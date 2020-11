Ondanks bedreigingen strijdt Arno Bonte al dertien jaar tegen vuurwerk. Nu is er eindelijk een verbod

Een gezin koopt vuurwerk in. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Was het maandag een feestdag toen duidelijk werd dat het kabinet voor deze jaarwisseling inzet op een vuurwerkverbod?

‘Dat was zeker een opsteker. Je hoort nu wel zeggen dat alleen maar de coronadiscussie van invloed is: de zorg kan er voorlopig niet meer slachtoffers bij hebben. Dat werpt natuurlijk de vraag op: wil je ze dan na de coronatijd wél graag erbij hebben?’

Hoe bleef u zelf overeind in al die jaren dat vuurwerkliefhebbers u uitmaakten voor bijdehante drammer, milieumafioso, of erger?

‘Over de bedreigingen praat ik niet. Ik merkte al als jong raadslid dat ik een erg emotioneel onderwerp aansneed. Ik ben in het begin ook in de gemeenteraad weggehoond. Maar hoe kan je elk jaar weer spreken van een ‘feest’ als dat vuurwerk zoveel slachtoffers maakt? En dan ieder jaar weer die verklaringen achteraf over de ‘relatief rustig’ verlopen jaarwisseling. Met al die schade, met al die gewonden of erger, al die ellende voor longpatiënten, voor veel dieren.

‘Dat was voor mij in 2007 aanleiding om te pleiten voor een verbod. Twee jaar later kreeg ik het met mijn Haagse collega-raadslid David Rietveld via een veelvuldig ondertekend burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer.’

In de Kamer kreeg u aanvankelijk geen voet aan de grond. Frustreerde dat?

‘Ons initiatiefvoorstel had de titel Meer plezier met minder vuurwerk maar de houding van de Kamer was voor ons echt een domper. Sterker nog, de vuurwerklobby kreeg wél van alles gedaan. Regels werden opgerekt, consumenten mochten meer en zwaarder vuurwerk aanschaffen. Want dat was allemaal zo veel beter en veiliger dan het illegale vuurwerk.’

Arno Bonte (links) in zijn tijd als Rotterdams gemeenteraadslid. Beeld Sanne Donders

Even een flauwe beeldspraak: bij u doofde het vuurtje niet?

‘Nee. We hebben het meldpunt vuurwerkoverlast opgericht. Toen werd duidelijk dat een grote minderheid van Nederland een verbod zou steunen, dat veel mensen de straat niet op durven om hun buren gelukkig nieuwjaar te wensen. Tegenwoordig is trouwens een meerderheid voor het verbod. Het Oogziekenhuis Rotterdam schaarde zich achter ons. Plastisch chirurgen, de longartsen en ten slotte de burgemeesters volgden. De onze voorop. Het is geen toeval dat Rotterdam een plaatselijk vuurwerkverbod heeft afgekondigd.’

Is het niet een beetje wrang dat corona nu kennelijk het kabinet doet besluiten tot dat vuurwerkverbod?

‘Het zijn vreselijke tijden en daar houden we nu iets positiefs aan over. Ik ben zeer hoopvol dat de cijfers over de jaarwisseling heen gunstig gaan uitpakken.’

U woont vlak bij de Erasmusbrug, die iconische locatie voor een vuurwerkshow. Vindt u het jammer dat u deze jaarwisseling niet op het balkon hoeft te staan?

‘Zeker, zeker. Maar we werken aan alternatieven, ‘iets’ met televisie schat ik in. En als eind volgend jaar een vuurwerkshow wél kan, sta ik voor het raam.’