers haalde Mislintat al naar Amsterdam. Nummer elf, de Noorse middenvelder Sivert Mannsverk, is onderweg. Bij de meeste fans van de nummer drie van het afgelopen seizoen ging vast niet direct een belletje rinkelen bij het horen van deze elf namen. Behalve wellicht bij Branco van den Boomen, de enige aanwinst met een Nederlands paspoort.

Ook weten de Ajax-supporters nog niet goed wat ze moeten denken van een technisch directeur die spelers uit de tweede divisie van Engeland, Frankrijk en Duitsland haalt. Forbs, voor 14 miljoen euro overgekomen van Manchester City, is razendsnel maar ook nog grillig.

Voor de nieuwe trainer Steijn begint het seizoen eigenlijk komende zondag pas echt tijdens een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Hij kan dan voor het eerst een beroep doen op de nieuwelingen Josip Sutalo, Chuba Akpom, Gastón Ávila en Georges Mikautadze. In de weken daarna moet hij van de vele aanwinsten een succesvolle ploeg maken.