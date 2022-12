Ondanks ‘kopersboycot’ is het dringen bij de Bijenkorf: ‘Ik heb dat luchie van Guerlain nodig’

Een lange rij de Bijenkorf in Amsterdam, waar de kerstdrukte samenvalt met acties voor een hoger loon. Beeld Joris van Gennip

Twee dagen heeft Theo Sijtsma (56) uitgetrokken om kerstinkopen te doen. Hij begon donderdag bij supermarkt en slager, en haalde vrijdagochtend het zo vurig gewenste broekpak voor mevrouw Sijtsma bij Hugo Boss. Voor de laatste etappe sluit hij vrijdagmiddag aan in de ‘bloedverziekend lange rij’ voor de Bijenkorf. Want de Amsterdammer mag de afgelopen dagen dan aan veel hebben gedacht, maar niet aan die ‘arme mensjes’ van het warenhuis die vandaag staken. En al helemaal niet aan de oproep van de FNV om de Bijenkorf tijdens die staking te boycotten.

Sijtsma is niet de enige. Ondanks het pleidooi voor een ‘kopersboycot’ lijken het wel de Dwaze Dagen bij het uitbundig versierde warenhuis. In de miezerregen is weliswaar geen klant te vinden die het oneens is met de looneis van de stakers, maar geen van de wachtenden voelt zich geroepen de winkel te mijden en zo de druk op de directie van de Bijenkorf op te voeren. Ze hebben allemaal net dat ene zilveren collier nodig, dat afgeprijsde T-shirt of ‘dat lekkers voor opa en oma’ dat nergens anders te krijgen is.

Het was dan ook een bijzondere oproep die ’s lands grootste vakbond vlak voor het drukke kerstweekend deed. Een die volgens FNV-voorzitter Tuur Elzinga, die zelf naar de Bijenkorf is gekomen, niet eerder is gedaan. De cao-onderhandelingen zijn normaal gesproken een zaak tussen werkgever en vakbond. ‘Maar het zijn ook bijzondere tijden’, zegt Elzinga. ‘Ik denk dat iedereen snapt dat als je met deze inflatie 11 of 12 euro per uur verdient, het moeilijk wordt je huis te verwarmen met Kerst. En toch blijft dit luxe warenhuis zich als Scrooge gedragen.’

Afgenomen slagkracht

De cynicus zal beweren dat de oproep van FNV blijk geeft van de afgenomen slagkracht van de bond. Na acht actiedagen hebben de stakers nog geen deuk in een pakje boter weten te slaan. De Bijenkorf verving stakende medewerkers simpelweg door uitzendkrachten, waardoor de overlast beperkt bleef. Ondertussen bleef het warenhuis aan de cao-tafel vasthouden aan de looneis van 6 procent, waar de vakbond automatische prijscompensatie eist. Ook in andere cao-onderhandelingen wist de bond die eis maar moeilijk te verzilveren: het gebeurde afgelopen jaar in 11 procent van de cao’s, gemiddeld stegen de lonen met 4 procent.

Vaak een tweede inkomen

Toch is dat volgens arbeidseconoom Ronald Dekker van TNO te somber gedacht. ‘Het is al heel wat dat retailmedewerkers überhaupt staken’, zegt hij. ‘Traditiegetrouw zijn zij moeilijk te mobiliseren: in de sector werken vooral vrouwen voor wie het een tweede inkomen is. Niet een baan voor het brood, maar voor het beleg.’ Als gevolg van de inflatie is die tweede baan mogelijk belangrijker geworden, denkt Dekker. ‘En dan is het helemaal voor te stellen dat ze de druk nog extra opvoeren en alles uit de kast halen met zo’n boycot.’

Wel betwijfelt de arbeidseconoom of het nieuwe middel van de vakbond succes zal hebben. ‘Ik verwacht weinig van klanten als het gaat om het afdwingen van betere arbeidsvoorwaarden’, zegt hij. ‘Er is in het verleden veel te doen geweest over bedrijven die spullen in verweggistan laten maken door kinderen of onder slechte arbeidsomstandigheden, maar dat is zelden van invloed in de afweging van de consument.’

Toch lijken Petra en Rob Gerard uit Overijssel zich vrijdag wel degelijk wat aan te trekken van de oproep. Ze zijn naar Amsterdam getogen om hun zoon op te zoeken en dan ligt de schoenenafdeling van de Bijenkorf natuurlijk al snel op de route. Maar als ze bij de ingang van het warenhuis de stakers zien staan, lopen ze het warenhuis voorbij. ‘Ze hebben helemaal gelijk’, vindt Petra. ‘De boeren hebben hun tractors, het NS-personeel de trein en zij hun klanten om druk uit te oefenen. Ik vind dat we daarnaar moeten luisteren.’

Sijtsma had zich met alle liefde net zo daadkrachtig opgesteld, want zijn zegen hebben de stakers. En als hij de keuze had gehad, dan was hij zéker naar een andere winkel gegaan. ‘Het is schandalig wat de Bijenkorf doet’, vindt hij. ‘Maar ik moet nu eenmaal een luchie van Guerlain hebben.’