Onbekende, stille bureaucraat moet sterke, vocale mensenrechtenwaakhond worden

Volker Türk, de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Beeld ANP / Alamy Limited

Een internationale bekendheid is het bepaald niet, de nieuwe Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Volker wie? Türk, Volker Türk. Türk? Komt hij uit Turkije dan? Nee, hij is geboren en getogen in Oostenrijk.

Bijna zijn hele volwassen leven was de Oostenrijker een VN-bureaucraat. Opererend in het veld in conflictgebieden, of ten kantore in Genève, meestal in dienst van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Geen werk waarmee je als persoon de publiciteit haalt, tenzij je de leiding hebt van de organisatie. In zo’n positie komt Türk nu voor het eerst.

Beweerd zou kunnen worden dat het misschien niet eens zo gek is, die onbekendheid. Stille diplomatie kan gebaat zijn met een onuitgesproken profiel. Maar dat is het punt: de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten is idealiter geen stille diplomaat. Eigenlijk is het zelfs geen diplomaat.

Hij (in het verleden vier maal een zij) is vooral een inspecteur, een waakhond zelfs, die erop toeziet dat de mensenrechten die door de wereldgemeenschap erkend zijn daadwerkelijk worden nageleefd. Óók door grootmachten die soms denken dat ze boven de wet staan.

‘Het enige criterium voor een Hoge Commissaris’, aldus Kenneth Roth, onlangs na dertig jaar opgestapt als directeur van Human Rights Watch, ‘is dat hij bereid is om op principiële wijze onderzoek te doen en ernstige schendingen door regeringen, hoe machtig ook, te veroordelen. Punt.’

Juist daarom klonk bij mensenrechtenorganisaties enige besmuikte kritiek, nadat VN-secretaris-generaal António Guterres had bekendgemaakt Türk te willen benoemen tot opvolger van de Chileense Michelle Bachelet. Een voorstel dat donderdag door de Algemene Vergadering van de VN bij hamerslag werd geaccordeerd.

Voorgangers waren bij aantreden al grote namen. Bachelet was oud-president van Chili. Mary Robinson was oud-president van Ierland. Louise Arbour was hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal geweest. Navi Pillay was voorzitter van het Rwanda-tribunaal geweest.

Maar Türk? Kantoorklerk bij de VN in Genève, oneerbiedig gezegd. Kan hij de ‘sterke en vocale’ mensenrechtenchef worden waarvoor Human Rights Watch had gepleit? Of is hij vooral benoemd als trouwe uitvoerder van de agenda van VN-chef Guterres? Een, inderdaad, brave bureaucraat?

Zeker, aan het werk komt ook diplomatie te pas. Regeringen moeten worden gemasseerd om mee te werken aan de VN-mechanismen voor de mensenrechten. Ze moeten toestemming geven (wat niet altijd lukt) om de VN onderzoek te laten doen naar mogelijke schendingen. Maar op zo’n onderzoek volgt altijd een oordeel, en mogelijk een veroordeling. En het is de Hoge Commissaris die daar gewicht aan geeft. Beleefd maar niet per se diplomatiek.

Precies dit alles speelt in het dossier dat Türk als eerste op zijn bureau aantreft: Xinjiang. Voorganger Bachelet bezocht de Chinese provincie in mei. Mensenrechtenorganisaties waren ontsteld toen ze op de afsluitende persconferentie nauwelijks iets zei over de onderdrukking van de Oeigoerse bevolking. Maar zie: in haar rapport, gepubliceerd op de dag dat ze afzwaaide, worden de ‘misdrijven tegen de menselijkheid’ in Xinjiang wel degelijk veroordeeld. Nu is China uiteraard boos. Aan Türk dit varkentje op ‘principiële en vocale’, maar toch ook diplomatieke wijze te wassen.

Volker Türk komt uit Linz, de derde stad van Oostenrijk, niet ver van het drielandenpunt met Duitsland en Tsjechië. Op het balkon van het stadhuis van Linz had Adolf Hitler het Grootduitse Rijk geproclameerd, na de Anschluss van Oostenrijk bij nazi-Duitsland. Eerder bezocht Hitler er het gymnasium, ruim 75 jaar voordat de in 1965 geboren Türk hetzelfde deed.

Aangenomen mag worden dat het besef van de gruwelen van Hitlers naziregime heeft bijgedragen aan de belangstelling voor de mensenrechten die Türk al jong aan de dag legde. Als 15-jarige maakte hij tijdens de les Engels kennis met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een document dat hem zo fascineerde dat hij besloot er zijn levenswerk van te maken.

Hij ging rechten studeren aan de Universiteit van Linz en schreef vervolgens een proefschrift over het mandaat van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN. Na een paar jaar docentschap aan de universiteit kwam hij in dienst van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Daarna is er eigenlijk weinig spannends te vertellen over zijn lange VN-loopbaan, behalve dat hij bij UNHCReen vlekkeloze carrière maakte die hem bracht in spannende, door humanitaire crises getroffen gebieden als Kosovo, Bosnië-Herzegovina en de Democratische Republiek Congo.

Ruud Lubbers was er tot 2005 een van zijn bazen. Maar vooral met diens opvolger als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, de Portugees Guterres, kon Türk het uitstekend vinden. Guterres haalde hem terug naar het hoofdkwartier in Genève en benoemde hem op leidende posities. Op het laatst was hij zelfs plaatsvervangend Hoge Commissaris.

Türk is daarom misschien het beste te vergelijken met een van zijn andere voorgangers, Sergio Vieira de Mello (2002-2003). Ook die was gepokt en gemazeld in het VN-apparaat (met name UNHCR), zodanig dat zijn naam al rondzoemde als mogelijk toekomstige VN-chef. In één opzicht is voor Türk te hopen dat de vergelijking niet opgaat. De Mello kwam in 2003 om het leven bij een bomaanslag op het VN-hoofdkwartier in Bagdad.