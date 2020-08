Omtzigt is overtuigd, na extern onderzoek: De Jonge rechtmatig CDA-leider

Pieter Omtzigt (links) en winnaar Hugo de Jonge bij de bekendmaking van de uitslag. Beeld EPA

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die tweede werd in de verkiezing, is daarvan nu ook overtuigd: ‘Goed dat de uitslag daarmee nogmaals bevestigd is.’

Daarmee lijkt de kou uit de lucht die was ontstaan door de klachten van diverse leden. Zij werden na het uitbrengen van hun stem bedankt door de kandidaat op wie zij juist niet hadden gestemd, zo stelden zij. Dat overkwam naar eigen zeggen onder anderen Omtzigts echtgenote. Omdat vice-premier Hugo de Jonge in juli met een minieme meerderheid van Omtzigt won, ontstonden in de afgelopen weken twijfels over de rechtmatigheid van de uitslag. Naar aanleiding daarvan eiste Omtzigt een heldere uitleg van het bestuur.

Vergist

Het CGI-onderzoek stelt dat de klagende CDA-leden zich vergist moeten hebben. ‘Wij hebben vastgesteld dat de database de kandidaat registreert die door de stemgerechtigde is ingevoerd. Ook hebben wij vastgesteld dat deze kandidaat vervolgens correct wordt teruggemeld aan de stemgerechtigde.’ De zes meldingen van onregelmatigheden, waaronder die van mevrouw Omtzigt, zijn specifiek onderzocht: ‘Op basis van de anonieme logregels hebben wij vastgesteld dat voor alle zes gevallen van vermeende stemverwisseling een registratie heeft plaatsgevonden van een stem die gelijk is aan zowel de door het lid invoerde stem als de gemelde bevestiging die het lid na uitbrengen van de stem heeft ontvangen’ aldus de onderzoekers.

Voor CDA-voorzitter Rutger Ploum is het duidelijk: ‘We gingen dit onderzoek met vertrouwen in en de uitslag van de verkiezing staat hiermee onomstotelijk vast. Er is veel werk te verzetten, onderweg naar maart 2021. En daar is al onze energie nu op gericht. We gaan samen op weg, met onze lijsttrekker Hugo de Jonge en zijn running mate Pieter Omtzigt.’