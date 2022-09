Omzet van hotels, cafés en restaurants hoger dan voor corona

Een ober met drankjes op een plein in Utrecht. Beeld ANP

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden steeg de omzet van restaurants, cafés en hotels zelfs met bijna 85 procent. Die stijging komt door de maatregelen die de overheid de sector tijdens de pandemie oplegde. Die varieerden van algehele sluitingen tot enkel ontvangst op het terras of toegang met een QR-code. Zowel een jaar geleden, tijdens het tweede kwartaal van 2021, als aan het begin van 2022 golden er nog beperkingen.

Nu de deuren van horecazaken weer ongelimiteerd openstaan, zien uitbaters hun klanten meer geld uitgeven. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de omzet van de horecasector met ruim 31 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2022.

Omzet hotels meer dan verdubbeld

Met name hoteleigenaren draaiden in april, mei en juni fors meer omzet dan in het eerste kwartaal van dit jaar, zo’n 61 procent. Voor campings en vakantieparken ligt de toename met 2,5 procent veel lager. Hotels werden harder geraakt door de coronacrisis dan andere vormen van overnachten buiten de deur.

In de kroeg zijn deze lente meer drankjes verkocht dan aan het begin van het jaar. De omzet van cafés steeg met bijna 49 procent. Voor restaurants geldt een stijging van 36 procent, de groei van fastfoodketens blijft daarbij achter, met een plus van 5,8 procent.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019, pre-corona dus, noteert elke horecatak stijgende cijfers. De omzet van hotels ging er met bijna 6 procent op vooruit. Verhuurders van vakantiehuisjes en campinguitbaters boekten eenvijfde meer omzet. Eenzelfde groei geldt voor cafés. De omzet van restaurants lag in het tweede kwartaal van dit jaar bijna een kwart hoger dan in dezelfde periode in 2019.

Pessimisme onder uitbaters

Uit een rondvraag van het CBS blijkt dat horeca-ondernemers een stuk minder positief zijn dan hun collega's in andere sectoren. Ze uiten zich pessimistisch over zowel de omzet die ze de komende maanden verwachten als over het algehele economische klimaat.

De horeca kampt momenteel met een personeelstekort, waardoor sommige zaken openingstijden aanpassen en zelfs dagen of weken sluiten. Ondernemers die vanwege de gevolgen van corona uitstel van het betalen van belasting aanvroegen, moeten deze vanaf 1 oktober terugbetalen.