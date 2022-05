Ondanks marktleiderschap hybrides rijdt 80 procent van auto’s nog op benzine, uitstoot daalt wel gestaag

Meer hybrides verkocht dan benzineauto’s, grootste deel wagenpark nog wel fossiel

Voor het eerst worden er meer hybrides verkocht dan benzineauto’s, blijkt uit de registratie van personenauto’s in de eerste vier maanden van dit jaar. Er reden 40.369 hybride voertuigen de showroom uit, en 200 minder benzineauto’s. In de eerste vier maanden van 2021 werden er nog ruim 20 duizend meer benzineauto’s verkocht.

De verkoop van benzineauto’s is sinds 2018 ruimschoots gehalveerd. Destijds lag het marktaandeel op 75,4 procent, nu op 40. Hybrides nemen momenteel 40,2 procent van de markt voor hun rekening. Samen met volledig elektrische auto’s is dat zelfs 57 procent, tegenover 11,3 procent in 2018.

Desondanks rijdt nog 80 procent van de auto’s in Nederland op benzine, 1 op 12 is elektrisch of hybride. Analisten verwachten wel dat dit percentage verder zal groeien: ‘Het publiek wil groener rijden’, constateert marktanalist Clem Dickmann. En hoewel belastingvoordelen voor zuinigere auto’s inmiddels worden afgebouwd, bestaat er ook een belangrijke financiële prikkel: hoge brandstofprijzen.

Uitstoot in 2020 het laagst in dertig jaar, al komt het grotendeels door corona

De CO 2 -uitstoot van het Nederlandse wegverkeer lag in 2020 op het laagste niveau in dertig jaar. Hoewel dit grotendeels het gevolg is van de coronapandemie, daalt de uitstoot per gereden kilometer sinds 2006 al gestaag. Het aantal kilometers nam met 10 procent toe, terwijl de CO 2 -uitstoot met 15 procent afnam.

In 2020 lag de uitstoot zelfs een kwart lager, vooral doordat er minder werd gereden dan normaal. Cijfers over 2021 zijn nog niet beschikbaar.

Buiten de introductie van hybrides en elektrische auto’s is ook de technologie van benzine- en dieselauto’s verbeterd. Mede hierdoor is de uitstoot van stikstof en fijnstof al fors gekelderd sinds 1990.