Ondanks protesten en legere treinen draait NS middagspitskorting de nek om

De NS kondigde de versobering van de voordeelurenregeling vorig jaar november al aan. Een week geleden nam het grootste vervoersbedrijf van Nederland de laatste hindernis die tussen voornemen en uitvoering stond. In een zaak die door een reiziger aanhangig was gemaakt oordeelde de geschillencommissie openbaar vervoer in Den Haag in het voordeel van de NS.

De klaagster vond dat de NS het probleem van volle treinen in de middagspits moest oplossen door langere treinen in te zetten. Ook bestreed ze het recht van het spoorbedrijf om eenzijdig de voorwaarden aan te passen.

Afspraak

De NS-klant rekenende de geschillencommissie voor dat door de verdwijning van de middagspitskorting haar reiskosten op jaarbasis met ruim 343 euro per jaar gingen stijgen, omdat ze per rit 6,56 euro meer kwijt is. Dat stond niet in verhouding met de daling van het tarief voor de voordeelurenkaart die de NS invoert – 7 euro per jaar.

Volgens de geschillencommissie mag de NS wel degelijk de gebruiksmogelijkheden van de voordeelurenkaart wijzigen. Dat staat in de productvoorwaarden, waarmee elke klant akkoord gaat bij aanschaf van zo’n kaart. Verder heeft de NS zijn klanten tijdig geïnformeerd over de veranderingen.

Volgens de NS is het voordeelurenabonnement mét avondspitskorting in 2011 afgeschaft, maar mochten de bestaande abonnees hun kaart en voordeel behouden. Afgesproken is destijds dat de NS een wijziging minimaal twaalf maanden van tevoren zou melden bij de reizigers. Aan die afspraak is voldaan.

‘Niet meer van deze tijd’

Een woordvoerder van de spoorwegen noemt de middagspitskorting ‘niet meer van deze tijd’. In 2019 was het argument om het voordeel te schrappen de drukte in de treinen in de middagspits. Door de uitbraak van de corona-epidemie reizen weliswaar minder mensen met de trein, ‘maar is de noodzaak om de drukte te spreiden alleen maar groter geworden’, aldus de NS.

Reizigersorganisatie Rover heeft de NS gevraagd opnieuw na te denken over afschaffing van de korting in de middagspits. ‘De coronacrisis heeft het immers minder urgent gemaakt om reizigers te demotiveren in de middagspits te reizen’, vindt de vereniging. ‘De NS zou geen trouwe klanten moeten duperen voor de beperkte extra ruimte die hiermee in de middagspits valt te behalen. Veel abonnementhouders zien de verschraling van het abonnement als een gebroken belofte en dreigen de trein de rug toe te keren.’

Vervoerseconomen achten die kans klein. Wel zullen reizigers eerder op pad gaan om alsnog hun voordeeltje te kunnen halen tijdens de middagspits. Wie voor 16.00 uur incheckt, behoudt alsnog zijn 40 procent korting. ‘Het moment waarop je incheckt bepaalt of je met korting reist of niet’, schrijft de NS vandaag in een bericht aan zijn klanten.