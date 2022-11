Ondanks de opluchting in Europa is er weinig geruststellends aan Pools raketincident

Wereldleiders (onder anderen Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron en Rishi Sunak) tijdens de G20 op Bali. Beeld REUTERS

De Navo, de alliantie die bekendstaat om zijn collectieve verdediging, leek woensdag een collectieve zucht van verlichting te slaken. Het was vals alarm, een ongeluk, een ‘onfortuinlijk incident’. Iedereen rustig doorlopen alstublieft, niets aan de hand – al vielen wel de eerste twee dodelijke slachtoffers in Navogebied.

De reactie moest rust uitstralen, de boodschap: bij de Navo zitten verantwoordelijke mensen aan de knoppen die geen olie op het vuur gooien en het onderzoek afwachten. Ook Polen, in nauw contact met Washington en Brussel, reageerde met opvallende kalmte. Zelfs de Letse minister van Defensie Pabriks, die meteen verklaarde dat Rusland Polen beschoten had, pleitte niet voor het inroepen van artikel 5 van het Navo-verdrag, de wederzijdse bijstandsclausule, maar voor het veel lichtere artikel 4. Dat voorziet in consultaties als een lidstaat zijn territoriale integriteit of veiligheid bedreigd ziet.

Maar zelfs daarvoor was geen reden, zei Navo-chef Jens Stoltenberg woensdag na een reguliere vergadering van de Noord-Atlantische Raad. Hij benadrukte dat het ‘incident’ geen doelbewuste Russische aanval was, en dat zo’n aanval er ook niet aan zit te komen. Waarschijnlijk was de inslag in Polen, zei hij, afkomstig van de Oekraïense luchtafweer tegen de massale Russische raketaanval van dinsdag.

Stoltenberg onderstreepte dat Oekraïne het volste recht heeft zich te verdedigen en dat Rusland als initiator van de agressieoorlog ook verantwoordelijk is voor dit soort incidenten. Vanuit Moskou kreeg president Biden voor zijn beheerste reactie een compliment van Poetins woordvoerder Peskov.

Dikke rode lijn

Toch is er niets geruststellends aan de gebeurtenis. De beheerste reacties hadden ook te maken met het besef dat als dit wél een doelbewuste Russische aanval was, de weg naar verdere escalatie open lag. Het Navo-mantra is immers dat ‘elke centimeter Navo-grondgebied’ wordt verdedigd tegen externe aanvallen. Een dikke rode lijn.

Dus wat als Rusland er op een kwade dag overheen gaat? Dan staat er een escalatieladder klaar, met weliswaar allerlei diplomatieke uitwegen voordat er een directe confrontatie komt – zeker bij een Russische ‘afzwaaier’ of ander ongeluk – maar met niettemin een grotere kans op directe Navo-betrokkenheid bij Ruslands invasie van Oekraïne. Dan komt het hele continent een stap dichterbij een grotere oorlog.

Vandaar de opluchting allerwegen dat het Poolse dorpje Przewodów niet de lont in het kruitvat lijkt te zijn. Maar ook al is er ditmaal geen lont, het herinnert iedereen wel eraan dat Europa momenteel een kruitvat is – iets dat veel Europeanen nooit hebben meegemaakt. Dit is nu de politieke realiteit van Europa, waarmee Europeanen langere tijd (misschien wel jaren) moeten leven. Dat was nog maar een jaar geleden voor de meeste mensen volstrekt ondenkbaar. Net zoals trouwens Poetins totale aanval op Oekraïne voor veel Oekraïners ondenkbaar was, ondanks de al acht jaar durende oorlog in de Donbas.

Onderzoek

Ondertussen moet nog steeds het onderzoek naar de toedracht van de raketinslag worden afgewacht. Stoltenberg wilde woensdag weinig details loslaten. President Zelensky en zijn team wezen overigens direct naar Rusland en bleven daar ook woensdagavond bij. ‘Het was niet onze raket, daar twijfel ik niet aan’, zei hij tegenover persbureau Interfax.

Maar als de nu dominante theorie overeind blijft – dat het níet Rusland was – zullen de gevolgen wellicht beperkt blijven. Behalve dan dat alle inmiddels ontstane ‘kampen’, bijvoorbeeld over de vraag of het al dan niet zinnig is nu met Poetin te onderhandelen, het als bewijs van hun eigen gelijk zullen gebruiken. Dat geldt natuurlijk ook voor Oekraïense en Centraal-Europese pleidooien voor betere luchtverdediging op hun grondgebied. Al deze kwesties krijgen nu nog meer urgentie.

Het Poolse incident is slechts de jongste herinnering dat de oorlog niet ver weg is, ook als je er niet naast woont. De aandacht voor het Poolse incident leidt de aandacht af van de concretere dreiging die dinsdag manifest werd: Poetins vaste wil om Oekraïne een onmenselijke winter te bezorgen, en daarmee Europa een nieuwe stroom vluchtelingen.

Wat Poetin ontbeert aan vooruitgang op het slagveld, compenseert hij vanuit de lucht met bruut geweld. Hij ziet westerse landen als krachtbron én achilleshiel voor Kyiv. Als hij de westerse steun kan breken, wint hij alsnog. En in het Kremlin weten ze dat er effectievere manieren zijn om ons op de knieën te krijgen dan met raketten.