Ondanks uitblijven arrestatiebevel Trump blijft de sfeer in New York gespannen: ‘We willen jullie hier niet, motherfuckers!’

Een Trump-aanhanger bij het kantoor van de officier van justitie in Manhattan, op 21 maart 2023. Beeld Peter Foley / EPA

Het startsein is een snauwende gitaar. Cheri Saxon (60) parkeert haar pick-uptruck pontificaal op een stoep voor het rechtbankgebouw van Manhattan en draait het volume van haar speakers maximaal. Countryrock dendert tussen de hoge gebouwen. Kalm loopt Saxon om haar auto en opent de laadruimte. Die is gevuld met honderden vlaggen, T-shirts en petten: ‘Fuck Biden!’ en ‘I love Trump’.

Binnen seconden barst een kakofonie los van getoeter en gescheld, zoals alleen kan in New York City. Een joelende menigte verzamelt zich om haar truck. De fuck yeahs en fuck yous wisselen elkaar in gelijke mate af.

Over de auteur

Thomas Rueb is correspondent in de Verenigde Staten voor de Volkskrant. Hij woont in New York. Hij is auteur van het boek Laura H.

De hele dinsdagochtend hing er een gespannen stilte voor het rechtbankgebouw in New York. Hier zal mogelijk een arrestatiebevel worden uitgevaardigd tegen Donald Trump, het eerste ooit tegen een Amerikaanse oud-president.

De wereldpers is dinsdag massaal uitgerukt, politieagenten en plukjes New Yorkers kijken voor de rechtbank gespannen toe. Al dagen heersen in de stad zorgen over botsingen tussen tegenstanders en aanhangers van Donald Trump, die zijn achterban heeft opgeroepen om in verzet te komen.

Trump-aanhanger Cheri Saxon bij haar pick-uptruck. Beeld Thomas Rueb

‘Dit is de grootste farce uit de Amerikaanse geschiedenis’, schreeuwt Saxon terwijl ze wappert met haar vlag en intussen petjes uitdeelt. Ze incasseert het gescheld met een glimlach. Twee uur is ze komen rijden vanuit buurstaat Pennsylvania om haar steun aan Trump te betuigen.

‘Als ze hem vandaag niet pakken, dan gebeurt het morgen of overmorgen wel’, zegt ze. ‘En ik blijf elke dag terugkomen.’

High alert day

Het was Donald Trump zelf die beweerde dat hij dinsdag zou worden gearresteerd. Er lopen verschillende gerechtelijke onderzoeken naar de oud-president: naar zijn poging om na zijn verkiezingsnederlaag aan de macht te blijven, naar het achterhouden van geheime documenten, naar leugens over de waarde van zijn bezittingen. Maar dit draait om een andere, oudere kwestie.

Trump zou tijdens zijn eerste verkiezingscampagne, in 2016,met campagnegeld zwijggeld hebben betaald aan pornoactrice Stormy Daniels, met wie hij een affaire zou hebben gehad. De New Yorkse hoofdofficier Alvin Bragg heeft volgens verschillende media achter de schermen besloten hem daarvoor alsnog te vervolgen.

Trump wachtte niet op bevestiging. ‘Protesteer!’, schreef hij op sociale media. ‘Take Our Nation Back!’ In New York werd die oproep serieus genomen: deze taal roept bij veel Amerikanen de Capitoolbestorming van 6 januari 2021 in herinnering. Volgens CNN spreekt de politie dinsdag intern van een high alert day. De straten rond het rechtbankgebouw zijn gebarricadeerd, de politie in volle sterkte aanwezig.

Het arrestatiebevel blijft dinsdag uit. Maar dat betekent niet dat het op straat ook stil blijft. ‘Let’s fuck Joe Biden!’, schreeuwt iemand door een megafoon. Een man op een roze fiets, verkleed als hert met een Trump-vlag op zijn rug, steekt zijn duim omhoog.

Vingerafdrukken

De eindbeslissing voor een mogelijke aanhouding van Trump ligt in handen van een zogeheten grand jury, een burgerpanel dat getuigen hoort achter gesloten deuren. Voordat hoofdofficier Bragg tot arrestatie kan overgaan, dient een meerderheid vóór te stemmen. Wanneer zo’n stemming plaatsvindt, weet niemand. Afgelopen maandag ondervroeg de grand jury Trumps voormalig adviseur Robert Costello. Deze woensdag en donderdag komen zij weer samen.

Als zij akkoord gaan, komen de Verenigde Staten in nieuw vaarwater terecht. Er zijn een paar zekerheden: bij een aanhouding moeten, zoals bij elke andere arrestant in New York, Trumps vingerafdrukken worden afgenomen en rechten voorgelezen. Maar Trump is niet elke andere arrestant: bij zijn achterban ligt escalatie steeds op de loer.

De grote onzekerheid: wie haalt hem naar New York? Trump is op dit moment een inwoner van de staat Florida. Mogelijk reist hij gedwee naar zijn geboortestad af om zich te laten inrekenen. Weigert hij, dan zou dat een complexe wending zijn in deze explosieve situatie.

Verhit

Voor de rechtbank in New York raakt de sfeer naarmate de dag vordert steeds meer verhit. Midden in de ruziënde mensenmassa is Laurie (64) een baken van rust. Zwijgend houdt ze bordjes omhoog met teksten als ‘Er is genoeg bewijs tegen Trump’ en ‘Tik, tok, de tijd is op’ – tot een gemaskerde man ze uit haar handen slaat. ‘Waar is iedereen?’, schreeuwt hij, en duwt zijn weg door de menigte, op zoek naar meer Trump-aanhangers. Maar die blijken in het progressieve New York, ook vandaag, in de minderheid.

‘We willen jullie hier niet, motherfuckers!’ schreeuwt een vrouw vanuit een passerende auto naar het Trump-gevolg. Haar gescheld wordt met het hardste gejuich beloond.