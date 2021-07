Onafhankelijk onderzoek naar schrappen naam Tata Steel uit longkanker-rapport GGD

Tata Steel in IJmuiden. Het staalconcern voert zijn reorganisatieplannen in Europa op en verwacht dat dat zal leiden tot banenverlies. Beeld ANP

Dat kondigt de Veiligheidsregio Kennemerland aan. De voorzitter van de organisatie, waar ook de GGD onder valt, zegt het te betreuren dat door deze onthulling ‘onduidelijkheid’ is ontstaan over het werk van de GGD. ‘Het is van het grootste belang dat haar onderzoeken en rapporten onafhankelijk, wetenschappelijk onderbouwd en objectief zijn. Dit moet boven iedere twijfel verheven zijn.’

Het inmiddels omstreden rapport stelde dat er 25 procent meer gevallen van longkanker zijn in de regio IJmond dan het landelijk gemiddelde. GGD-directeur Bert van de Velden droeg zijn medewerkers op de staalfabriek desondanks als mogelijke oorzaak van longkanker uit dit rapport te schrappen, ook al is het de grootste vervuiler in de regio. ‘Het woord Tata mag niet worden gebruikt’, schreef de GGD-directeur aan zijn medewerkers.

Dit terwijl in eerdere conceptversies van het rapport de staalfabrikant nog wel werd genoemd. Ook schreven GGD-medewerkers in die conceptrapporten dat het ‘aannemelijk’ is dat de vervuiling van Tata Steel bijdraagt aan de hoge gevallen van longkanker in de directe omgeving van de fabriek. Maar ook dat mochten ze van directeur Van de Velden niet laten staan. ‘De bewijskracht is onvoldoende voor het woord aannemelijk’, stelde de directeur in overleg met zijn medewerkers.