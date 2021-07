Ondanks ‘tegenwind’ door prijsstijgingen grondstoffen geen zwakke resultaten voor Unilever

Een Ben & Jerry's-fabriek in Israël. Beeld AP

Het onderliggende resultaat, de omzet zonder kosten die het bedrijf ziet als eenmalig of ongebruikelijk, is 5,4 procent hoger dan in de eerste helft van 2020. Daarvan is 4 procent volumegroei en 1,3 procent het resultaat van prijsstijgingen. Unilever spreekt dan ook van ‘sterke resultaten’, zeker gezien de snel gestegen kosten van grondstoffen en vervoer.

‘De prijs van ruwe olie steeg 60 procent, palmolie 70 procent en sojabonen 80 procent’, zei Unilever-ceo Alan Jope tijdens een digitale persconferentie. ‘Amerikaans wegvervoer en wereldwijd scheepsvervoer zijn 40 tot 50 procent in prijs gestegen, verpakkingsmaterialen worden duurder. Het is heel zeldzaam dat dit alles tegelijk komt. Ik verwacht, al kan ik het niet voorspellen, dat dit tot in de eerste helft van 2022 doorgaat.’

Daardoor staat de winstmarge onder druk. Eerder rekende Unilever op een lichte stijging van de winstmarge in 2021. Tot nu toe ligt die marge op 17,2 procent, 1 procent minder dan in de eerste helft van 2020. De operationele winst, vóór belastingen en afschrijvingen, was de eerste helft van dit jaar 4,4 miljard euro. Dat is ruim 5 procent minder dan in 2020. De kasstroom, het bedrag dat daadwerkelijk binnenkwam, was 2,4 miljard. Een jaar eerder was dat 2,9 miljard.

Sociale kwesties

Unilever spreekt van sterke resultaten, omdat het groeide ondanks de ‘tegenwind’ van hoge grondstoffenprijzen, en in sommige afzetmarkten hyperinflatie. Het bedrijf nam cosmeticaproducent Paula’s Choice over, verzelfstandigde de theedivisie, en investeerde in landen waar het denkt snel te kunnen groeien, zoals bijvoorbeeld India en China. Ijsjesmakers Magnum en Ben & Jerry’s groeiden met dubbele cijfers.

Ben & Jerry’s stond deze week in de schijnwerpers, omdat de leiding van het merk, dat bekend staat om zijn actieve stellingname in sociale kwesties, besloot geen ijs meer te verkopen in illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat resulteerde in woedende reacties van de Israëlische regering, die bij monde van Buitenlandminister Yair Lapid spreekt van een ‘een beschamende capitulatie voor antisemitisme.’

De Israëlische premier Naftali Bennett deed telefonisch zijn beklag bij Jope, de ceo van Unilever. Die zei donderdag dat Unilever de afspraken met dochtermerk Ben & Jerry’s respecteert. Bij Unilevers overname van het ijsmerk in 2000 bewerkstelligde Ben & Jerry’s dat haar eigen directie onafhankelijk het sociale beleid van het merk blijft bepalen.