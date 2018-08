Ondanks klachten van ouders had scholenkoepel ‘geen enkel signaal’ dat examens VMBO Maastricht niet op orde waren

De examenproblematiek bij VMBO Maastricht kwam voor het bestuur als een complete verrassing. Dat stelt scholenkoepel LVO in een zelfevaluatie. Daarin ontbreekt evenwel elke verwijzing naar schriftelijke klachten van ouders die al in 2016 binnenkwamen.

Eind juni kregen 354 leerlingen van VMBO Maastricht te horen dat ze geen diploma zouden krijgen omdat de schoolexamens niet aan de regels voldeden. Leerlingen moesten daardoor deze zomer bijlessen volgen, toetsen inhalen en herexamens doen. De meesten halen op die manier alsnog hun diploma.

De Onderwijsinspectie onderzoekt momenteel de examenproblemen en vroeg LVO het eigen handelen onder de loep te nemen. Deze week publiceerde de scholenkoepel die zelfevaluatie op de eigen website. In oktober komt de inspectie met haar eigen bevindingen.

LVO schrijft in het document te zijn overvallen door het debacle. ‘Er was ons geen enkel signaal bekend’, schrijven collegevoorzitter André Postema en interim-bestuurder Jan Rijkers, ‘dat de docenten, de schoolleiding en de examencommissie zich bij de schoolexamens niet hielden aan het zelf vastgestelde programma van toetsing en afsluiting (PTA) en de regels van het eigen examenreglement.’

Dergelijke signalen hadden de centrale directie en het bestuur wel moeten bereiken, stellen de bestuurders. ‘In dat geval zou er zonder enige twijfel en onmiddellijk zijn ingegrepen.’

Klachten

De conclusie is opvallend, omdat meerdere ouders al in 2016 klachten hebben ingediend bij LVO. Uit een brief aan de klachtencommissie van LVO: ‘We maken ons grote zorgen dat school in de komende lesperiode een inhaalslag wat betreft de proefwerken gaat maken om toch aan de PTA eisen te voldoen.’

Andere ouders schreven per brief aan de centrale directie: ‘Als we de PTA bekijken, dan zouden ze al veel meer toetsen gehad moeten hebben.’

In juni bevestigde een woordvoerder van LVO tegenover de Volkskrant dat er klachten over het PTA waren binnengekomen. ‘Voor zover wij nu kunnen achterhalen waren dat er twee’, zei hij toen.

Er waren inderdaad meldingen en klachten, laat een andere woordvoerder nu weten namens het college van bestuur van LVO, ‘ook over lesuitval en PTA’. Maar, schrijft ze in een korte reactie per e-mail, toch hebben het college van bestuur en de centrale directie ‘geen signalen ontvangen dat docenten, schoolleiding en examencommissie zich niet hielden aan het PTA.’

Ingeborg Dijkstra, die als onderwijsconsulent in contact staat met gedupeerde gezinnen en docenten van VMBO Maastricht, weet niet goed hoe ze moet reageren. ‘Ik ken ouders die met de directie hebben gesproken over de problemen met de examens. Onbegrijpelijk dat ze nu zo stellig blijven volhouden dat ze van niets wisten. Het moet echt stoppen, dat gedraai en geharrewar.’

In de zelfevaluatie legt LVO de schuld vooral bij de school. De problemen zouden onder meer ontstaan door een te uitgebreid PTA, onzorgvuldige administratie van toetsresultaten en een haperende interne controle van de examenprocedure. Ook constateert het bestuur ‘onvoldoende besef bij de betrokken docenten, de examencommissie en de schoolleiding dat de examinering dient te verlopen volgens PTA en examenreglement’.

Het bestuur stelt overigens wel op de hoogte te zijn geweest van andere problemen bij VMBO Maastricht, zoals het hoge ziekteverzuim, de vele lessen die uitvielen en de tegenvallende onderwijsresultaten. Daarop is actie ondernomen, aldus Postema en Rijkers in het document, maar ‘met de kennis van nu’ waren ‘verregaander maatregelen’ gerechtvaardigd geweest.

Afschuifpolitiek

Dijkstra: ‘Het lijkt vooral afschuifpolitiek. Docenten moeten hun administratie beter doen, de controle moet beter. Ze wijzen steeds naar anderen terwijl ze zelf wisten dat veel zaken niet op orde waren.’

Ook mist ze de menselijke kant van het verhaal. ‘Het is een kil en afstandelijk document.’ De bestuurders noteren welke klachtenprocedures er waren, dat ze gereageerd hebben op vingerwijzingen van de inspectie en dat de kwaliteitsborging volgens wettelijke normen geregeld was, ‘maar de ouders willen gewoon horen: het is niet goed gegaan, we hebben het verkloot en dit gaan we doen om het te verbeteren’.

Eerder riep de Tweede Kamer André Postema, die als enige LVO-bestuurder bleef zitten na het debacle, op te vertrekken als bestuursvoorzitter. Postema weigert dat echter, omdat hij de resultaten van het inspectieonderzoek wil afwachten. Op vragen van de Volkskrant wilde hij donderdag niet reageren.

De Onderwijsinspectie wil geen inhoudelijke reactie geven op het document van LVO, omdat het onderzoek naar het bestuurlijk handelen van de scholenkoepel nog in volle gang is. Daarnaast loopt er ook een onderzoek naar de onderwijskwaliteit van scholen van LVO. De Audit Dienst Rijk brengt ondertussen in kaart of de inspectie haar werk in deze casus wel naar behoren heeft gedaan.

Van de 354 gedupeerde leerlingen kregen 41 eerder deze zomer een diploma. Vrijdag krijgen circa tweehonderd leerlingen te horen of ze na het maken van hersteltoetsen alsnog geslaagd zijn. In oktober is er nog een herkansingsronde. Twintig kandidaten zijn definitief gezakt.