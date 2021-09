Omtzigt sluit terugkeer bij CDA definitief uit en keert volgende week terug in de Kamer

Omtzigt in mei in de Tweede Kamer. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat zegt Omtzigt in een interview dat woensdag in Tubantia verschijnt. De Twentse parlementariër is een van de meest besproken politici van dit jaar. Hij haalde als nummer twee op de CDA-lijst 342.472 voorkeurstemmen, slechts een kleine 100.000 minder dan lijsttrekker Wopke Hoekstra, maar keerde door een nog burn-out niet terug in de Kamer.

Door onhandigheid van verkenner Kajsa Ollongren werd eind maart bekend dat premier Mark Rutte tijdens de verkenningsgesprekken speculeerde over een functie elders voor Omtzigt. Dat veroorzaakte een politieke soap inclusief heetgebakerd debat in Tweede Kamer.

In juni lekte vervolgens via De Limburger een memo van 78 pagina’s uit, dat Omtzigt schreef als bijdrage aan een intern CDA-onderzoek naar de verkiezingsnederlaag van dit jaar. Omtzigt schreef onder meer tegengewerkt te zijn als Kamerlid en kandidaat-lijsttrekker. Bovendien zou hij door partijgenoten ‘psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel’ zijn genoemd. Na het lekken van de memo besloot hij zijn lidmaatschap van het CDA op te zeggen.

Verschillen

Dat is definitief, zo maakt Omtzigt bekend in het interview met Tubantia. De oproep van meerdere CDA-afdelingen om met Omtzigt te verzoenen, strandt daarmee in schoonheid. ‘Er waren verschillen van mening over de inhoud, dat hebben we bijvoorbeeld bij het verkiezingsprogramma en de toeslagenaffaire gezien’, zegt hij. ‘En er waren verschillen in hoe ik vind dat je omgaat met elkaar.’

Ook zegt hij dat hij mogelijk weg was gegaan als de memo niet was gelekt. ‘Nadat ik thuis was komen te zitten, waren daar de kabinetsnotities en is naar buiten gekomen hoe er met mij werd omgegaan, inclusief het verhaal ‘functie elders’. Het hele complex dat op tafel lag was voor mij voldoende om te zeggen dat ik zo niet verder kan.’

Omtzigt, net hersteld van een burn-out, zegt voorlopig geen eigen partij op te richten. ‘Maar ik hoop met mijn inhoudelijke inbreng en voorstellen een bijdrage te leveren aan de richting die we met Nederland opgaan.’ Als onafhankelijk Kamerlid keert Omtzigt op 15 september, volgende week al, terug als Kamerlid. Dat is voor de Algemene Beschouwingen, het belangrijkste politieke debat van het. Eerder werd al bekend dat Omtzigt op 17 september een lezing zal geven in het Amsterdamse debatcentrum De Balie.