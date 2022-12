Ondanks oefensessies noemt ook Van Gaal strafschoppen ‘een loterij’

Bondscoach Louis van Gaal na afloop van de verloren kwartfinale op het WK tegen Argentinië, samen met Edgar Davids, een van zijn assistenten. Beeld REUTERS

Twaalf duels trainer geweest op twee WK’s. Nooit verloren na 90 of 120 minuten. Twee keer met strafschoppen, in de halve finales in 2014 en in de kwartfinales van 2022. Twee keer tegen Argentinië. ‘Ik kan mezelf niet zo veel verwijten, denk ik’, zei Louis van Gaal, zichtbaar aangeslagen. ‘De jongens zaten dood in de kleedkamer. Ik ben heel trots. Ik heb een hele mooie tijd gehad, maar het doet ongelooflijk veel pijn dat we weer zijn uitgeschakeld met strafschoppen. Terwijl ik zoveel moeite had gedaan om het niet zover te laten komen.’

Van Gaal trainde intensief op strafschoppen, liet tal van doelmannen testen, om te zien of hij een specialist kon aanwijzen. Uiteindelijk werd dat Andries Noppert, tot ieders verrassing ook de nieuwe eerste doelman. Van Gaal haalde zelfs voormalig volleybaltrainer Peter Murphy bij de groep, met diens ActionTypes-benadering. Daarbij gaat het onder meer over hoe karakter en aangeboren voorkeuren van invloed zijn op presteren, of op de manier van bewegen, over het verband tussen persoonlijkheid en motoriek. Beïnvloeden. Reageren op een inzet of de hoek gokken, voor een doelman. Trainen op vastheid, op een zekere penalty, voor de nemer.

Veel geoefend

Alle spelers oefenden intensief, maar opnieuw is een serie verloren op een toernooi. Twee gemist (Van Dijk en Berghuis, geen gestopt). Ja, er is ook wel eens gewonnen na strafschoppen, in 2004 tegen Zweden op het EK (kwartfinales) en op het vorige WK tegen Costa Rica, eveneens in de kwartfinales, maar het aantal nederlagen neemt imposante vormen aan: EK 1992 (halve finale), EK 1996 (kwartfinale), WK 1998 (halve finale), EK 2000 (halve finale), WK 2014 (halve finale) en dus WK 2022 (kwartfinale).

‘We hebben heel veel op strafschoppen geoefend’, zei aanvoerder Virgil van Dijk, die de eerste strafschop gestopt zag door Emiliano Martinez, de doelman van Aston Villa die als specialist geldt. ‘Ze gingen er allemaal in, behalve vanavond.’ Collega-aanvoerder Lionel Messi: ‘Als het op strafschoppen aankomt, zijn we zelfverzekerd, ook omdat we een fantastische doelman hebben.’ Zo was de teleurstelling immens bij Oranje. ‘De een is stil, de ander zit te schelden’, aldus middenvelder Marten de Roon. Memphis Depay toonde zich trots op de groep.

Van Gaal, tegen een zaal vol journalisten: ‘Je kunt op Google kijken naar mijn resultaten. Ik heb vier jonge spelers meegenomen, omdat ze konden leren. Ik kijk positief op het WK terug. We waren met Engeland het enige land zonder nederlaag.’ Van Gaal vond niet dat hij meteen opportunistischer had moeten spelen. ‘Dan ga je dat doen met ballen zo snel mogelijk in het strafschopgebied.’ Dat was alleen plan B. ‘Anders heb je echte buitenspelers nodig en die hebben we niet’, is zijn oordeel. ‘Dat heb ik opgelost door anders te gaan spelen.’

‘We kunnen wereldkampioen worden’, zei Van Gaal vooraf telkens, met het voorbehoud dat de krachtsverschillen in de top klein zijn. Een bal op de paal. De scheidsrechter. Hoe kon het zo matig lopen in de eerste helft, waarin Oranje totaal niets gevaarlijks ondernam en eindeloos breed speelde. ‘In de eerste helft was het oude probleem dat we bij balbezit geen vrije man konden vinden. Dat heb ik proberen op te lossen met Koopmeiners en Berghuis.’ Nederland ging na de 0-2 vol in de aanval, met Luuk de Jong en Wout Weghorst als lange aanvallers en Steven Berghuis en Cody Gakpo op de vleugels. ‘Toen moest Argentinië schakelen, daarvan hebben we geprofiteerd. We hebben gevochten tegen een topland. Dan komt het uit op penalty’s. Twee keer van Argentinië verliezen, met dezelfde bondscoach. Ik had een wetenschappelijke onderbouwing. Ik had gevraagd te trainen. Ik verwijt de spelers niets. Al die oefening was hoogstens een plusje, want je kunt geen situatie simuleren.’

‘Loterij’

Opvallend was ook dat Oranje na de 2-2, in de verlenging, niet kon doordrukken. ‘Een aantal spelers liep op zijn laatste benen. Dan wil je in elk geval de verlenging uitspelen. En we hebben bijna elke dag aandacht geschonken aan de penalty’s. We hadden gedacht daarmee te winnen.’ Twee keer ging het al mis bij de eerste strafschop. Acht jaar geleden, in de halve finale, via Ron Vlaar. Vrijdag zag Virgil van Dijk de eerste inzet gestopt door Martinez. En Berghuis miste de tweede.

Over de goals in de reguliere speeltijd zei Van Gaal: ‘Wij kregen een penalty tegen die makkelijk werd gegeven. En die andere goal was fantastisch, met een goede pass van Messi. We hadden meer lengte, in de tweede helft. Die vrije trap had Wout Weghorst zelf meegebracht van Besiktas, uit Turkije. De uitslag was terecht, 2-2. En dan komt het aan op penalty’s. Als je dan de eerste twee mist, wordt de druk voor de anderen nog groter. Het is en blijft een loterij.’

Over de toekomst, met Ronald Koeman als zijn opvolger, toonde Van Gaal zich positief, al zou het goed zijn als zich meer aanvallend talent aandient. ‘We laten een goede groep achter, die hecht was en is, met veel voetbalvermogen.’ En toen verliet hij de zaal, het hoofd gebogen, normaliter voor het laatst als trainer.