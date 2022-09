Ondanks campagnes blijven jongeren roken en drinken

Scholieren van een middelbare school in Amstelveen vieren een eindexamenfeestje op een grasveld in recreatiegebied Poeloever. Beeld Martijn van de Griendt

In het Preventieakkoord uit 2018 heeft de overheid stevige doelen geformuleerd voor de aanpak van roken en drinken. Zo mag in 2040 niemand onder de 18 jaar meer roken en moeten alle kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving: zonder contact met rokers of rook. Daartoe wil het kabinet onder meer de prijs van een pakje sigaretten stapsgewijs verhogen tot 40 euro en het aantal verkooppunten aan banden leggen.

Uit het vierjaarlijkse HBSC-onderzoek naar welzijn en gezondheid van jongeren (uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau), blijkt echter dat het leven van jonge mensen bepaald nog niet rookvrij is. Van de 5.200 middelbare scholieren die aan het onderzoek deelnamen, zegt 17 procent weleens te hebben gerookt. Bijna 10 procent heeft de afgelopen maand gerookt, 3 procent doet dit dagelijks. Voor de 1.500 ondervraagde leerlingen uit groep 8 is roken nog geen thema: van hen heeft 2 procent ooit gerookt.

De situatie op de schoolpleinen in het voortgezet onderwijs is onvergelijkbaar met twintig jaar geleden. In 2001 had nog bijna de helft van de middelbare scholieren tot en met 16 jaar weleens gerookt en rookte 13 procent dagelijks. Die aantallen namen mede door allerlei maatregelen gestaag af, tot 2017. Sindsdien is de daling van het aantal rokende (en drinkende) jongeren gestagneerd. Ook het bingedrinken (minstens vijf glazen per avond) verminderde niet: van de jongeren die de afgelopen maand alcohol dronken, heeft driekwart in die maand gebinged.

Van de middelbare scholieren heeft 14 procent weleens een e-sigaret gerookt, maar onderzoekers vrezen dat die percentages (uit het najaar van 2021) al zijn achterhaald. Deskundigen spraken het afgelopen voorjaar hun zorgen uit over de opkomst van vapers: elektronische sigaretten die leverbaar zijn in diverse kleuren en smaken (van mojito tot cornflakes). Via internet zijn ze eenvoudig te bestellen, vaak hoeft iemand alleen aan te vinken dat hij 18 jaar of ouder is.

‘Vapers zijn in de markt gezet voor jongeren’, zegt Saskia van Dorsselaer van het Trimbos Instituut, een van de onderzoekers van het HBSC-rapport. ‘Het probleem is dat jongeren vapen niet zien als roken. Ze vinden roken iets voor losers, maar vaak hebben ze niet in de gaten dat er wel degelijk nicotine in vapers zit.’ Van Dorsselaer vindt dat er bij de overheid ‘een flink tandje bij moet’ om de doelen uit het Preventieakkoord te behalen. ‘Met 17 procent van de jongeren die weleens rookt, ga je niet naar een rookvrije generatie toe. Zeker niet als je weet dat 21 procent van alle volwassen nog steeds rookt.’

Dat jongeren nog steeds roken (en drinken), verbaast Greetje Timmerman niet. ‘Onderling hebben jongeren ontzettend veel invloed op elkaar’, zegt de emeritus hoogleraar jeugdsociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, niet betrokken bij het onderzoek. ‘Als in zo’n groep de gewoonte is om te roken en te drinken, is het verleidelijk daaraan toe te geven. Daarbij is het hartstikke leuk om dingen uit te proberen als je jong bent.’

Meisjes en jongens roken en drinken ongeveer evenveel en even vaak, aldus het HBSC-onderzoek, een van de langst lopende internationale jeugdonderzoeken in meerdere landen. Ook is er volgens de onderzoekers ‘een sterke samenhang’ tussen schoolniveau en middelengebruik. Zo gebruiken leerlingen op het vwo minder vaak lachgas en roken ze minder vaak dan jongeren op de havo en het vmbo.

Ook de gezinssituatie lijkt een rol te spelen: kinderen die niet met beide ouders in één huis wonen, gebruiken vaker alcohol, tabak, cannabis, XTC of lachgas. Zij zeggen dat hun ouders er minder strenge regels voor roken en alcoholgebruik op nahouden. Opvallend: ondanks de legitimatieplicht lukt het zelfs jongeren van 16 om zelf drank en sigaretten te kopen.

Of corona een rol heeft gespeeld bij de stagnerende daling is volgens hoofdonderzoeker Gonneke Stevens (Universiteit Utrecht) niet te zeggen. ‘Aan de ene kant waren jongeren minder samen, maar ze hebben ook meer stress en spanning ervaren door de lockdowns en het binnen zitten.’

Een groot deel van de ouders verbiedt hun kinderen niet om thuis te drinken, zegt Stevens. ‘Van de 12-jarigen mag 70 procent thuis niet drinken, bij de 16-jarigen is dat nog maar 19 procent. Ouders laten de regels blijkbaar toch meer los als kinderen ouder worden, terwijl het idee van de NIX18-campagne juist is dat de omgeving ervoor zorgt dat jongeren niet drinken.’

Hoogleraar Timmerman is sceptisch over NIX18, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid om roken en drinken te ontmoedigen. ‘Wij hebben veel onderzoek gedaan naar interventies en preventieprogramma’s op het gebied van overgewicht, leefstijl, maar ook roken en drank. Zulke interventies blijken toch steeds ontzettend weinig zin te hebben. Een campagne als NIX18 werkt alleen als het hele gezin achter de boodschap staat: dus als de jongeren niet meer mogen drinken, de ouders dat dan ook niet meer doen.’

Volgens Van Dorsselaer kan de overheid nog veel meer doen om drinken en roken onder jongeren terug te dringen. ‘Zoals snel de prijzen van drank en sigaretten verhogen, het terugdringen van verkooppunten, het aanpakken van online-reclames voor drank en het aanpakken van de drinkcultuur in Nederland. Zolang bij volwassenen drinken dé norm is en het ook zichtbaar blijft, krijgen jongeren ook niet het juiste signaal.’