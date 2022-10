Omwonenden kanaal Almelo-De Haandrik zitten al zes jaar met verzakte huizen: ‘Ons leven staat al jaren stil’

István Greguss en Anouk Schimmel voor de deur van hun woning in Bergentheim, waar onlangs de ruit van sprong. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Net voor Pakjesavond 2018, Anouk Schimmel (41) weet het nog goed, kwam de schoorsteenveger. Haar dochters van destijds 6 en 9 jaar oud geloofden nog in Sinterklaas en de veger van dienst speelde het spel zo aardig mee. ‘Precies op tijd klaar, zodat Piet er nog doorheen kan’, zei hij na gedane zaken.

Hoe anders was de boodschap van de schoorsteenveger een jaar later. Begin 2019 begonnen de eerste deuren in de voormalige boerderij van Schimmel en haar man István Greguss (41) te klemmen, en hier en daar werden barsten in de muren zichtbaar. Het stel dat net vanuit de Randstad in het rustige Bergentheim in Overijssel was komen wonen, zocht er niet direct wat achter. Tot de schoorsteen eind 2019 weer moest worden gedaan en ze hoorden dat het helemaal mis was met hun huis. ‘Mevrouw, u kunt niet stoken deze winter, uw hele schoorsteen is ontzet.’

Het stel behoort tot de ruim vierhonderd schademelders langs het kanaal Almelo-de Haandrik. Van 2011 tot en met 2016 werden delen van de ruim 30 kilometer lange zijtak van het Overijssels Kanaal uitgediept en verbreed. Op meerdere plekken werden met enig geweld damwanden in de grond getrild en met zwaar geschut ondergrondse verstevigingen (klapankers) aangebracht. Alle ruim vierhonderd schademeldingen zijn gedaan in de periode nadat de werkzaamheden waren begonnen, maar de provincie blijft erbij dat niet alle schade er het gevolg van is.

Anouk Schimmel en István Greguss bekijken de schimmel in hun woning die wordt veroorzaakt door het vele vocht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Het is de vraag of ons huis wel kan blijven staan’

Psychische klachten, echtscheidingen, burn-outs: waar huizen nog altijd worden gestut, zijn vele gedupeerden langs het kanaal al ingestort. Murw van alle formele procedures vechten de eerste huishoudens, onder wie Schimmel en haar man, via de rechter de schadeafhandeling van de provincie aan. Want hoe kan het dat uit een bouwkundige keuring bij aankoop in oktober 2018 slechts 1.500 euro achterstallig onderhoud aan het licht kwam, maar ze nu tegen ruim 200 duizend euro aankijken? En dan moet het prijskaartje voor het herstellen van de fundering nog komen.

‘Ons leven staat al jaren stil’, zegt Schimmel aan de keukentafel. ‘We wilden het hier helemaal gaan verbouwen, maar ik ga in deze toestand geen muur schilderen, want het is de vraag of ons huis wel kan blijven staan.’ Ze wijst op de schimmel in het plafond, waardoorheen het regenwater soms naar binnen stroomt. De lekkage is het gevolg van verzakkingen: de twee dochters slapen onder een golvend pannendak. Afgaand op de scheurmeters op de muur is de grond onder het huis nog niet tot rust gekomen.

Echo’s uit Groningen

Groningse lessen uit het gasdossier lijken niet geleerd langs het Overijsselse kanaal. Zoals: een schadeafhandeling waarbij per geval moet worden vastgesteld wie aansprakelijk is, kan meer stress en frustratie opleveren dan de schade zelf. Behalve de gang naar de rechter van vier schademelders hebben nog eens tachtig anderen bij de provincie protest aangetekend tegen de hoogte van de schadevergoeding. Omdat bij menigeen uit een onafhankelijke contra-expertise veel hogere bedragen kwamen dan uit het onderzoek van het bureau dat de provincie stuurde.

Een provisorisch gekitte barst in een van de muren van de woning van Anouk Schimmel en István Greguss. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Nog een echo uit Groningen: kan de veroorzaker van de schade – in dit geval de provincie – ook de schade afhandelen? Verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman meent dat voldoende ‘waarborgen zijn ingebouwd’ om de schadeafhandeling vanuit de provincie onpartijdig te laten verlopen. Dat ze langs het kanaal anders aankijken tegen de gang van zaken, komt onder meer doordat de provincie bij slechts 115 van de ruim vierhonderd schademelders aansprakelijkheid erkent.

