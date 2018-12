Ondanks knieval Macron blijven de gele hesjes bivakkeren op ‘hun rotonde’

Als volleerde verkeersregelaars houden Patrick Corby en Maxim Dubosq automobilisten tegen. ‘We vragen of ze ons steunen, en bieden een kopje koffie of een mandarijn aan’, zegt Corby. ‘Wie door wil rijden, laten we door. Maar de meeste mensen zijn blij met wat we doen. Die bedanken ons juist.’

Vier weken geleden waren Corby en Dubosq, een bouwmedewerker van in de 60 en een werkloze dertiger, nog volslagen onbekenden voor elkaar. Maar inmiddels zijn ze onderdeel van een hechte vriendengroep, een familie bijna. Ze leerden elkaar kennen op een rotonde in de omgeving van Chartres, die inmiddels hún rotonde is geworden.

De rond-point de Propylées – onder de rook van Chartres, de torens van de bekende kathedraal liggen in het zicht – is een van de vele tientallen plekken in Frankrijk die nog altijd worden bezet door fanatieke gele hesjes. Want hoewel president Emmanuel Macron maandag een reeks maatregelen aankondigde om de gilets jaunes tegemoet te komen en de Franse regering de protestbeweging na de aanslag in Straatsburg opriep niet meer te gaan demonstreren, piekeren de actievoerders in Chartres er niet over om hun rotonde te verlaten.

Zware tol

Frankrijk wacht zo in spanning af of ‘Acte V’ van de protesten zaterdag wederom meer dan honderdduizend mensen op de been zal brengen, of dat het animo afneemt nu ook het kwik daalt en de kerstdagen voor de deur staan. De protesten hebben een zware tol geëist. Er zijn zes dodelijke slachtoffers gevallen, van wie vijf omkwamen bij auto-ongelukken die mede door de wegblokkades werden veroorzaakt. 1.407 demonstranten en 717 agenten zijn gewond geraakt.

Desondanks worden de gele hesjes nog altijd door ruim twee op de drie Fransen gesteund. De knieval van Macron, die de beweging maandag paaide met de aankondiging van een aantal sociaal-economische douceurtjes, heeft dat niet veranderd. Wel vindt ongeveer de helft van de Fransen dat de gele hesjes moeten stoppen met demonstreren nu de president met maatregelen is gekomen.

Op de rotonde in Chartres zijn ze niet onder de indruk van de toezeggingen van Macron. Praatjes voor de bühne, vinden ze eensgezind. ‘Praten, daar is onze zonnekoning-president goed in’, zegt kleuterleidster Alexandra Alvarez. ‘Hij probeert ons zand in de ogen te strooien. Uiteindelijk zal het volk zelf opdraaien voor de verhoging van het minimumloon. Macron liegt dat hij barst.’

‘Natuurlijk liegt hij’, antwoordt een jongen in een trainingspak. ‘Hij is een politicus.’

‘Hij is een bankier’, zegt Alvarez. ‘Een politicus-bankier. Dat is nóg erger.’

Minidorpje

Het is hier van alle gemakken voorzien, zegt Dubosq met gevoel voor overdrijving terwijl hij een rondleiding geeft. Iedere nacht trotseert hij de kou en de spartaanse omstandigheden om op de rotonde te blijven slapen. Het oogt als een geïmproviseerde camping, een minidorpje met huisjes van houten pallets. Er is een zelf gefabriceerde wc, er zijn banken, stoelen en een eettafel met baguettes en een thermoskan. De Franse driekleur wappert aan een stok, naast een hesje dat dienstdoet als gele vlag.

De massale inzet tijdens de protesten van de afgelopen vier weken heeft een zware wissel getrokken op de Franse politie. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner sprak de actievoerders aan op hun verantwoordelijkheid. ‘Ik zou liever zien dat onze ordetroepen zich kunnen bezighouden met het achtervolgen van criminelen en het verkleinen van het risico op een terreuraanslag, dan met het bewaken van rotondes met demonstranten.’

Het middelpunt van de nederzetting is een vuurkorf. De actievoerders warmen hun handen terwijl ze discussiëren over de Franse politiek. Al gauw blijkt hoe groot het wantrouwen in de regering is. Allemaal zijn ze ervan overtuigd dat de aanslag in Straatsburg in scène is gezet om de aandacht af te leiden van de gele hesjes.

‘Wel een beetje apart hè, dat die terrorist zonder problemen met een vuurwapen op een kerstmarkt kon komen’, zegt Alvarez. ‘Terwijl wij vier keer worden gefouilleerd als we naar een demonstratie in Parijs gaan.’ Dubosq is er absoluut van overtuigd dat de politie de boel vaker belazert. ‘In Parijs waren politieagenten in burger auto’s aan het slopen, met gele hesjes aan, om onze beweging in diskrediet te brengen. Daar zijn beelden van op Facebook, maar die laten ze natuurlijk niet zien op de televisie.’

Steunbetuigingen

Om de paar minuten toetert een automobilist bij wijze van steunbetuiging. Een ambulance zet zijn zwaailichten aan en rijdt een extra rondje om de rotonde. Een man op leeftijd parkeert in de berm, trekt een geel hesje aan en wordt op de rotonde met joviale handdrukken begroet.

‘Er komen hier de hele dag mensen langs’, zegt Alvarez. ‘Vrachtwagenchauffeurs komen spullen brengen of een kopje koffie drinken. Er is er één die iedere avond bij de vuurkorf komt zitten, als zijn dienst erop zit.’ Gezellig, vinden alle aanwezigen, maar ze zijn hier niet voor hun plezier. ‘Het is onze burgerplicht om in opstand te komen tegen de ongelijkheid in Frankrijk. Als niemand iets doet, verandert er ook niets.’