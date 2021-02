Ondanks machtsvertoon leger gaan protesten in Myanmar door: ‘We kunnen nu niet meer stoppen’

In Yangoon gingen maandagmorgen weer honderden studenten de straat op om te demonstreren tegen de junta. Beeld AFP

‘We gaan de straat op omdat het mensen niet meer kan schelen of we worden gearresteerd of neergeschoten’, zegt een 46-jaar oude man tegen een verslaggever van The Guardian. ‘We kunnen nu niet meer stoppen. De angst is weg.’

Na twee weken van aanzwellende protesten tegen de militaire coup, reden zondagavond pantserwagens het hele land binnen, gevolgd door vrachtwagens vol soldaten. In de stad Myitkyina werd op demonstranten geschoten, al is niet duidelijk of er rubber kogels werden gebruikt, en of er slachtoffers zijn gevallen, en zeker vijf journalisten werden gearresteerd.

In de loop van de dag doken meer politici, activisten en journalisten onder, terwijl militairen de huizen van ambtenaren omsingelden die zich hadden aangesloten bij de protesten. Het internet werd urenlang platgelegd, maar dat leek maandagochtend weer te zijn hersteld.

Rechter

Regeringsleider Aung San Suu Kyi, van wie niets meer is gehoord sinds zij twee weken geleden door het leger werd afgezet en onder huisarrest werd geplaatst, blijft nog zeker twee dagen vastzitten. Woensdag moet zij voor de rechter verschijnen, zegt haar advocaat Khin Maung Zaw, voor de beschuldiging dat zij illegaal walkietalkies heeft geïmporteerd. Suu Kyi zou online een gesprek hebben gevoerd met een rechter, maar ze heeft haar eigen advocaat nog steeds niet kunnen ontmoeten, vertelde Maung Zaw tegen journalisten.

Sinds het leger Suu Kyi afzette hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen de staatsgreep. Al zeker vierhonderd mensen zijn gearresteerd, onder wie tal van artsen en ambtenaren die aan de stakingen meedoen.

Diverse westerse ambassades hebben zondag het leger opgeroepen om het geweld tegen de demonstranten stop te zetten. ‘We roepen de militairen op om geen geweld te gebruiken tegen demonstranten en burgers’, schrijven diplomatieke vertegenwoordigers van onder meer de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie.