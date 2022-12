Omtzigt-sympathisanten richten politieke partij op, maar Pieter Omtzigt bemoeit zich er niet mee

Eerder dit jaar werd De Nieuwe Denktank opgericht door (v.l.n.r.) Marinus den Hartogh, nu Alliantie-partijvoorzitter en beoogd lijsttrekker in de provincie Overijssel, Diederik Boomsma, Bart-Jan Heine (lijsttrekker Drenthe), Henriëtte van Hedel (beoogd lijsttrekker in Noord-Brabant), Thom Broersen, René Cuperus en Robert Kamphuis. Beeld ANP / Peter Hilz

Neeeee, Pieter Omtzigt heeft echt geen énkele betrokkenheid bij Alliantie, bezweert nieuwbakken partijvoorzitter Marinus den Hartogh. Het verkiezingsprogramma van de nieuwe politieke partij komt weliswaar naadloos overeen met het gedachtegoed van de spraakmakende eenpitter in de Tweede Kamer, maar Omtzigt zal geen campagne voeren voor de Statenverkiezingen. Hij staat straks niet op de verkiezingsposters van Alliantie en ook niet als lijstduwer op de kandidatenlijst, bevestigen zowel Den Hartogh als Omtzigts persoonlijke woordvoerder. ‘Pieter blijft zich gewoon concentreren op zijn werk in de Tweede Kamer’, zeggen beiden.

Ondanks alle ontkenningen ligt het voor de hand dat Alliantie over twee jaar een lijsttrekker heeft die Pieter Omtzigt heet, mocht de partij dan willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Zonder politieke partij kan het populaire Kamerlid immers niet herkozen worden. Een partijloze Omtzigt zal op zijn laatst in maart 2025 zijn Kamerzetel moeten opgeven. Daarom hangt al sinds zijn afsplitsing van het CDA de vraag boven de markt of hij een eigen partij wil oprichten. Omtzigt weigert die vraag tot nu toe te beantwoorden en distantieert zich vooralsnog dus ook van Alliantie.

Den Hartogh, beoogd lijsttrekker in de provincie Overijssel, en zijn mede-bestuurslid Henriëtte van Hedel (lijsttrekker in Noord-Brabant) willen nog niet vooruitkijken naar 2025. Het doel is nu om in maart Statenzetels te bemachtigen in drie provincies: Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe. In deze provincies denkt de partij over genoeg betrouwbare mensen te beschikken om een kieslijst van twintig à dertig kandidaten samen te stellen. In de andere provincies is dat niet het geval en ‘we willen geen LPF-achtige toestanden’, zegt Van Hedel.

Gewone burger

De wortels van Alliantie liggen in de Stichting Sociale Christendemocratie, die een groep CDA’ers in 2019 oprichtte uit onvrede over de koers van de partij. Aanleiding voor de oprichting waren de Malieveld-protesten van boeren, onderwijzers en zorgmedewerkers. De stichting vindt dat de partijtop en de politieke agenda van het CDA te ver verwijderd zijn geraakt van de belevingswereld van de gewone burger.

Toen Omtzigt zich in 2020 kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, steunde de stichting hem in de lijsttrekkersverkiezing. Dat na het terugtreden van winnaar Hugo de Jonge niet runner-up Pieter Omtzigt, maar Wopke Hoekstra de CDA-lijst mocht aanvoeren viel bij de stichting niet in goede aarde.

Een aantal CDA’ers verliet daarna de partij en richtte eerder dit jaar De Nieuwe Denktank op, met als doel het gedachtegoed van hun ‘inspirator’ Omtzigt te verspreiden via een ‘brede volksbeweging’. En nu mondt dat initiatief dus uit in een politieke partij. Alliantie-oprichters en -bestuurders Den Hartogh, Van Hedel en de Drentse lijsttrekker Bart-Jan Heine zijn allen ex-CDA’ers, maar hun partij moet volgens de twee eerstgenoemden niet gezien worden als een CDA-afsplitsing.

Nog geen verkiezingsprogramma

Van Hedel: ‘Bij onze actieve leden zitten ook ex-PvdA’ers die de fusie met GroenLinks niet zien zitten. Zij vinden dat de PvdA meer moet opkomen voor de lager geschoolden en voor bestaanszekerheid. We hebben ex-D66’ers in onze gelederen die vinden dat de nieuwe bestuurscultuur die de partij beloofde wel heel erg lijkt op de oude bestuurscultuur. En voormalige VVD’ers die vinden dat die partij zich te veel bekommert om het grootkapitaal en te weinig om de bakker en de slager op de hoek.’

Een verkiezingsprogramma is er nog niet, maar op de partijwebsite alliantie.nl is onder andere te lezen dat de partij harde grenzen wil stellen aan het aantal vluchtelingen dat Nederland binnenlaat. De partij wil ook af van de rekenmodellen die het stikstofbeleid domineren. Alliantie wil het huidige pensioenstelsel behouden, hoewel dit een gelopen race lijkt.

Beide Kamers stemmen waarschijnlijk nog voor de Statenverkiezingen vóór de invoering van het nieuwe pensioensysteem. Den Hartogh: ‘Ons belangrijkste agendapunt is dat we de democratie weer terug willen geven aan de burger, in plaats van dat allerlei lobbygroepen in achterkamertjes politieke akkoorden sluiten waar het parlement alleen nog een nietje doorheen mag slaan.’