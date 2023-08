Omwonenden koersen af op rechtszaak tegen Tata Steel vanwege ziekmakende uitstoot

Tata Steel in IJmuiden. Beeld ANP

Stichting FrisseWind.nu heeft de aansprakelijkheidsstelling naar Tata gestuurd namens ruim 1.400 mensen, grotendeels direct omwonenden. Hier zouden ook tientallen (oud-)medewerkers bij zitten die kampen met gezondheidsklachten. De stichting houdt de uitstoot van Tata onder andere medeverantwoordelijk voor het relatief grote aantal gevallen van bronchitis en kanker in de buurt.

‘Tata Steel heeft decennialang winst kunnen maken door grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen over de regio uit te stoten’, aldus bestuurslid John Beer van FrisseWind.nu in een persbericht. Een schadevergoeding is volgens hem op zijn plaats. Hoe hoog die moet zijn, wil hij niet kwijt, maar ‘Tata moet het wel kunnen voelen in de portemonnee’, zegt hij tegen persbureau ANP.

Hij verwacht niet dat de fabriek en de stichting er zonder tussenkomst van de rechter uitkomen. Het bedrijf heeft vier weken om op de brief te reageren, die donderdag door een deurwaarder is afgeleverd.

Paks en metalen

Tata lijkt niet van zins om te betalen. Wel wijst de staalproducent erop dat het een gezonde leefomgeving belangrijk vindt en dat het werkt aan het terugdringen van zijn uitstoot. ‘Feedback en suggesties daarover nemen we zeker mee in het voortdurend verbeteren van onze fabrieken en het verminderen van uitstoot van stof, geluid en geur.’

In de praktijk is het lastig om vast te stellen in hoeverre deze uitstoot direct verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het relatief grote aantal patiënten met longkanker en hart- en vaatziekten in de omgeving. Dat geldt zeker in individuele gevallen. Voordat er sprake kan zijn van compensatie, wil Tata daarom dat eerst beter wordt onderzocht of de gezondheidsschade direct te maken heeft met zijn uitstoot.

Duidelijk is dat het bedrijf moeite heeft met het inperken van zijn impact op het milieu. De beruchte grafietregens zijn sinds 2019 niet meer voorgekomen, maar begin dit jaar stelde het RIVM vast dat de hoeveelheid kankerverwekkende ‘paks’ (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en metalen in neerdalend stof de afgelopen drie jaar niet meetbaar is gedaald. IJzer vormde een uitzondering.

Laks toezicht

Tata wees er destijds op dat het tijd kost voordat verbeteringen merkbaar zijn, ‘en we pakken in hoog tempo door’. Zo moet een 18 meter hoog windscherm dat het bedrijf voor de zomer van 2024 wil plaatsen de uitstoot helpen verminderen.

Rond de staalfabriek dalen meer paks en metalen neer dan elders in Nederland, aldus het RIVM. Het precieze aandeel van Tata laat zich lastig meten, omdat er ook andere bronnen van stof in de buurt zijn. Wel is Tata in dit gebied volgens het RIVM plaatselijk een ‘zeer belangrijke bron’, mede omdat er verder weinig zware industrie of grote wegen in de omgeving liggen.

De vervuiling door Tata heeft jarenlang ook plaats kunnen vinden door laks toezicht, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in april. De OVV tikte de toezichthouders op de vingers, zoals de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij beschermden burgers onvoldoende en lieten economische belangen prevaleren, luidde de conclusie. Daarbij speelt volgens de OVV mee dat ze door jarenlange bezuinigingen kampen met een gebrek aan kennis en menskracht.

De afgelopen jaren is het toezicht op Tata flink aangescherpt en is voor meer dan een miljoen euro aan dwangsommen opgelegd voor overtredingen die te maken hebben met de uitstoot. Zo plaatste de Omgevingsdienst in februari een camera om zwarte rookwolken te registreren die kunnen duiden op schadelijke stoffen.