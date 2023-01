Ondanks steun is het aantal energiearme Nederlanders fors toegenomen: ‘Isolatie is de oplossing’

Huurwoningen in Arnhem worden verduurzaamd. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De overheidsmaatregelen om de prijsstijgingen te compenseren hebben wel een sterk dempend effect. Zonder hulp was de situatie nog grimmiger geweest, en was het aantal mensen dat lijdt onder energiearmoede verdubbeld sinds 2020. In cijfers: zonder steun zou ruim een miljoen huishoudens in energiearmoede zijn beland, tegen ruim zeshonderdduizend nu, blijkt uit een analyse van TNO. Dit is nog altijd een stijging van 90 duizend.

‘Zij die al energiearm waren worden bovendien nog harder getroffen, ondanks compensatie’, zegt hoofdauteur Peter Mulder. In de analyse is gebruikgemaakt van CBS-cijfers over 2020 die vrijdag naar buiten kwamen. Omdat deze gegevens enkele jaren oud zijn (het CBS kijkt altijd terug en baseert zich op concrete data), zeggen ze weinig over de huidige situatie. Daarom hebben de onderzoekers van TNO de gegevens aangevuld met de energieprijzen van afgelopen jaar, de compensatieregelingen zoals het prijsplafond en de gemiddelde energiebesparing door huishoudens.

Energielabel F of G

Uit hun analyse blijkt dat een groeiende groep Nederlanders niet meer kan rondkomen. Zij wonen vaak in een huurwoning van een corporatie, met een laag energielabel als F of G. Vanwege hun lage inkomen en het feit dat zij geen eigen woning hebben, kan deze groep burgers niet meedoen aan de energietransitie. Ze zijn immers afhankelijk van hun corporatie voor isolatie en bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen of een warmtepomp.

Energiearmoede steekt sinds vorig jaar ook vaker de kop op in steden. Eerder was ze voornamelijk zichtbaar op het platteland. In de rest van Nederland, met matig verstedelijkt gebied, komt de minste armoede voor. Gemiddeld zijn huishoudens nu maandelijks 256 euro kwijt aan energie. Vooral mensen met een laag inkomen zijn hierdoor een forse hap van hun maandelijkse inkomsten aan energie kwijt.

De cijfers die TNO publiceert zijn gemiddelden, benadrukt Mulder. Sommige huishoudens hebben lagere energiekosten, andere zijn juist veel meer kwijt. ‘Onze analyse toont denk ik een heldere lijn', zegt hij. ‘Door de hoge energieprijzen is armoede nu een acuut probleem, dat sinds 2020 groeit.’

Huurwoningen isoleren

Tegelijkertijd biedt het rapport zicht op een oplossing, aldus de TNO-onderzoeker: wanneer corporatiewoningen sneller worden geïsoleerd, nemen de energiekosten voor een grote groep Nederlanders af en zal een groter deel van hen weer aan de energiearmoede kunnen ontsnappen.

Corporaties isoleren al sneller dan het gemiddelde in Nederland, maar gerichte maatregelen om het proces te versnellen kunnen een groot effect hebben. Nu zijn drie van de vier belangrijkste compensatiemaatregelen generiek: ze zijn gericht op alle Nederlanders.

‘Verduurzamen van woningen is echt de oplossing, en dan vooral voor slecht geïsoleerde huizen', aldus Mulder. Verduurzaming is nu vooral gericht op koopwoningen en niet op de huursector. De route naar meer isolatie kent echter fikse knelpunten: er zijn weinig aannemers en vaklieden voorhanden die een grootschalig isolatieprogramma snel kunnen uitvoeren.

Een van de mogelijkheden is het gebruik van standaardoplossingen die snel voor veel woningen toegepast kunnen worden, zoals het installeren van één type hybride warmtepomp voor een groot aantal huizen. ‘Maar dit is niet een verhaal van enkele maanden’, waarschuwt hij. ‘Dit gaat jaren duren.’