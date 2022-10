Ondanks alle groene plannen worden er veel minder nieuwe windmolens besteld

MiddelharnisIn de Van Pallandtpolder heeft Vattenfall energiepark Haringvliet Zuid gebouwd. Het park bestaat uit zes windmolens, een veld met 115 duizend zonnepanelen en twaalf zeecontainers met batterijen voor de opslag van de opgewekte elektriciteit.foto: Arie Kievit Beeld Arie Kievit

In september kondigden de landen rond de Noordzee nog aan van ‘hun zee’ de grootste groene stroomcentrale van Europa te maken. Ze zouden 260 gigawatt vermogen bouwen tot 2050, wat betekent dat er de komende jaren vele duizenden windturbines op zee bij komen. Die versnelling is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen en om onafhankelijk te worden van Russische energie, zei Eamon Ryan, de Ierse minister voor Klimaat bij de presentatie van die plannen.

Maar vooralsnog blijft het bij goede voornemens. In het derde kwartaal noteerde de Europese industriekoepel WindEurope voor 2 gigawatt aan bestellingen, 36 procent minder dan een jaar geleden, toen er voor 3,1 gigawatt in de boeken kwam. In totaal is dit jaar voor 7,7 gigawatt aan windvermogen besteld bij Europese bouwers, terwijl er jaarlijks voor 39 gigawatt bijgebouwd moet worden, willen de klimaatdoelen van 2030 worden gehaald. ‘Op dit niveau worden die bij lange na niet bereikt’, reageert een woordvoerder van WindEurope.

Financiële onzekerheid schrikt investeerders af

‘De situatie is zorgelijk’, zegt Kees van der Leun, directeur van adviesbureau Common Futures, dat gespecialiseerd is in de energietransitie. De belangrijkste reden voor de terugslag is de toegenomen financiële onzekerheid bij investeerders en uitbaters van windparken. Ook de lange wachttijden voor vergunningen spelen een rol. ‘Al is dat laatste niet echt veranderd’, aldus Van der Leun.

Door de sterk gestegen grondstofkosten zijn turbines duurder worden. Ook de stijgende rente levert onzekerheid op, waardoor investeerders afwachtend worden. Dat hoeft op zichzelf geen probleem te zijn, omdat ook de elektriciteitsprijs sterk is gestegen. Maar omdat onzeker is hoe de stroomprijs zich gaat ontwikkelen, is het volgens Van der Leun toch van invloed geworden. Als over enkele jaren de stroomprijs weer daalt, terwijl parken veel duurder zijn uitgevallen, is het de vraag of de investering kan worden terugverdiend. Dus houden banken en energiebedrijven de hand op de knip. De stagnatie kan niet op een slechter moment komen, want de hele Europese sector van turbinebouwers draait al met verlies.

Het prijsplafond zorgt voor nog meer onzekerheid: hoe gaat dat uitpakken?

Er is nog een belangrijke factor die onzekerheid oplevert en daardoor investeerders afschrikt: het prijsplafond dat Europese lidstaten hebben afgesproken van 180 euro per megawattuur. Dat levert volgens Van der Leun veel vragen op: ‘Blijft het plafond op dit niveau? Wat gaan lidstaten doen? Die mogen er hun eigen draai aan geven. Gaan landen straks een eigen plafond invoeren? Of voeren ze de maatregel met terugwerkende kracht in?’

Ook is onzeker hoe de maatregelen zullen uitpakken voor internationale deals, waarbij een windpark van het ene land ook stroom levert aan andere landen. Snelle duidelijkheid zal een deel van de onzekerheid wegnemen.

Siemens Gamesa en Vestas zijn nu nog de grootste windparkbouwers ter wereld. Maar in de top tien staan ook al zes Chinese bedrijven. Daardoor dreigt zich eenzelfde scenario te voltrekken als met de Europese zonne-industrie. Die was twee decennia geleden ook oppermachtig en werd in korte tijd weggevaagd door goedkope Chinese concurrentie. Nu Europa minder afhankelijk wil worden van China, zou dat een slechte ontwikkeling zijn.