‘Onbekend maakt onbemind’ – ambtsteken moet wethouder meer gezicht geven

Om de herkenbaarheid van wethouders als politieke ambtsdrager te vergroten is een herkenningsteken ontwikkeld: een ambtsteken. Beeld RV

De jubilerende, vijftien jaar oude Wethoudersvereniging (belangenorganisatie waarbij ongeveer duizend van de bijna 1.500 wethouders zijn aangesloten) heeft een zogeheten ‘ambtsteken’ voor deze bestuurders laten ontwerpen. Alle wethouders, ook niet-leden, krijgen de reversspeld binnenkort opgestuurd, kondigt Van Gool aan. ‘Zo vergroten wij de herkenbaarheid van de wethouder.’

Een burgemeester heeft vaak de nogal opvallende ambtsketen om, een accessoire dat moeilijk over het hoofd te zien is. De wethouders krijgen een veel minder opvallende, enkele centimeters grote metalen speld, naar een ontwerp van kunstenaar Reinier van den Berg.

Het gaat om een beeltenis van een boom (symboliseert onder meer standvastigheid), met een hand als stam (staat voor aanpakken) , een lakzegel (een wethouder drukt vaak een stempel op ‘iets’) en een hart, wetboek, griffel en hamer. Die staan onder meer voor empathie en leiderschap.

Het zal nog wel jaren duren, vermoedt Van Gool, maar het is de bedoeling dat dit ornament de ‘zichtbaarheid’ van wethouders vergroot. ‘Je moet heel vaak uitleggen wat een wethouder nu eigenlijk doet’, zegt de directeur van de beroepsvereniging. ‘Soms zelfs aan wethouders die helemaal nieuw aantreden.’

De rechter heeft een toga, de burgemeester een keten, de wethouder straks een teken, aldus het persbericht van de Wethoudersvereniging. Van Gool: ‘Het idee is ook dat dit heel handig is voor de pers. Vooral voor infographics. Als er weer eens een relletje is over wachtgelden of zoiets en je moet bestuurders afbeelden in een staatje, dan herken je de burgemeester meteen: die heeft een ambtsketen. De wethouder is vaak een poppetje met een stropdas. Zet er dit nieuwe ambtsteken bij en de wethouder is herkenbaar.’

Bij het jubileumcongres van de Wethoudersvereniging, vorige week, kregen de aanwezigen al een zilverkleurige penning met de beeltenis en bijpassend doosje. Van Gool: ‘Die is voor op het bureau. Het ambtsteken als reversspeld moet juist de zichtbaarheid naar buiten toe vergroten.’

Zoiets als die V als reversspeld waarmee de professionele beveiligingsbranche werkt, vult Van Gool aan. ‘Wethouders moeten en mogen trots zijn op hun baan’, vindt hij. Al komt een aantal van hen veel te vaak als ‘graaiers’ in het nieuws, aldus het persbericht van de vereniging.