Onafhankelijk tuchtrecht voor makelaars, taxateurs en bouwkundig keurders

Woningaanbod in een etalage van een makelaarskantoor in Amsterdam. Beeld ANP

Een procedure bij de nieuwe tuchtraad van NVM, VBO en Vastgoedpro moet openstaan voor consumenten en bedrijven met klachten over bijvoorbeeld gesjoemel tijdens het verkoopproces. Nu heeft iedere vereniging nog zijn eigen tuchtrechtspraak. Vorig jaar noteerde de vereniging van woningbezitters Eigen Huis honderden klachten over makelaars. Zij speelden elkaar bijvoorbeeld prijsinformatie toe of gaven bepaalde kopers inzage in een geheime biedingsprocedure. Ruim een maand geleden ondertekenden de makelaarsclubs een convenant waarin zij beterschap beloven.

De nieuwe tuchtraad wil ook klachten gaan behandelen tegen makelaars die niet zijn verbonden aan een vereniging. ‘Een sectorbrede aanpak is de enige manier om consumenten echt te beschermen en daarmee het vertrouwen in het koopproces en de beroepsgroep te vergroten’, aldus de verenigingen in een persverklaring.

Geen reuzenstap

Boudewijn de Bruin, hoogleraar financiële ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en een kritische volger van de makelaarsbranche, vindt het geen reuzenstap: ‘In principe gaat er niet zoveel veranderen. Het tuchtrecht bestond al en wordt nu samengevoegd. Misschien zal het leiden tot wat uniformiteit in uitspraken. Maar er zijn natuurlijk nog steeds makelaars die niet onderhevig zijn aan het tuchtrecht van een vereniging; makelaars die geen lid zijn van bijvoorbeeld NVM of VBO.’

De wens van de makelaarsverenigingen ook de ongebonden makelaars onder de gezamenlijke tuchtrechtspraak te brengen, ziet De Bruin dan ook in een ander perspectief. ‘Je zou het kunnen zien als een beweging tegen de liberalisering van het makelaarsvak in 2001. Toen werd makelaar een vrij beroep. De NVM zou het fijn vinden als makelaar weer een beschermde titel zou worden.’

Dat is wat betreft De Bruin geen goed idee. ‘Je mag je afvragen of de kwaliteit en innovatie gediend zijn met alleen maar gecertificeerde makelaars. Innovatie hoeft niet uit het makelaarsvak te komen. Dat kan ook een ict’er zijn. Wordt de markt weer dichtgetimmerd, dan maak je het nieuwe concurrenten een stuk lastiger.’