Ondanks klimaatverandering pakt Nederlander vaker het vliegtuig

De gemiddelde retourafstand van een reis door de lucht bedroeg twee jaar terug 6.420 kilometer, de afstand van Schiphol naar Caïro en terug. Beeld REUTERS

Het aantal buitenlandse reizen dat met de auto werd afgelegd daalde met 2 procent, zo blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en marktonderzoeker TNS Nipo. Het aantal vliegvakanties – 9,8 miljoen in 2018 – begint het aantal autoreizen naar het buitenland – 10,2 miljoen – te benaderen.

Vorig jaar bleek al uit onderzoek van het Centrum voor Duurzaamheid, Toerisme en Vervoer (CSTT) in Breda dat de totale uitstoot van CO 2 door vakanties in 2017 met 10 procent was toegenomen. De stijging werd door de onderzoekers grotendeels toegeschreven aan de stijging van het aantal verre vliegvakanties, 21 procent meer dan in 2016. De gemiddelde retourafstand van een reis door de lucht bedroeg twee jaar terug 6.420 kilometer, de afstand van Schiphol naar Caïro en terug. Dat is elf keer de afstand van een gemiddelde autovakantie.

Het aantal vliegreizen naar een bestemming buiten Europa beslaat slechts 6 procent van het geheel, maar die ‘verre’ vluchten zijn wel goed voor eenderde van de CO 2 -uitstoot van alle vakanties, aldus het CSTT.

Grote groei sinds eeuwwisseling

Van de 22,2 miljoen vakanties die Nederland in 2018 in het buitenland vierde, werd het overgrote deel dus afgelegd in een auto of in een vliegtuig, aldus het NBTC en TNS Nipo. Voor 676 duizend reizen klom de Nederlander aan boord van een touringcar of pendelbus. De trein is het minst populair als vervoersmiddel voor een vakantie: 659 duizend reizen begonnen op het spoor. Uit cijfers blijkt dat sinds het begin van deze eeuw de Nederlandse vakantievierder steeds vaker het vliegtuig neemt. In 2004 kwam bij ruim 12 procent van alle vakanties, in binnen- en buitenland, een vliegtuig kijken. In 2018 was dat circa 20 procent.

Onder vakanties verstaan het NBTC en TNS Nipo ieder verblijf elders met minimaal één overnachting. Volgens die maatstaf is 83 procent van alle Nederlanders in 2018 op vakantie geweest, gemiddeld bijna drie keer in een jaar en 17,5 miljoen keer in eigen land. Hoewel het totale aantal plezierreizen licht afnam (met 1 procent) is het aantal overnachtingen juist toegenomen, met 1 procent. Een gemiddelde vakantie duurt ruim 8 overnachtingen.

In totaal gaven de Nederlanders vorig jaar 19,8 miljard euro uit aan vakanties, waarvan eenzesde in eigen land. Gelderland, Limburg en Noord-Brabant zijn de vaakst bezochte provincies. Over de grens blijft Duitsland het meest in trek, met 17 procent van alle buitenlandse vakantiereizen, gevolgd door Frankrijk (13 procent) en Spanje (12 procent). Turkije is na een jaar afwezigheid weer terug in de toptien van buitenlandse bestemmingen. De politieke onrust die na de mislukte staatsgreep van 2016 ontstond, lijkt de vakantieganger alweer vergeten.