Erkend wordt bijvoorbeeld dat door te diep baggeren lekkages zijn ontstaan en de veranderende grondwaterstand op sommige plekken langs het kanaal tot verzakkingen heeft geleid. Terwijl op andere plekken juist de droogte de boosdoener zou zijn. De provincie gebruikt twee Deltares-rapporten als belangrijkste onderbouwing.

Omgekeerde bewijslast

Stefan van Baars, emeritus hoogleraar grondmechanica en funderingstechniek, is al jaren zeer kritisch op de provincie. Onder meer vanwege de conclusies die zijn gedestilleerd uit de Deltares-rapporten, die volgens hem vol staan met aannamen en onjuistheden. Op een paar plaatsen heeft het lek baggeren van de kanaalbodem volgens Van Baars inderdaad tot vernatting geleid. Maar op andere plekken veroorzaken in zijn ogen niet droogte, maar de nieuwe en langere damwanden verdroging en verzakking van de bodem, en daarmee de schade.

Belangrijker nog vindt Van Baars, net als de bewoners, dat het veel te toevallig is dat huizen langs het kanaal en masse schade opliepen na werkzaamheden aan het kanaal. Hij zegt: laat de provincie maar met een goede verklaring komen waarom plotseling ruim vierhonderd huizen kort na elkaar schade kregen. Volgens hem zou de bewijslast dat het niet door het kanaal komt bij de provincie moeten liggen, in plaats van dat burgers moeten aantonen dat het daar wel door komt.

Veel huizen langs het kanaal Almelo-de Haandrik moeten worden gestut, zoals in Vroomshoop. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het huis van Schimmel en haar man valt in de categorie ‘niet door het kanaal veroorzaakt’. ‘Als onze schade door zogenoemde achtergrondverdroging komt, waarom hebben huizen verder van het kanaal af dan nergens last van?’, vraagt Schimmel zich af. ‘En hoezo verdroging?’, zegt ze in haar zompige achtertuin. ‘Het is hier juist natter geworden.’

‘Coulance’ leidt tot nieuwe ergernis

De provincie mag zichzelf dan niet aansprakelijk achten, het stel krijgt wel een deel van de 40 miljoen euro die de provincie heeft gereserveerd om de schade langs het kanaal af te handelen. Uit ‘coulance’ is een subsidiepot opengesteld voor alle huizen met schade waarvan niet is vastgesteld dat die door het kanaal is veroorzaakt. Gedeputeerde Boerman is hierdoor van mening dat zijn provincie meer doet dan strikt noodzakelijk voor de bewoners langs het kanaal.

Voor velen is het juist een nieuwe bron van ergernis. Zo zou de schade bij Schimmel en Greguss volgens de schade-expert die de provincie langsstuurde 80 duizend euro bedragen. Hun eigen contra-expert kwam op de ruim 200 duizend. Waar andere second opinions wel werden gehonoreerd, schoof de provincie deze terzijde.

Op individuele gevallen wil de provincie niet ingaan, maar in een reactie laat Boermans woordvoerder weten dat in veel gevallen de verschillen in schadebedragen komen door inflatie en doordat de contra-experts andere uitgangspunten hebben gebruikt. Zo herstelt de provincie huizen in de staat van 2010.

Gedeputeerde Boerman kwam vorig jaar hoogstpersoonlijk langs bij Schimmel en haar man. Hij toonde zich begaan met hun situatie, maar de door hem beloofde pelletkachel om de vorige winter door te komen staat nog altijd niet in hun huis. En zo staat het gezin een wel erg gure winter te wachten, want behalve de afvoer van de houtkachel heeft ook de vloerverwarming het begeven nu de tegels hoogteverschillen tot 8,5 centimeter vertonen.

Schimmel weet niet goed hoe het verder moet. ‘Stoken heeft sowieso geen zin, met scheuren in de muur gaat de warmte zo naar buiten’, zegt ze. ‘We kijken wel uit met deze gasprijs.’