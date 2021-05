Omtzigt keert pas op zijn vroegst rond Prinsjesdag terug op Binnenhof

Omtzigt tijdens zijn beëdiging als lid van de Tweede Kamer. Beeld ANP

‘Het herstel vergt helaas wat langer dan ik hoopte’, schrijft Omtzigt in een verklaring op Twitter. De CDA’er zit al enkele weken ziek thuis, omdat hij overwerkt is. Hoewel hij publiekelijk zei dat hij met rust gelaten wilde worden, appte en sprak hij de afgelopen periode vanuit zijn huis in Enschede veelvuldig met politici binnen en buiten het CDA. Het Kamerlid komt nu tot de conclusie dat hij op deze manier niet aan herstellen toekomt.

‘Hoewel ik aangegeven had om echt rust nodig te hebben, lukt dat niet’, schrijft Omtzigt. ‘Zowel een aantal plenaire Kamerdebatten die net iets te teveel over mij gingen en niet over de zeer urgente problemen van Nederland, als ook een lange reeks artikelen, optredens en speculaties in de media over mij gaven mij ook niet bepaald enige mate van rust.’

Kabinetsformatie

Het tijdelijke vertrek van Omtzigt van het Binnenhof betekent dat hij voorlopig geen formele rol speelt in de kabinetsformatie. Dat kan het formatieproces overzichtelijker maken. Coalitieonderhandelingen waar de christen-democraten geen deel van uitmaken liggen niet voor de hand. VVD-leider Mark Rutte wil niet vooruitlopen met welke partijen hij wil formeren, met één uitzondering: het CDA moet aan tafel.

Maar CDA-leider Hoekstra twijfelt tot ergernis van andere partijleiders al twee maanden of het CDA wil meedoen aan de kabinetsformatie. Onderhandelaars van potentiële regeringspartijen vragen zich achter de schermen steeds luider af of Hoekstra überhaupt de rugdekking heeft van Omtzigt om te praten over regeringsdeelname, of dat er misschien met twee mannen gesproken moet worden.

In een poging duidelijkheid te verschaffen zei Hoekstra vorige week nog dat ‘Omtzigt een van de vijftien leden van de CDA-fractie’ was en dat zij ‘straks met alle vijftien zouden beslissen of ze het logisch vinden om de oppositie in te gaan of te formeren’.

Naar nu blijkt hoort Omtzigt daar de komende vier maanden dus niet bij. Toch is zijn rol bij de kabinetsformatie niet geheel uitgespeeld. Na alle Kamerdebatten over de noodzaak van een nieuwe bestuurscultuur, is het ondenkbaar dat Omtzigts gedachtengoed daarover niet wordt meegenomen bij de vorming van een nieuw kabinet.

Zo bezien zal Omtzigts schaduw de komende weken over de coalitieonderhandelingen hangen. Mocht Omtzigt – zoals hij zelf voorspelt – half september weer terugkeren als Kamerlid, zal hij alsnog zijn zegen (of afkeuring) moeten geven aan een nieuw kabinet.

‘Jarenlang tegengewerkt’

Omtzigt raakte kort na de verkiezingen in maart overwerkt. Volgens de CDA’er is hij ‘jarenlang tegengewerkt’ door het kabinet in zijn onderzoek naar de toeslagenaffaire. Demissionair premier Mark Rutte moest begin april bijna aftreden nadat bekend was geworden dat hij tijdens formatiegesprekken had gesproken over een ‘functie elders’ voor Omtzigt.

Kamerleden die ziek zijn mogen zelf beslissen of zij worden vervangen. Dat gebeurt dan voor een minimale periode van 16 weken. Omtzigt had zich tot vorige week vrijdag formeel nog niet ziek gemeld en had dus ook nog geen vervanging aangevraagd. Dit Pinksterweekeinde heeft hij die knoop alsnog formeel doorgehakt. Zijn vervanger wordt Henri Bontenbal, nummer 17 op de Tweede Kamerlijst van het CDA. Hij blijft in elk geval tot half september in de Kamer zitten.