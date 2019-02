Ondanks de nieuwe regels adverteren klinieken nog steeds met botox voor ’n prikkie

‘Let’s celebrate Valentine’s day!’ schrijft de cosmetische kliniek Faceland op Facebook. En hoe kan dat nu beter dan met botox? Deze ‘maand van de liefde’ bij alle elf vestigingen afgeprijsd van 109 euro per zone naar 89 euro. De Rotterdamse kliniek Artz Medical verlootte deze week twee lipfillers ter waarde van 500 euro op Instagram ‘voor jou en je beste vriendin, moeder of zusje’.

Reclame voor cosmetische ingrepen moet sinds oktober vorig jaar voldoen aan de aangescherpte richtlijnen van de Reclame Code Commissie (RCC). Die schrijven voor dat advertenties uitsluitend gericht mogen zijn op de kwaliteit van de behandeling. Ze mogen geen enkele vorm van tijdsdruk suggereren en niet aanzetten tot meer behandelingen dan ‘noodzakelijk’. Een rondgang langs de socialemediakanalen van verschillende klinieken leert dat niet alle cosmetische klinieken het zo nauw nemen met die nieuwe regels.

Kerst, Sinterklaas, het nieuwe jaar, Black Friday, Cyber Monday of gewoon omdat er nog een plekje vrij is in de agenda; er is altijd wel een gelegenheid om cosmetische ingrepen met tijdelijke korting aan te bieden. Zo was het de hele maand januari ‘fillersmania’ bij Amsterdam Aesthetics met kortingen tot wel 150 euro. Betaalbaar Mooier verlengde ‘wegens grote drukte’ de feestdagenactie; drie zones botox voor 249 euro.

‘Dit soort heftige voorbeelden zijn precies de reden waarom we de code hebben opgesteld, zegt Catharina Meijer van de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG). ‘Het trekt mensen versneld over de streep die misschien nog helemaal niet zo ver waren om een medische behandeling te ondergaan.’ De NSEG kreeg in 2015 subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om onder meer de reclamecode op te stellen.

Zelfregulering

De discussie over reclame voor cosmetische ingrepen laaide in 2013 al op. Nadat een cosmetische kliniek via de website Groupon 550 euro korting bood op een borstvergroting, pleitten de SP en PvdA voor een wettelijk reclameverbod. Toenmalig minister van VWS, Edith Schippers, koos voor zelfregulering. Naast de verleende subsidie voor de reclamecode, voerde ze in 2015 een verplichte slogan in voor alle cosmetische reclames: ‘Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken’.

Ondertussen bleven de cosmetische klinieken hun behandelingen met korting in de digitale etalage zetten. Het leidde vorig jaar wederom tot Kamervragen toen onder meer kliniek Diana Gabriels via Instagram 250 euro korting gaf op een schaamlipcorrectie, mits op 21 of 22 december gepland. Minister Bruno Bruins reageerde dat hij niet voornemens was een reclameverbod wettelijk te regelen. De op handen zijnde reclamecode van de NSEG zou bijdragen aan de effectiviteit van zelfregulering.

Dat sommige klinieken zich ook niets van de reclamecode lijken aan te trekken nu deze van kracht is, verrast Meijer niet. ‘Zelfregulatie is opvoeden, dat gebeurt niet binnen één dag.’ Bovendien komt de Reclame Code Commissie alleen in actie als er melding wordt gedaan van een overtreding. In zo’n geval wordt de kliniek verzocht de advertentie te verwijderen, maar de RCC kan geen boetes opleggen.

Broodje bij de bakker

Cosmetisch arts en onderzoeker Tom Decates van het Erasmus MC vindt het ongelooflijk dat er nog steeds wordt gestunt met botox en fillers. ‘Mensen doen alsof het hetzelfde is als een broodje bij de bakker halen. Dat maakt me boos.’ Hij zag het aantal patiënten op zijn complicatiespreekuur voor fillers toenemen van 100 in 2016 naar 400 in 2018. Op een totaal aantal cosmetische ingrepen van 400 duizend per jaar is dat relatief weinig. ‘Maar het is sociaal wel zwaar invaliderend.’

Decates ziet in zijn praktijk vooral een toename van jonge vrouwen die lipfillers willen. Volgens de arts komt dat door de invloed van sociale media. ‘Op Instagram zien ze mooie volle lippen en dat willen ze zelf ook.’

De reclame op sociale media wordt niet alleen direct gemaakt, door de cosmetische klinieken zelf, maar ook via influencers. Vanaf tienduizend volgers op Instagram bieden sommige klinieken al (gedeeltelijk) gratis behandelingen aan. Mits het resultaat daarvan natuurlijk wordt gedeeld met die online fanschare.

In België wel verboden

Zo lijkt kliniek Diana Gabriels zo ongeveer de halve cast van het reality-programma Temptation Island in de stoel te hebben gehad. In vlogs op YouTube, waar de kliniek meer dan 45 duizend volgers heeft, zijn hun neuscorrecties, bil- en borstvergrotingen nauwgezet te volgen. Ook de Vlaamse deelnemers laten zich door de Nederlandse kliniek behandelen, want in België is reclame voor cosmetische ingrepen wél verboden.