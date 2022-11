Ondanks corruptie en zelfverrijking houdt president Obiang na 43 jaar vast aan de macht in Equatoriaal-Guinea

Slechts twee oppositieleden durfden het in de verkiezingen op te nemen tegen president Obiang van Equatoriaal-Guinea. Zondag 20 november werd hij herkozen. Beeld Ludovic Marin / AP

‘Wie is jullie papa?’ Met die zalvende woorden hielp de 80-jarige Teodoro Obiang Nguema Mbasogo zijn toeschouwers tijdens een campagnebijeenkomst vorige week nog even herinneren wie de macht heeft in Equatoriaal-Guinea. Zondag 20 november werd Obiang met 99 procent van de stemmen herkozen, waarmee hij met 43 jaar de langstzittende president ter wereld is.

Hoewel het Centraal-Afrikaanse land sinds 1992 officieel een meerpartijenstelsel kent, runt Obiang met zijn Democratische Partij van Equatoriaal-Guinea feitelijk het land en wint hij elke zeven jaar de verkiezingen met ruim 90 procent van de stemmen. Van een serieuze oppositie of persvrijheid is geen sprake, elke zucht naar verandering wordt de kop ingedrukt. ‘Sommigen willen verandering’, zo hield Obiang zijn kiezers voor, vorige week op campagne in Mongomo. ‘Maar wat gaat dat ons brengen? We weten niet of die verandering ten goede komt aan de bevolking of dat het leidt tot chaos in ons land.’

Kloof arm en rijk

De enige zekerheid die de naar schatting 1,5 miljoen inwoners van Equatoriaal-Guinea hebben, is dat de regering van Obiang bepaald niet het beste voorheeft met haar bevolking en vooral zeer goed voor zichzelf zorgt. Met zijn oliereserves is het piepkleine land, bestaande uit een landstrook ingeklemd tussen Gabon en Kameroen, en de eilanden Bioko en Annobón, een van de rijkste landen in Afrika. De bevolking behoort echter tot een van de armste op het continent.

In geen enkel land is de kloof tussen het nationaal inkomen en de levensstandaard van de bevolking zo groot, schrijft onder meer Human Rights Watch. Driekwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens en heeft amper toegang tot schoon water, onderwijs of gezondheidszorg.

Het vermogen van Obiang daarentegen wordt geschat op 600 miljoen dollar. Zijn oudste zoon Teodorín Obiang bezat op zeker moment 300 miljoen dollar aan bezittingen, waaronder een huis in Malibu, 32 sportwagens, een 75 meter lang jacht en 2 miljoen aan memorabilia van Michael Jackson; het bekendste verzamelstuk was een met edelstenen ingelegde handschoen van de popster.

Oom ‘Papa Macías’

Obiang greep na een bloedige staatsgreep in 1979 de macht. Aanleiding was de moord op zijn broer door zijn oom: de zittende maniakale president Francisco Macías Nguema. Nguema – ook wel papa Macías genoemd – voerde als eerste president sinds de onafhankelijkheid van Spanje in 1968 een waar schrikbewind. Hij pleegde genocide op de etnische minderheid Bubi en hield openbare executies van gevangenen in het stadion van de hoofdstad Malabo, terwijl uit de luidsprekers zijn lievelingslied Those Were the Days schalde, een wereldwijde nummer 1-hit van Mary Hopkin uit 1968, schreef Der Spiegel eens. Elke andersdenkende werd achter slot en grendel gezet, gemarteld en vermoord. Naar schatting 65 duizend burgers zijn vermoord gedurende zijn paranoïde en repressieve bewind, eenderde van de bevolking sloeg op de vlucht.

Obiang, geboren als derde van tien zoons in Acoacán, een dorpje aan de oostgrens van het land met Gabon, werd ten tijde van de Spaanse overheersing opgeleid tot militair. Hij ging naar de militaire academie in het Spaanse Zaragoza, waar hij promoveerde tot luitenant. Onder de dictatuur van zijn oom bekleedde hij diverse functies. Zo was hij onder meer hoofd van de Nationale Garde en hoofd van de beruchte martelgevangenis Black Beach Prison.

Na zijn machtsgreep in 1979 liet Obiang politieke gevangenen vrij en rekende hij af met zijn volgens de overlevering ‘door demonen bezeten’ oom, door hem voor het vuurpeloton te zetten. Hiervoor moest hij Marokkaanse soldaten inhuren, omdat lokale militairen bang waren voor de vermeende magische krachten van Nguema, zo schreef The Independent in 2007. Aanvankelijk leek Obiang een iets gematigder repressief bewind te voeren, maar de ontdekking van olie aan het eind van de jaren negentig leidde tot ongegeneerde zelfverrijking en corruptie.

Obiang jr.

Met name Obiangs oudste zoon Teodorín leidde jarenlang een leven als dolende, verwende playboy in Europa, de Verenigde Staten en Brazilië. In 2015 veroorzaakte hij een relletje in dat laatste land, omdat hij de carnavalsvereniging die de jaarlijkse parade in Rio de Janeiro had gewonnen, zou hebben gesponsord met 3,5 miljoen dollar. In ruil daarvoor maakte de carnavalsvereniging praalwagens en lofliederen over Equatoriaal-Guinea.

Obiang jr. was toen al in diverse landen tegen de lamp gelopen wegens witwassen, corruptie en verduistering van overheidsgeld. In 2012 dwong Frankrijk hem al een paar panden in Parijs te verkopen, in 2015 werd hij gedwongen zijn landgoed in Malibu in Californië, ter waarde van 26 miljoen euro, te veilen. Vorig jaar werd met de VS overeengekomen dat 20 miljoen van de geveilde opbrengsten ten goede zou komen aan de bevolking van Equatoriaal-Guinea, in de vorm van coronavaccins.

President Obiang benoemde zijn beruchte zoon in 2016 tot vicepresident, in een vermoedelijke poging hem diplomatiek onschendbaar te maken. Of hij zijn 80-jarige vader zal opvolgen, valt te bezien, want er azen alweer meerdere familieleden op de macht.