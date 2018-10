Ondanks kritiek behoudt omstreden ‘anti-abortusstichting’ Siriz subsidie

Ondanks felle kritiek vanuit de Tweede Kamer is Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid niet van plan de subsidie aan stichting Siriz in te trekken. Als de organisatie de Kamer niet weet te overtuigen van hun neutrale hulpverlening rondom onbedoelde zwangerschappen, willen de VVD en D66 dat Blokhuis dat besluit terugdraait.

Op het Plein voor de Tweede Kamer richtte de Vereniging van het Ongeboren Kind (VBOK) vorig jaar een kleine expositie over het ongeboren kind. Foto -

Eerder werd gemeld dat een meerderheid van de Tweede Kamer de subsidie stop wil zetten. Stichting Siriz zou niet objectief zijn. Siriz is sterk verweven met de christelijke anti-abortusorganisatie VBOK, Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind. Hierdoor is de Kamer bang dat vrouwen geen neutrale hulp krijgen bij hun keuze over abortus. Jaarlijks krijgt Siriz 1,7 miljoen euro van de overheid.

Divers aanbod

GroenLinks en PvdA vroegen de staatssecretaris om uitleg. Blokhuis zegt in een brief aan de Kamer dat hij het belangrijk vindt dat er een divers aanbod is. Hij vindt dat de hulpverlening zo neutraal mogelijk moet zijn, zodat een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt. De staatssecretaris wil hier kwaliteitscriteria voor vaststellen. Hij ziet het niet als probleem dat er uit verschillende visies gewerkt wordt. Maar de organisaties moeten de visies wel beter duidelijk maken.

Ook de SP en PVV steunden het voorstel om de subsidie stop te zetten. Coalitiepartijen VVD en D66 zien de subsidie aan dit soort organisaties liever verdwijnen, maar steunen Blokhuis (ChristenUnie) in zijn besluit. ‘Het staat voorop dat vrouwen moeten kunnen vertrouwen dat de informatie om deze keuze maken neutraal en objectief is', zegt een woordvoerder van de VVD. ‘We zullen er scherp op blijven letten dat de keuzevrijheid gewaarborgd blijft,’ laat Kamerlid Pia Dijkstra (D66) weten in een reactie. Als er andere signalen komen, willen de VVD en D66 dat Blokhuis ingrijpt en de subsidie intrekt.

Zeven ton

Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) is teleurgesteld: ‘Je kan niet neutraal zijn als je naast overheidssubsidie ook wordt gefinancierd door een organisatie met een openlijk anti-abortusstandpunt.’ Ook bestuurlijk is Siriz gelieerd aan de VBOK. De organisatie ontvangt via deze lobby jaarlijks zeven ton. Ellemeet vindt dat onacceptabel. ‘Volgende week bij de behandeling van begroting gaan we het hier zeker over hebben.’

Er is van Siriz een verkeerd beeld in de media geschetst, schrijft Siriz-bestuurder Ronald Zoutendijk in een brief aan de Kamer. De organisatie respecteert volgens hem de eigen verantwoordelijkheid van ouders in hun keuze. Ook de VBOK acht de keuzevrijheid van vrouwen hoog. Bovendien zegt Siriz altijd open te zijn geweest over de financiën.