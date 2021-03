Omzet horeca krimpt in 2020 ongekend hard door corona

Beeld ANP

In het laatste kwartaal was de sector gedwongen om haar deuren te sluiten, waarop de opbrengst met bijna 44 procent achteruit ging, vergeleken met de periode daarvoor. In het derde kwartaal was er juist sprake van een opleving omdat de maatregelen toen werden versoepeld.

De omzet van cafés daalde in de laatste periode van het jaar het hardst: zij hebben toen maar liefst 70,4 procent minder omgezet dan de periode ervoor. Voor restaurants was dat 56,6 procent, voor hotels 51,1 procent.

Hotels leden over heel 2020 het grootste verlies. Zij boekten vorig jaar in totaal 50,8 procent minder omzet dan in 2019. Cafés en restaurants hebben in 2020 respectievelijk 41,7 procent en 34,6 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Kantines en catering verloren 35,6 procent omzet. Fastfoodrestaurants hadden relatief het minste last van de coronamaatregelen: hun omzet was 13,5 procent lager dan in 2019.