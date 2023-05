Ondanks grijze april toch zonnestroomrecords door opmars zonnepanelen, groothandelsprijzen geregeld negatief

Het aantal kleinverbruikers met een aansluiting voor zonnepanelen is het afgelopen jaar fors gestegen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het was een grijze aprilmaand. Het aantal zonuren, 189, bleef flink achter bij de 226 uren zonneschijn in april vorig jaar. Toch werd fors meer zonnestroom opgewekt dan vorig jaar, op sommige dagen was de opbrengst zelfs hoger dan in hartje zomer 2022. Zo was de totale hoeveelheid opgewekte zonne-energie in Nederland op 19 april 115 gigawattuur. Vorig jaar kwam de teller zelfs op de langste dag 21 juni, met de allerhoogste opbrengst van 2022, niet boven de 113 gigawattuur uit, blijkt uit cijfers van Gasunie-dochter Netanders. In een dag tijd is voldoende zonnestroom opgewekt om bijna 50 duizend huishoudens een jaar van stroom te voorzien.

De sterk gestegen hoeveelheid zonnestroom ondanks tegenvallend weer komt door de steeds grotere capaciteit. Zo blijkt uit een rapportage van Netbeheer Nederland dat het aantal kleinverbruikers (huishoudens of kleine bedrijven) met een aansluiting voor zonnepanelen afgelopen jaar steeg van 2 miljoen naar ruim 2,5 miljoen. De meeste zonnepanelen bij kleinverbruikers liggen in Noord-Brabant, de relatief grootste toename was in Groningen. Daar nam het aantal aansluitingen met bijna 50 procent toe.

De grote zonneopbrengst leidt ertoe dat de groothandelprijs voor elektriciteit geregeld onder nul duikt. Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool, telde het aantal uren met een negatieve stroomprijs. Dit waren er eind april al 56. In voorgaande jaren duurde dit meestal tot ver in mei of juni. In heel 2022 was de stroomprijs voor groothandelaren 85 uur negatief, als de huidige trend doorzet wordt dit aantal in 2023 fors hoger.