Omvangrijk onderzoek naar fraude, witwassen en matchfixing doet Belgisch voetbal trillen op zijn grondvesten

Het Belgische voetbal is opnieuw opgeschrikt door een schandaal. Bij een reeks politie-invallen zijn onder anderen de trainer van kampioen Club Brugge, Ivan Leko, en supermakelaar Mogi Bayat opgepakt voor verhoor. In de operatie ‘Propere handen’ zijn verdachtmakingen van belastingfraude, witwassen en matchfixing. Justitie onderzoekt ook of er een criminele organisatie in het voetbal actief is.

De Frans-Iraanse Belg Mogi Bayat, die de bijnaam Mogipoly draagt, is de machtigste zaakwaarnemer in België. Hij heeft bij vrijwel elke club contacten en belangen. Afgezien van Leko en Bayat zijn volgens Belgische media ook de voormalig manager van Anderlecht Herman Van Holsbeeck, de scheidsrechters Sébastien Delferière en Bart Vantenten, alsmede makelaar Dejan Veljkovic meegenomen voor verhoor.

Op Cyprus werd later op de dag een 52-jarige buitenlander opgepakt op verdenking van belastingontwijking en witwaspraktijken tussen 2012 en 2018 in België, op Cyprus en in andere Europese landen. Olivier Somers, investeerder bij KV Mechelen en de financiële man van die club, zijn in België aangehouden voor verhoor.

Het is niet het eerste schandaal in België in de laatste jaren. In 2014 werd de Chinees Zheyun Ye, bijgenaamd de ‘gokchinees’, veroordeeld tot vijf jaar cel voor het beïnvloeden van de resultaten van wedstrijden in de Jupiler Pro-League, zoals de hoogste profcompetitie heet. Hij was destijds de hoofdverdachte in een grote zaak die tot menig veroordeling leidde.

De huidige actie van het federaal parket komt hard aan in België, waar de nationale ploeg zich voorbereidt op interlands met Zwitserland en Nederland. Die laatste wedstrijd is dinsdag in Brussel. Terwijl de Rode Duivels al jaren furore maken met mooi voetbal, resulterend in de derde plaats op het WK in Rusland, hangt rondom het clubvoetbal een waas van schimmigheid. De Belgische bond KBVB liet in een verklaring weten volledig te zullen meewerken aan het onderzoek.

Huiszoekingen

In een persbericht meldt het parket dat het gaat om 44 huiszoekingen in België en 13 in het buitenland, te weten in Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië. De huiszoekingen waren bij tal van clubs, bestuursleden, spelersmakelaars, scheidsrechters, een voormalig advocaat, een boekhoudkantoor, juweliers, journalisten en nog enkele mogelijke verdachten dan wel getuigen. In totaal waren bij de actie meer dan 200 politieagenten betrokken.

Het onderzoek is in 2017 gestart na een verslag van de Cel Sportfraude van de federale politie, met aanwijzingen van verdachte financiële verrichtingen in het profvoetbal. Makelaars, onder wie Bayat, zouden op grote schaal hebben gefraudeerd met commissiegelden bij transfers. Uit het persbericht: ‘Tijdens het onderzoek doken aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het seizoen 2017-2018. Het federaal parket vorderde hierop de onderzoeksrechter om zijn onderzoek uit te breiden met deze feiten.’

Het gaat volgens het parket om het mogelijke bestaan van een criminele organisatie, witwassen en corruptie. Belgische journalisten opperden dat de kiem van het onderzoek naar matchfixing mogelijk ligt bij de wedstrijd Kortrijk – Moeskroen (0-2), op de laatste speeldag van de reguliere competitie in het seizoen 2016-2017. Kortrijk verloor willoos, waarna Westerlo degradeerde. Die laatste club diende een klacht in bij de Cel Sportfraude. Ook een paar andere wedstrijden uit het seizoen 2017-2018 zijn genoemd in de Belgische pers.

Als het om schandalen binnen het voetbal gaat, heeft België een lange geschiedenis. Een kleine greep uit de vele affaires.