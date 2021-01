Omzet Jumbo schiet omhoog naar bijna 10 miljard euro

Een Jumbo in Breda. De keten boekte in 2020 een recordomzet. Beeld Arie Kievit

Gecorrigeerd voor een afwijkend boekjaar, dat dit keer 53 weken telde, komt de omzetgroei uit op 13 procent. Dat is deels het gevolg van uitbreiding met vijftien nieuwe winkels, al kwamen er aanzienlijk minder nieuwe Jumbo’s bij dan in 2019 (toen waren het er 54). Tegenvallende cijfers van restaurantketen La Place, sinds 2016 in handen van Jumbo, drukten de winst enigszins.

De dubbele cijfers passen in het patroon van stormachtige groei dat ook eerdere jaren kenmerkte voor het familiebedrijf uit Brabant; vanuit Veghel rolt Jumbo als een grote gele olievlek over Nederland en inmiddels ook België. De supermarktketen heeft inmiddels 21,5 procent van de supermarktbranche in handen, en moet alleen Albert Heijn nog ruim voor zich dulden met een marktaandeel van 35 procent. Andere ketens blijven daar ver bij achter.

Groei

Jumbo’s groei is grotendeels het resultaat van overnames in de supermarktbranche. De afgelopen jaren schrokte Jumbo achtereenvolgens op: Super de Boer, dat toen ruim twee keer zoveel winkels had (2009), C1000 (2012), La Place (2016) en zeventig Emté-supermarkten (2018). In december 2019 nam Jumbo zeventien huurpanden van Hema over, kocht vijf Randstedelijke vestigingen van het verlieslijdende Marqt, en een winkel van Ekoplaza.

Dit jaar kocht de familie Van Eerd Hema, samen met investeringsmaatschappij Parcom. De familie Van Eerd is nu persoonlijk voor de helft eigenaar van Hema, maar Hema valt niet onder de Jumbo Groep Holding. Wel is er al langer verregaande samenwerking tussen beide bedrijven; Hema-artikelen liggen in het overgrote deel van Jumbo’s 687 winkels. Ton van Veen, de financiële topman van Jumbo, zei eerder tegen de Volkskrant dat volledig eigendom van Hema door de familie Van Eerd in de toekomst ‘zeker mogelijk’ is.

Vorige week werd bekend dat Jumbo 62 van haar winkelpanden had verkocht voor 325 miljoen euro. Zo speelt Jumbo geld vrij om verdere groei te bekostigen. De panden huurde het direct weer terug van de nieuwe eigenaar, vastgoedfonds Annexum. Vandaag maakte Jumbo ook bekend dat het 44 vestigingen van La Place verkoopt aan cateringbedrijf Vermaat Groep. Jumbo blijft eigenaar van het La Place merk en de (inter)nationale franchiserelaties, maar houdt slechts tien restaurants.

Ahold Delhaize geeft geen specifieke cijfers voor dochterbedrijf Albert Heijn, en heeft haar jaarcijfers over 2020 nog niet gepubliceerd. Over de eerste negen maanden van dit jaar groeide de zogeheten ‘vergelijkbare omzet’ van Ahold Delhaize in Europe met 9,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Bij vergelijkbare omzet wordt alleen gekeken naar activiteiten en winkels die ook in zowel 2020 als 2019 bestonden, niet naar omzet uit activiteiten die in 2020 begonnen. De vergelijkbare omzetgroei bij Jumbo was over 2020 ook 9 procent.

Supermarktconcerns hebben ook door de coronacrisis een buitengewoon succesvol jaar achter de rug. Nu de horeca gesloten is en mensen nauwelijks nog op vakantie gaan, kopen mensen meer en vaak ook luxere producten bi de supermarkt. Ahold Delhaize maakte vandaag bekend voor 1 miljard aan eigen aandelen te kopen, ‘om overtollig kapitaal te laten terugvloeien naar de aandeelhouders.’