Ondanks historische zege van de CDU in Berlijn behoudt huidige ‘Rot-Grün-Rot’ coalitie haar meerderheid

Kai Wegner, de partijleider van de Christen Democratische Unie (CDU) in Berlijn. Beeld Odd Andersen / AFP

Volgens de laatste prognose behaalt de CDU een verrassend ruime overwinning bij de verkiezingen in Berlijn. De christendemocraten zouden uitkomen op 27,9 procent van de stemmen, het beste resultaat sinds 2011. Daarmee zou de CDU voor het eerst in ruim 20 jaar weer de grootste partij zijn in Berlijn.

De SPD en Die Grünen staan op verlies en voeren een nek-aan-nekrace voor de tweede plaats: beide partijen zouden uitkomen op 18,6 procent van de stemmen. Toch lijkt de huidige coalitie van SPD, Die Grünen en Die Linke (12,2 procent) haar meerderheid te behouden. De inzet van deze verkiezing was dan ook: hoe groot mag het verlies van de Rot-Grün-Rot-coalitie zijn om toch nog te winnen?

Lege handen

Volgens de laatste peiling dreigt winnaar CDU met lege handen te blijven staan. De ruime zege voor partijleider Kai Wegner is vooralsnog niet genoeg om een ander stadsbestuur te vormen in het traditioneel ‘rode’ Berlijn. Wegner ziet zichzelf reeds als de nieuwe burgemeester van Berlijn, maar hij zal de SPD of Die Grünen moeten overtuigen van een nieuwe samenwerking. Wegner verklaarde zo snel mogelijk met alle partijen te willen praten over een nieuwe coalitie. De liberale FPD blijft met 4,5 procent onder de kiesdrempel en keert niet terug in het parlement van Berlijn.

Zowel de SPD van burgemeester Franziska Giffey als de Grünen van Bettina Jarasch hadden voor de verkiezingen verklaard dat ze met elkaar door willen, in combinatie met Die Linke. Zo denken ze er nog steeds over, al erkende Giffey dat het huidige stadsbestuur een flinke oorvijg heeft gekregen van de kiezers. ‘Het is voor de SPD niet plaats één geworden en zelfs plaats twee staat nog niet vast. Het is duidelijk dat de Berlijners ontevreden zijn met de huidige situatie. En daarvoor zijn wij als regering verantwoordelijk.’

Er werd zondag gestemd voor een nieuw stadsbestuur in Berlijn, omdat de vorige verkiezingen in 2021 vanwege onregelmatigheden door het grondwettelijk gerechtshof ongeldig werden verklaard. Onder meer door de organisatie van de marathon heerste in Berlijn destijds een logistieke chaos, waardoor lange rijen ontstonden voor de stemlokalen en stembiljetten ontbraken. Bij die verkiezing twee jaar geleden was de CDU nog als derde geëindigd achter Die Grünen. Nu incasseert de SPD een pijnlijke nederlaag in de Duitse hoofdstad, die het al sinds 2001 bestuurt.